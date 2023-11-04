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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 20100 Главный судья: Мунуэра Хосе
Осасуна
2:4
Конец матча
Жирона
0'
0:1
16' Гол
Мартин Иван
1:1
25' Гол
Будимир Анте
40' Желтая карточка
Авила Эсекьель
41' Желтая карточка
Катена Алехандро
51' Желтая карточка
Будимир Анте
2:1
55' Гол
Будимир Анте
2:2
71' Гол
Довбик Артём
72' Желтая карточка
Мартинес Арнау
2:3
80' Гол
Цыганков Виктор
85' Желтая карточка
Эррера Янгель
87' Желтая карточка
Торро Лукас
2:4
90' Гол
Гарсия Алеш
90' Желтая карточка
Стуани Кристиан
90'+9

Ход матча

16'
0:1
Мартин Иван
(Довбик Артём)
25'
Будимир Анте
1:1
40'
Авила Эсекьель
 
41'
Катена Алехандро
 
51'
Будимир Анте
 
55'
Будимир Анте
(Мохика Хоан)
2:1
70'
 
Цыганков Виктор
Коуто Ян
71'
2:2
Довбик Артём
(Гутьеррес Мигель)
72'
 
Мартинес Арнау
75'
Ибаньес Пабло
Гомес Мойсес
 
75'
Гарсия Рубен
Авила Эсекьель
 
80'
2:3
Цыганков Виктор
(Довбик Артём)
83'
Гарсия Рауль
Орос Аймар
 
84'
Барха Энрике
Пенья Рубен
 
85'
 
Эррера Янгель
85'
 
Стуани Кристиан
Довбик Артём
85'
 
Порту Кристиан
Мартин Иван
87'
Торро Лукас
 
90'
Монкайола Хон
Торро Лукас
 
90'
2:4
Гарсия Алеш
(Порту Кристиан)
90'
 
Стуани Кристиан

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Осасуна 22.7% (27)
X 31.1% (37)
Жирона 46.2% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Гарсия
Давид
III
22
Мохика
Хоан
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
9
Авила
Эсекьель
10
Орос
Аймар
15
Пенья
Рубен
17
Будимир
Анте
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
25
Гарсия
Эрик
17
Блинд
Дэйли
20
Коуто
Ян
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
9
Довбик
Артём
16
Савио
III
Осасуна
4-2-3-1
Жирона
3-4-3

История личных встреч

Осасуна
Жирона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

90
150

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 6 (2) 0.5
Гарсия Рубен 2 0.17
Авила Эсекьель 1 0.08
Орос Аймар 1 (1) 0.08
Гомес Мойсес 1 0.08
Арнаис Хосе 1 0.08
Видаль Начо 1 0.08
Муньос Икер 1 0.08
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Катена Алехандро 0 0
Аресо Хесус 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 6 (1) 0.5
Эррера Янгель 4 0.33
Савио III 3 0.25
Гарсия Алеш 3 0.25
Стуани Кристиан 3 0.25
Мартин Иван 3 0.25
Цыганков Виктор 2 0.17
Давид Лопес 2 0.17
Коуто Ян 1 0.08
Порту Кристиан 1 0.08
Гарсия Эрик 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Мартинес Арнау 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 4 1
Авила Эсекьель 2 2
Будимир Анте 3 0
Торро Лукас 3 0
Гарсия Давид III 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Барха Энрике 2 0
Орос Аймар 2 0
Муньос Икер 2 0
Ибаньес Пабло 1 0
Айтор Фернандес 1 0
Гомес Мойсес 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Аресо Хесус 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стуани Кристиан 4 0
Эррера Янгель 4 0
Давид Лопес 3 0
Мартинес Арнау 3 0
Коуто Ян 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Гассанига Пауло 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Мартин Иван 2 0
Савио III 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Кебе Ибрахима 1 0

Результаты матчей

Осасуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жирона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

3
1
Осасуна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Жирона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

6
15
Осасуна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Жирона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
2
22%
6
40%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
3
20%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Забито

14
29
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
7%
1
3%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
2
14%
8
28%
31-45
3
21%
5
17%
46-60
1
7%
5
17%
61-75
4
29%
6
21%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
10%
3
20%
1-15
3
15%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
7
35%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Осасуна 2:1 Осасуна - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Алавес - Осасуна 0:2
Осасуна - Атлетико М 0:2 Осасуна - Севилья 0:0 Хетафе - Осасуна 3:2 Осасуна - Барселона 1:2 Брюгге - Осасуна 2:2 Валенсия - Осасуна 1:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Сельта - Осасуна 0:2 Бургос - Осасуна 1:2 Осасуна - Алавес 2:3 Тулуза - Осасуна 2:1 Бордо - Осасуна 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1 Осасуна - Уэска 1:0 Осасуна - Осасуна-2 6:0
Жирона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Сан-Роке Лепе - Жирона 1:2 Жирона - Сельта 1:0 Жирона - Альмерия 5:2 Кадис - Жирона 0:1
Жирона - Реал Мадрид 0:3 Вильярреал - Жирона 1:2 Жирона - Мальорка 5:3 Гранада - Жирона 2:4 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Жирона - Хетафе 3:0 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Жирона - Лацио 2:1 Наполи - Жирона 1:1 Блэкберн - Жирона 2:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Жирона - Андорра 2:2 Олот - Жирона 2:4 Осасуна - Жирона 2:1 Жирона - Бетис 1:2

Результаты матчей

Осасуна
Жирона

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

0:2
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Бетис
 1:0 Заявка 12 5 5 2 15 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 0:1 Заявка 12 1 6 5 12 - 17 9
18.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Бетис
 1:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 0:1 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 0:1 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Осасуна Катена Алехандро 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Осасуна: 49%, Жирона: 51%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Жирона
  • 98'
    Гарсия Давид III из команды Осасуна наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 98'
    Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 98'
    Гарсия Рубен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 97'
    Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Назначен штрафной. Пострадал Эррера Серхио, его свалил Стуани Кристиан.
    • 95'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Гарсия Алеш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Аресо Хесус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Жирона начинает контратаку
    • 92'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 92'
      Осасуна контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Осасуна 22.7% (27)
    X 31.1% (37)
    Жирона 46.2% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:4 Жирона

    Исход игры
    Осасуна
    22.7% (27)
    Ничья
    31.1% (37)
    Жирона
    46.2% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.4% (35)
    1:2 Жирона
    26.1% (31)
    2:1 Осасуна
    12.6% (15)
    0:1 Жирона
    10.9% (13)
    1:0 Осасуна
    6.7% (8)
    0:2 Жирона
    5.9% (7)
    1:3 Жирона
    1.7% (2)
    2:0 Осасуна
    1.7% (2)
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