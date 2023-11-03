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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 8921 Главный судья: Марциняк Шимон
Ягеллония Белосток
4:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
1:0
19' Гол
Хансен Кристоффер
2:0
23' Пенальти
Вдовик Бартломей
50' Желтая карточка
Dominik Marczuk
58' Желтая карточка
Брито Рафаэл
3:0
79' Гол в свои ворота
Матрас Матеуш
83' Желтая карточка
Эсселинк Берт
4:0
83' Гол
Вдовик Бартломей
90'+1
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
14
Кубицки
Ярослав
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
28
Наранхо
Хосе
99
Хансен
Кристоффер
98
Vinicius
Matheus
1
Кохальски
Матеуш
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
6
Leandro
VIII
27
Яунземс
Алвис
19
Тромбка
Михал
16
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
10
Доманьски
Мацей
17
Шкурин
Илья
11
Krzysztof
Wolkowicz
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Сталь Мелец

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1

Среднее время на гол

33
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.17

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
77

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 8 (3) 0.57
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.43
Хансен Кристоффер 4 0.29
Имас Хесус 3 0.21
Наранхо Хосе 3 0.21
Dominik Marczuk 2 0.14
Нене III 2 0.14
Скшипчак Матеуш 2 0.14
Wojciech Laski 1 0.07
Левицки Якуб 1 0.07
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 4 0.29
Доманьски Мацей 3 0.21
Koki Hinokio 3 0.21
Гетингер Крыстян 2 (1) 0.14
Эсселинк Берт 2 0.14
Тромбка Михал 1 0.07
Krzysztof Wolkowicz 1 0.07
Мерилуото Кай 1 0.07
Lukasz Gerstenstein 1 0.07
Матрас Матеуш 0 0
Piotr Wlazlo 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 4 0
Купиш Томаш 3 0
Романчук Тарас 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Дигес Адриан 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 6 0
Piotr Wlazlo 4 0
Koki Hinokio 3 0
Гетингер Крыстян 2 0
Тромбка Михал 2 0
Krzysztof Wolkowicz 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Leandro VIII 1 0
Kamil Pajnowski 1 0
Брито Рафаэл 1 0
Шкурин Илья 1 0
Кохальски Матеуш 1 0
Эсселинк Берт 1 0
Lukasz Gerstenstein 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
3
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сталь Мелец
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

10
11
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Сталь Мелец
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

21
6
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
6
29%
1
17%
16-30
4
19%
2
33%
31-45
1
5%
1
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
9%
5
38%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
5
33%
1
11%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Забито

32
19
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
13%
0
0%
1-15
6
19%
4
21%
16-30
5
16%
7
37%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
5
16%
2
11%
61-75
8
25%
3
16%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
6
30%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
5
24%
1
5%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4
Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Краковия 1:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:3 Одра Ополе - Сталь Мелец 1:2 Лех - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 3:1 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Пуща Неполомице - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:0 Сталь Мелец - Краковия 2:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 3:2 Сталь Мелец - Сярка Тарнобжег 1:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:3

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Сталь Мелец

Точный счет

4:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
2.5
Больше Меньше
2
5
3
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
6
10
4
1.5
6
8
7
7
2.5
3
11
4
10
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
2.
Шленск Вроцлав
 13 8 3 2 24 - 12 27
3.
Лех
 13 7 4 2 26 - 19 25
4.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 24 - 14 22
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
10.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
11.
Видзев Лодзь
 12 4 3 5 15 - 17 15
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
14.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
15.
Варта Познань
 13 3 5 5 13 - 14 14
16.
Пуща Неполомице
 13 2 4 7 16 - 28 10
17.
Рух Хожув
 12 1 5 6 13 - 22 8
18.
ЛКС Лодзь
 13 2 1 10 7 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Лех
 7 5 2 0 19 - 8 17
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
5.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Шленск Вроцлав
 6 4 1 1 12 - 5 13
7.
Видзев Лодзь
 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 9 - 3 10
3.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
4.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
5.
Варта Познань
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Рух Хожув
 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 7 0 0 7 2 - 15 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 11 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Ягеллония Белосток Пюлюлю Афимико 6 (1)
Легия Пекхарт Томаш 6
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
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    • 58'
      Krzysztof Wolkowicz уходит с поля. Koki Hinokio выходит вместо него
    • 50'
      Dominik Marczuk получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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