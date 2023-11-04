Тур: 12. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Ортис Мигель
0'
1' Желтая карточкаПесселья Херман
1:0
7' ГолВиллиан Жозе
16' Желтая карточкаВальент Мартин
26' Желтая карточкаМаскарель Омар
35' Желтая карточкаЛарин Кайл
45' Вторая желтая карточкаМаскарель Омар
2:0
65' ГолПерес Айосе
90'+5
Ход матча
7'
1:0
16'
26'
35'
45'
65'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
492 Количество передач 362
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Риад
Чади
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва РуиВратарь
-
20 АбнерЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
История личных встреч
Бетис
Мальорка
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.75
Среднее время на гол
73
120
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.35
1
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|5
|0.42
|Перес Айосе
|3
|0.25
|Иско Аларкон
|2
|0.17
|Рока Марк
|2
|0.17
|Диао Ассане
|2
|0.17
|Гидо Родригес
|1
|0.08
|Эззалзули Абде
|1
|0.08
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.33
|Пратс Абдон
|4
|0.33
|Родригес Даниэль I
|1
|0.08
|Санчес Антонио
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Саму Кошта
|1
|0.08
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Миранда Хуан
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Иглесиас Борха
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Родригес Даниэль I
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Настасич Матия
|3
|0
|Коста Хауме
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Вальент Мартин
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Саму Кошта
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Дьедью Амат
|1
|0
|Санчес Антонио
|1
|0
|Ману Морланес
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
8
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Мальорка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
3
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Мальорка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
2
14
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
50%
1
7%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
38%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
24%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
3
21%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1
Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3
Мальорка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0
Результаты матчей
Бетис
Мальорка
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Бетис
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Мальорка
Исход игры
Бетис
93.2% (110)
Ничья
4.2% (5)
Мальорка
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.35% (51)
Меньше
55.65% (64)
Обе команды забьют
Да
47.83% (55)
Нет
52.17% (60)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38.1% (45)
1:0 Бетис
34.7% (41)
2:0 Бетис
15.3% (18)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:1 Бетис
1.7% (2)
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