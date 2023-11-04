Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

40' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Амон Джонатан пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат держит все под контролем

38' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Трибулл Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

36' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Люнгбю

35' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Сигурдссон Гильфи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Tobias Storm получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Tobias Storm на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Сигурдссон Гильфи пробует нанести удар издали, но Ханс Кристиан Бернат ловит мяч

23' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Удар от ворот произведет Люнгбю

22' Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали

21' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сигурдссон Гильфи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Команда Оденсе забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

14' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

13' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Оденсе

11' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

9' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Люнгбю

6' Амон Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Грегор Паскаль из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Удар от ворот произведет Люнгбю

4' Tyler Burey не смог попасть в створ ударом издали

3' Удар от ворот произведет Люнгбю

3' William Kumado выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Люнгбю

2' Овюсу Лерой из команды Оденсе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Оденсе начинает с центра поля