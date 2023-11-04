Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Идет дождь, трудные условия для игроков.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Бельерин Эктор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

41' Антонио Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Мальорка

39' Перес Айосе не смог попасть в створ ударом издали

39' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

37' Бельерин Эктор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Рефери не любит споров - именно за это Ларин Кайл сейчас получил желтую

35' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Мальорка

31' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

31' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка

29' Удар от ворот произведет Бетис

29' Гонсалес Джованни не смог попасть в створ ударом издали

29' Антонио Санчес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Антонио Санчес пробует нанести удар издали, но Клаудио Браво держит все под контролем

28' Коста Хауме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Маскарель Омар получил желтую карточку от судьи

26' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Бетис

25' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Риад Чади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Раильо Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Бетис

21' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ох, нехорошо это выглядит. Виллиан Жозе получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Перес Айосе из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Вальент Мартин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Мальорка

15' Иско Аларкон не смог попасть в створ ударом издали

14' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Виллиан Жозе забивает с правой ноги!

7' Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Мальорка

3' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Песселья Херман получил желтую карточку от судьи

1' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Мальорка начинает с центра поля