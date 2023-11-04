  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Сельта
1:0
Первый тайм: 34'
Севилья
0'
1:0
22' Гол
Старфельт Карл
28' Желтая карточка
Сумаре Бубакари

Ход матча

22'
Старфельт Карл
(Аспас Яго)
1:0
28'
 
Сумаре Бубакари

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Сельта 10.9% (13)
X 48.7% (58)
Севилья 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Севилья
2.45
Реклама, betcity.ru
4.60
Реклама, pari.ru
9.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
30
Сотело
Хьюго
5
Тапия
Ренато
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
12
Диас
Мариано
Сельта
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Севилья

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
9 побед 3 ничьи 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.17

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.25
Дувикас Анастасиос 2 0.17
Бамба Джонатан 1 0.08
Нуньес Унай 1 0.08
Мингеса Оскар 1 0.08
Сведберг Виллиот 1 0.08
Аспас Яго 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 3 0.27
Ламела Эрик 2 0.18
Лукебакио Доди 2 0.18
Ракитич Иван 1 0.09
Окампос Лукас 1 0.09
Сусо Хесус 1 0.09
Соу Джибрил 1 0.09
Гудель Неманья 1 0.09
Мир Рафа 1 0.09
Салас Кике 1 0.09
Хуанлу Санчес 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Тапия Ренато 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 4 0
Навас Хесус 3 0
Ламела Эрик 3 0
Гудель Неманья 3 0
Баде Луак 1 1
Ракитич Иван 2 0
Рамос Серхио 2 0
Акунья Маркос 2 0
Торрес Оливер 2 0
Сусо Хесус 2 0
Сумаре Бубакари 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
8
Сельта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
6
67%
2
22%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
5%
3
19%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
8
40%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1

Результаты матчей

Сельта
Севилья

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сельта
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 0:1 Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Сельта
 1:0 Заявка 12 2 3 7 11 - 19 9
18.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Севилья
 0:1 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Сельта
 1:0 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 1:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Осасуна Катена Алехандро 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • 32'
    Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 31'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 31'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 31'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Окампос Лукас выиграл воздушное противоборство у Санчес Мануэль.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 30'
    Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40.3% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Сельта 10.9% (13)
    X 48.7% (58)
    Севилья 40.3% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Севилья
    2.45
    Реклама, betcity.ru
    4.60
    Реклама, pari.ru
    9.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сельта 1:0 Севилья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:0 Севилья

    Исход игры
    Сельта
    10.9% (13)
    Ничья
    48.7% (58)
    Севилья
    40.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    1:2 Севилья
    28.6% (34)
    0:1 Севилья
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    6.7% (8)
    2:1 Сельта
    5% (6)
    1:0 Сельта
    3.4% (4)
    0:2 Севилья
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сельта
    Севилья
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     