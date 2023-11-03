Тур: 14. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 8921 Главный судья: Марциняк Шимон
4:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолХансен Кристоффер
2:0
23' ПенальтиВдовик Бартломей
50' Желтая карточкаDominik Marczuk
58' Желтая карточкаБрито Рафаэл
3:0
79' Гол в свои воротаМатрас Матеуш
83' Желтая карточкаЭсселинк Берт
4:0
83' ГолВдовик Бартломей
90'+1
Ход матча
19'
23'
2:0
50'
58'
79'
3:0
83'
83'
4:0
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
-
22 Брито РафаэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Сталь Мелец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
1
Среднее время на гол
33
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.17
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
77
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.57
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.43
|Хансен Кристоффер
|4
|0.29
|Имас Хесус
|3
|0.21
|Наранхо Хосе
|3
|0.21
|Dominik Marczuk
|2
|0.14
|Нене III
|2
|0.14
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.14
|Wojciech Laski
|1
|0.07
|Левицки Якуб
|1
|0.07
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|4
|0.29
|Доманьски Мацей
|3
|0.21
|Koki Hinokio
|3
|0.21
|Гетингер Крыстян
|2 (1)
|0.14
|Эсселинк Берт
|2
|0.14
|Тромбка Михал
|1
|0.07
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0.07
|Мерилуото Кай
|1
|0.07
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0.07
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|6
|0
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Koki Hinokio
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|2
|0
|Тромбка Михал
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Leandro VIII
|1
|0
|Kamil Pajnowski
|1
|0
|Брито Рафаэл
|1
|0
|Шкурин Илья
|1
|0
|Кохальски Матеуш
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
|Lukasz Gerstenstein
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
3
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сталь Мелец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
10
11
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
21
6
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
1
17%
16-30
4
19%
2
33%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Забито
32
19
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
13%
0
0%
1-15
6
19%
4
21%
16-30
5
16%
7
37%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
8
25%
3
16%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Сталь Мелец
Точный счет
4:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
86
104
68
77
311
410
113
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|11 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Пюлюлю Афимико
|6 (1)
|Легия
|Пекхарт Томаш
|6
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6