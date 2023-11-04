Тур: 14. Стадион: Люнгбю. Зрители: 5821 Главный судья: Aydin Uslu
0'
0:1
14' ГолКадри Башким
42' Желтая карточкаМуньеса Марк
43' Желтая карточкаКёлер Свен
1:1
47' ГолРомер Марсель
50' Желтая карточкаСигурдссон Гильфи
2:1
52' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
57' Желтая карточкаОвюсу Лерой
2:2
87' ГолDon Deedson Louicius
90' Желтая карточкаTobias Slotsager
90' Желтая карточкаМагнуссон Сайвар-Атли
90'+8
Ход матча
14'
0:1
42'
43'
47'
1:1
52'
57'
65'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 7
-
12 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
365 Количество передач 485
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
24
Tobias
Storm
20
Овюсу
Лерой
15
Трибулл
Том
29
Tyler
Burey
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Tyler BureyПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Max Ejdum
-
-
Главный тренер: Soeren Krogh
История личных встреч
Люнгбю
Оденсе
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
27 матчей
18.5%
18.5%
63%
5 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
18.5%
25.9%
55.6%
5 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
0.93
Среднее время на гол
77
96
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.33
2.17
Среднее время на гол
38
41
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.81
1.48
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|5
|0.36
|Гюткьяер Фредерик
|2 (1)
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.14
|Чуквуани Точи
|2
|0.14
|Ромер Марсель
|1
|0.07
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.07
|Грегор Паскаль
|1
|0.07
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.07
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Don Deedson Louicius
|6
|0.43
|Кадри Башким
|4
|0.29
|Хаяль Рами
|2 (1)
|0.14
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.07
|Манне Аласана
|1
|0.07
|Микельсон Николас
|1
|0.07
|Тонгья Франко
|1
|0.07
|Tobias Slotsager
|1
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.07
|Сельвен Йоханнес
|1
|0.07
|Кёлер Свен
|0
|0
|Bjoern Paulsen
|0
|0
|Овюсу Лерой
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Муньеса Марк
|4
|0
|Винтер Каспер
|2
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Чуквуани Точи
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|5
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Хаяль Рами
|4
|0
|Andreas Alm
|1
|1
|Овюсу Лерой
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Don Deedson Louicius
|2
|0
|Tobias Slotsager
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Трибулл Том
|1
|0
|Nicklas Mouritzen
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Буя Турай Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оденсе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Люнгбю
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Оденсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
5
3
Люнгбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Оденсе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
4
50%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
23%
3
21%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
3
16%
1-15
5
31%
2
11%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
5
31%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
3
19%
4
21%
76-90
Пропущено
23
22
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
17%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
5
22%
6
27%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
6
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0
Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1 Хиллерёд - Люнгбю 0:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Брондбю - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 4:1 Виборг - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Хельсингёр 0:2
Оденсе
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фредерисия - Оденсе 3:1 Силькеборг - Оденсе 0:0 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Оденсе 0:1
Оденсе - Люнгбю 1:2 Хобро - Оденсе 0:1 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Оденсе - Силькеборг 0:3 Оденсе - Вайле 1:2 Видовре - Оденсе 1:5 Оденсе - АГФ Орхус 1:1 Копенгаген - Оденсе 2:1 Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1
Результаты матчей
Люнгбю
Оденсе
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
410
410
113
113
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|7 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|6
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|5
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 3