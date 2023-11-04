  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Бетис
2:0
Конец матча
Мальорка
0'
1' Желтая карточка
Песселья Херман
1:0
7' Гол
Виллиан Жозе
16' Желтая карточка
Вальент Мартин
26' Желтая карточка
Маскарель Омар
35' Желтая карточка
Ларин Кайл
45' Вторая желтая карточка
Маскарель Омар
2:0
65' Гол
Перес Айосе
90'+5

Ход матча

1'
Песселья Херман
 
7'
Виллиан Жозе
(Миранда Хуан)
1:0
16'
 
Вальент Мартин
26'
 
Маскарель Омар
35'
 
Ларин Кайл
45'
 
Маскарель Омар
46'
 
Дардер Серхи
Вальент Мартин
60'
 
Маффео Пабло
Гонсалес Джованни
60'
 
Родригес Даниэль
Санчес Антонио
60'
Энрике Луис
Диао Ассане
 
65'
Перес Айосе
(Энрике Луис IX)
2:0
69'
 
Ману Морланес
Ларин Кайл
69'
Эззалзули Абде
Виллиан Жозе
 
69'
Карвалью Вилльям
Риад Чади
 
82'
 
Пратс Абдон
Мурики Ведат
87'
Фекир Набиль
Иско Аларкон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 492 Количество передач 362
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Бетис 93.2% (110)
X 4.2% (5)
Мальорка 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браво
Клаудио
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
5
Гидо
Родригес
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
Бетис
4-2-3-1
Мальорка
5-3-2

История личных встреч

Бетис
Мальорка

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
С
1:2
С
1:0
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
1:0
П
3:3
КК
0:0
КК
1:0
П
3:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.75

Среднее время на гол

73
120

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.35
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 5 0.42
Перес Айосе 3 0.25
Иско Аларкон 2 0.17
Рока Марк 2 0.17
Диао Ассане 2 0.17
Гидо Родригес 1 0.08
Эззалзули Абде 1 0.08
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Миранда Хуан 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 4 (1) 0.33
Пратс Абдон 4 0.33
Родригес Даниэль I 1 0.08
Санчес Антонио 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Саму Кошта 1 0.08
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Руибаль Айтор 2 0
Миранда Хуан 2 0
Абнер 2 0
Виллиан Жозе 0 1
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Иглесиас Борха 1 0
Рока Марк 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Диао Ассане 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Коста Хауме 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Вальент Мартин 2 0
Ларин Кайл 2 0
Саму Кошта 2 0
Лато Тони 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Дьедью Амат 1 0
Санчес Антонио 1 0
Ману Морланес 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
8
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Мальорка
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

6
3
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Мальорка
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
50%
1
7%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
38%
2
67%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
4
24%
3
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
4
24%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
4
33%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
4
29%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
4
29%
5
28%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1
Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Севилья - Бетис 1:0 Бетис - Бёрнли 1:1 Мидлсбро - Бетис 0:1 Бетис - Монако 1:3
Мальорка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1
Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1 Сандерленд - Мальорка 1:1 Побленсе - Мальорка 0:5 Кёльн - Мальорка 1:1 Рид - Мальорка 0:9 Юнион Гюртен - Мальорка 1:3 Мальорка - Райо Вальекано 3:0 Барселона - Мальорка 3:0

Результаты матчей

Бетис
Мальорка

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Бетис
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 0:1 Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Сельта
 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
18.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Севилья
 0:1 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Сельта
 1:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 1:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Осасуна Катена Алехандро 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Бетис: 58%, Мальорка: 42%.
  • 94'
    Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Удар от ворот произведет Мальорка
  • 92'
    Энрике Луис IX оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Бетис
  • 91'
    Маффео Пабло не смог попасть в створ ударом издали
  • 91'
    Браво Клаудио из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Судья сигнализирует, что Бельерин Эктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
  • 91'
    Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Бетис 93.2% (110)
    X 4.2% (5)
    Мальорка 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 2:0 Мальорка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:0 Мальорка

    Исход игры
    Бетис
    93.2% (110)
    Ничья
    4.2% (5)
    Мальорка
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    47.83% (55)
    Нет
    52.17% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.1% (45)
    1:0 Бетис
    34.7% (41)
    2:0 Бетис
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Бетис
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     