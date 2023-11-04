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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Aydin Uslu
Люнгбю
0:1
Перерыв
Оденсе
0'
0:1
14' Гол
Кадри Башким
42' Желтая карточка
Муньеса Марк
43' Желтая карточка
Кёлер Свен

Ход матча

14'
0:1
Кадри Башким
(Кёлер Свен)
30'
Магнуссон Сайвар-Атли
Tobias Storm
 
42'
Муньеса Марк
 
43'
 
Кёлер Свен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 195 Количество передач 219
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Оденсе
6.20
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4.10
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2.88
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Все Коэффициенты
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
30
Ромер
Марсель
18
Сигурдссон
Гильфи
7
William
Kumado
17
Амон
Джонатан
22
Гудьонсен
Андри
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
15
Трибулл
Том
21
Charly
Horneman
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
29
Tyler
Burey
9
Кадри
Башким
Люнгбю
3-4-2-1
Оденсе
4-1-4-1

История личных встреч

Люнгбю
Оденсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:2
СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.33
2.17

Среднее время на гол

38
41

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.81
1.48

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 5 0.36
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.14
Финнбогасон Альфред 2 0.14
Чуквуани Точи 2 0.14
Грегор Паскаль 1 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.07
William Kumado 0 0
Ромер Марсель 0 0
Магнуссон Сайвар-Атли 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 5 0.36
Кадри Башким 4 0.29
Хаяль Рами 2 (1) 0.14
Буя Турай Мохамед 1 0.07
Манне Аласана 1 0.07
Микельсон Николас 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07
Tobias Slotsager 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Сельвен Йоханнес 1 0.07
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Муньеса Марк 4 0
Винтер Каспер 2 1
Сигурдссон Гильфи 2 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Tobias Storm 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Трибулл Том 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Овюсу Лерой 1 0
Микельсон Николас 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0
Tobias Slotsager 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оденсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
2
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

5
3
Люнгбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Оденсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
2
12%
1-15
5
36%
2
12%
16-30
2
14%
3
18%
31-45
3
21%
5
29%
29%
46-60
1
7%
2
12%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
5
24%
4
20%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
5
24%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2
Оденсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1
Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Люнгбю
Оденсе

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
5 раз 38%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 13 8 2 3 23 - 10 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 13 6 4 3 24 - 11 22
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Оденсе
 1:0 14 4 3 7 18 - 20 15
8.
Люнгбю
 0:1 14 4 3 7 14 - 22 15
9.
Раннерс
 13 3 5 5 15 - 25 14
10.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
5.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
7.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
9.
Люнгбю
 0:1 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 1:0 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Оденсе
 1:0 7 4 1 2 11 - 6 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 0:1 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Люнгбю: 48%, Оденсе: 52%.
  • 48'
    Tobias Slotsager из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 47'
    Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Оденсе
    6.20
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    4.10
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    2.88
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