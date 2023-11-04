  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Осасуна
0:0
Первый тайм: 8'
Жирона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 119
Осасуна 22.7% (27)
X 31.1% (37)
Жирона 46.2% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Жирона
3.00
3.45
Реклама, ligastavok.ru
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
15
Пенья
Рубен
10
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
17
Будимир
Анте
22
Мохика
Хоан
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
21
Эррера
Янгель
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
20
Коуто
Ян
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
Осасуна
4-3-3
Жирона
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Жирона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 4 (2) 0.36
Гарсия Рубен 2 0.18
Авила Эсекьель 1 0.09
Орос Аймар 1 (1) 0.09
Гомес Мойсес 1 0.09
Арнаис Хосе 1 0.09
Видаль Начо 1 0.09
Муньос Икер 1 0.09
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Катена Алехандро 0 0
Аресо Хесус 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 5 (1) 0.45
Эррера Янгель 4 0.36
Савио III 3 0.27
Стуани Кристиан 3 0.27
Гарсия Алеш 2 0.18
Давид Лопес 2 0.18
Мартин Иван 2 0.18
Коуто Ян 1 0.09
Цыганков Виктор 1 0.09
Порту Кристиан 1 0.09
Гарсия Эрик 1 0.09
Блинд Дэйли 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 3 1
Авила Эсекьель 1 2
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Будимир Анте 2 0
Торро Лукас 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 3 0
Давид Лопес 3 0
Эррера Янгель 3 0
Коуто Ян 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мартин Иван 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Савио III 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Осасуна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жирона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
1
Осасуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Жирона
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
15
Осасуна
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Жирона
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
8%
1
4%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
2
17%
8
32%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
4
33%
4
16%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
13%
3
23%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2
Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0
Жирона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2

Результаты матчей

Осасуна
Жирона

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 0:0 Заявка 12 9 2 1 25 - 13 29
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
11.
Осасуна
 0:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 16 14
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 0:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
16.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 5 14
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 0:0 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Вильярреал Морено Херард 6
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 2'
      Жирона пытается что-то создать.
    • 1'
      Гомес Мойсес из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Сильный дождь сегодня.
    • 1'
      Жирона начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Осасуна 22.7% (27)
    X 31.1% (37)
    Жирона 46.2% (55)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Жирона
    3.00
    3.45
    Реклама, ligastavok.ru
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 0:0 Жирона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Жирона

    Исход игры
    Осасуна
    22.7% (27)
    Ничья
    31.1% (37)
    Жирона
    46.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (35)
    1:2 Жирона
    26.1% (31)
    2:1 Осасуна
    12.6% (15)
    0:1 Жирона
    10.9% (13)
    1:0 Осасуна
    6.7% (8)
    0:2 Жирона
    5.9% (7)
    1:3 Жирона
    1.7% (2)
    2:0 Осасуна
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Осасуна
    Жирона
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     