Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Г О О О О Л - Гарсия Алеш правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

90' Порту Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Торро Лукас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Аресо Хесус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи

84' Гарсия Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Жирона

83' Тактическая замена. Орос Аймар уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

83' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Г О О О О Л - Цыганков Виктор первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

80' Довбик Артём создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Цыганков Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мартинес Арнау получил желтую карточку от судьи

71' Г О О О О О О Л - Довбик Артём из команды Жирона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

71' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Удар от ворот произведет Осасуна

68' Удар от ворот произведет Осасуна

67' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Осасуна

64' Коуто Ян из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Будимир Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Осасуна

62' Коуто Ян из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

62' Гарсия Алеш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Мойсес получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Гомес Мойсес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Жирона

57' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Мохика Хоан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Удар от ворот произведет Осасуна

52' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Будимир Анте получил желтую карточку от судьи

50' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

50' Авила Эсекьель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Сегодняшная посещаемость составляет 20100 болельщиков

48' Удар от ворот произведет Жирона

47' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника