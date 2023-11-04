  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 5821 Главный судья: Aydin Uslu
Люнгбю
2:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
14' Гол
Кадри Башким
42' Желтая карточка
Муньеса Марк
43' Желтая карточка
Кёлер Свен
1:1
47' Гол
Ромер Марсель
50' Желтая карточка
Сигурдссон Гильфи
2:1
52' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
57' Желтая карточка
Овюсу Лерой
2:2
87' Гол
Don Deedson Louicius
90' Желтая карточка
Tobias Slotsager
90' Желтая карточка
Магнуссон Сайвар-Атли
90'+8

Ход матча

14'
0:1
Кадри Башким
(Кёлер Свен)
30'
Магнуссон Сайвар-Атли
Tobias Storm
 
42'
Муньеса Марк
 
43'
 
Кёлер Свен
47'
Ромер Марсель
(Муньеса Марк)
1:1
50'
Сигурдссон Гильфи
 
52'
Магнуссон Сайвар-Атли
2:1
57'
 
Овюсу Лерой
65'
 
Don Deedson Louicius
Tyler Burey
65'
 
Хаяль Рами
Кёлер Свен
67'
Хамалайнен Брайан
William Kumado
 
67'
Чуквуани Точи
Амон Джонатан
 
77'
 
Буя Турай Мохамед
Кадри Башким
77'
 
Nicklas Mouritzen
Aske Adelgaard
87'
2:2
Don Deedson Louicius
87'
 
Сельвен Йоханнес
Charly Horneman
89'
Чорлу Резан
Сигурдссон Гильфи
 
90'
 
Tobias Slotsager
90'
Магнуссон Сайвар-Атли
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 7
  • 12 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 365 Количество передач 485
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Муньеса
Марк
24
Tobias
Storm
20
Финнссон
Кольбейн
30
Ромер
Марсель
18
Сигурдссон
Гильфи
7
William
Kumado
17
Амон
Джонатан
22
Гудьонсен
Андри
13
Бернат
Ханс
Кристиан
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
25
Хеландер
Филип
23
Aske
Adelgaard
15
Трибулл
Том
21
Charly
Horneman
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
29
Tyler
Burey
9
Кадри
Башким
Люнгбю
3-4-2-1
Оденсе
4-1-4-1

История личных встреч

Люнгбю
Оденсе

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

27 матчей

18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СД
1:2
СД
0:4
СД
2:2
ТМК
1:2
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:3
СД
4:1
СД
3:0
СД
2:2
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
2:2
СД
4:0
СЛ
3:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
0.93

Среднее время на гол

77
96

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.33
2.17

Среднее время на гол

38
41

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.81
1.48

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 5 0.36
Гюткьяер Фредерик 2 (1) 0.14
Финнбогасон Альфред 2 0.14
Чуквуани Точи 2 0.14
Ромер Марсель 1 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.07
Грегор Паскаль 1 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.07
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Don Deedson Louicius 6 0.43
Кадри Башким 4 0.29
Хаяль Рами 2 (1) 0.14
Буя Турай Мохамед 1 0.07
Манне Аласана 1 0.07
Микельсон Николас 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07
Tobias Slotsager 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Сельвен Йоханнес 1 0.07
Кёлер Свен 0 0
Bjoern Paulsen 0 0
Овюсу Лерой 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 3 1
Муньеса Марк 4 0
Винтер Каспер 2 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Tobias Storm 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 5 0
Манне Аласана 4 0
Хаяль Рами 4 0
Andreas Alm 1 1
Овюсу Лерой 2 0
Мустафич Ален 2 0
Don Deedson Louicius 2 0
Tobias Slotsager 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Трибулл Том 1 0
Nicklas Mouritzen 1 0
Микельсон Николас 1 0
Буя Турай Мохамед 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оденсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

5
3
Люнгбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Оденсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
4
50%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
3
16%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
5
31%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
4
21%
76-90

Пропущено

23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
5
22%
6
27%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
6
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2
Оденсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1
Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1

Результаты матчей

Люнгбю
Оденсе

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
4
10
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 13 9 2 2 28 - 15 29
2.
Брондбю
 13 9 1 3 25 - 13 28
3.
Силькеборг
 13 8 2 3 23 - 10 26
4.
Мидтьюлланн
 13 7 3 3 19 - 17 24
5.
Норшелланн
 13 6 4 3 24 - 11 22
6.
АГФ Орхус
 13 5 5 3 16 - 15 20
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Раннерс
 13 3 5 5 15 - 25 14
9.
Виборг
 13 3 4 6 12 - 20 13
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 13 2 3 8 14 - 19 9
12.
Видовре
 13 0 3 10 5 - 26 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 7 5 1 1 13 - 3 16
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
4.
Брондбю
 6 4 0 2 12 - 7 12
5.
Норшелланн
 6 3 2 1 12 - 5 11
6.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
7.
Виборг
 6 2 3 1 8 - 8 9
8.
Раннерс
 6 2 3 1 7 - 10 9
9.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 6 0 0 6 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 8 14
3.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
4.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
5.
Силькеборг
 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Мидтьюлланн
 6 3 1 2 9 - 11 10
7.
АГФ Орхус
 6 2 3 1 8 - 5 9
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 7 1 2 4 8 - 15 5
10.
Вайле
 6 1 1 4 6 - 9 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 7 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 6
Весь список

Топ нарушителей
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Вайле Альбентоса Рауль 6
Видовре Геммер Йонас 5
Оденсе Кёлер Свен 5
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5821 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Люнгбю: 44%, Оденсе: 56%.
  • 98'
    Ромер Марсель выиграл воздушное противоборство у Хаяль Рами.
  • 98'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Гудьонсен Андри задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 2:2 Оденсе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     