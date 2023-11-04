Тур: 12. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 20100 Главный судья: Мунуэра Хосе
0'
0:1
16' ГолМартин Иван
1:1
25' ГолБудимир Анте
40' Желтая карточкаАвила Эсекьель
41' Желтая карточкаКатена Алехандро
51' Желтая карточкаБудимир Анте
2:1
55' ГолБудимир Анте
2:2
71' ГолДовбик Артём
72' Желтая карточкаМартинес Арнау
2:3
80' ГолЦыганков Виктор
85' Желтая карточкаЭррера Янгель
87' Желтая карточкаТорро Лукас
2:4
90' ГолГарсия Алеш
90' Желтая карточкаСтуани Кристиан
90'+9
Ход матча
16'
0:1
25'
1:1
40'
41'
51'
55'
2:1
71'
2:2
72'
80'
2:3
85'
87'
90'
2:4
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
22
Мохика
Хоан
16
Гомес
Мойсес
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
23
Мартин
Иван
16
Савио
III
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орос АймарПолузащитник
-
15 Пенья РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
20 Арнаис ХосеНападающий
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гарсия ЭрикЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
-
20 Коуто ЯнПолузащитник
-
14 Гарсия АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мартин ИванНападающий
- Нападающий
-
16 СавиоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Фуйдиас ТониВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Торре ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Жирона
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
90
150
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|6 (2)
|0.5
|Гарсия Рубен
|2
|0.17
|Авила Эсекьель
|1
|0.08
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.08
|Гомес Мойсес
|1
|0.08
|Арнаис Хосе
|1
|0.08
|Видаль Начо
|1
|0.08
|Муньос Икер
|1
|0.08
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
|Аресо Хесус
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|6 (1)
|0.5
|Эррера Янгель
|4
|0.33
|Савио III
|3
|0.25
|Гарсия Алеш
|3
|0.25
|Стуани Кристиан
|3
|0.25
|Мартин Иван
|3
|0.25
|Цыганков Виктор
|2
|0.17
|Давид Лопес
|2
|0.17
|Коуто Ян
|1
|0.08
|Порту Кристиан
|1
|0.08
|Гарсия Эрик
|1
|0.08
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|4
|1
|Авила Эсекьель
|2
|2
|Будимир Анте
|3
|0
|Торро Лукас
|3
|0
|Гарсия Давид III
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Барха Энрике
|2
|0
|Орос Аймар
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|1
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Гомес Мойсес
|1
|0
|Круз Хуан
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Аресо Хесус
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стуани Кристиан
|4
|0
|Эррера Янгель
|4
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Мартинес Арнау
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Гутьеррес Мигель
|2
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Хуанпе Хуан
|2
|0
|Мартин Иван
|2
|0
|Савио III
|1
|0
|Гарсия Алеш
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жирона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
3
1
Осасуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Жирона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
6
15
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Жирона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
3
20%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Забито
14
29
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
7%
1
3%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
2
14%
8
28%
31-45
3
21%
5
17%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
6
21%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
10%
3
20%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2
Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0
Жирона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2
Результаты матчей
Осасуна
Жирона
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
0:2
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 15
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|0:1 Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 17
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 2:4 Жирона
Исход игры
Осасуна
22.7% (27)
Ничья
31.1% (37)
Жирона
46.2% (55)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (35)
1:2 Жирона
26.1% (31)
2:1 Осасуна
12.6% (15)
0:1 Жирона
10.9% (13)
1:0 Осасуна
6.7% (8)
0:2 Жирона
5.9% (7)
1:3 Жирона
1.7% (2)
2:0 Осасуна
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!