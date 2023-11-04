Тур: 12. Стадион: Балаидос. Главный судья: Эрнандес Алехандро
Ход матча
22'
1:0
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Васкес
Кевин
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Соу
Джибрил
10
Ракитич
Иван
12
Диас
Мариано
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Альварес УгоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Диас МарианоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
-
27 Салас КикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
-
17 Ламела ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Севилья
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
9 побед 3 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
2.08
1.17
Среднее время на гол
43
77
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
1.79
1.17
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|3
|0.25
|Дувикас Анастасиос
|2
|0.17
|Бамба Джонатан
|1
|0.08
|Нуньес Унай
|1
|0.08
|Мингеса Оскар
|1
|0.08
|Сведберг Виллиот
|1
|0.08
|Аспас Яго
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.27
|Ламела Эрик
|2
|0.18
|Лукебакио Доди
|2
|0.18
|Ракитич Иван
|1
|0.09
|Окампос Лукас
|1
|0.09
|Сусо Хесус
|1
|0.09
|Соу Джибрил
|1
|0.09
|Гудель Неманья
|1
|0.09
|Мир Рафа
|1
|0.09
|Салас Кике
|1
|0.09
|Хуанлу Санчес
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Аспас Яго
|3
|0
|Нуньес Унай
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Родригес Мигель
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Васкес Кевин
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|4
|0
|Навас Хесус
|3
|0
|Ламела Эрик
|3
|0
|Гудель Неманья
|3
|0
|Баде Луак
|1
|1
|Ракитич Иван
|2
|0
|Рамос Серхио
|2
|0
|Акунья Маркос
|2
|0
|Торрес Оливер
|2
|0
|Сусо Хесус
|2
|0
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|Салас Кике
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
8
Сельта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
6
67%
2
22%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90
Пропущено
20
16
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
5%
3
19%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
8
40%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1
Результаты матчей
Сельта
Севилья
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Сельта
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
82
38
46
110
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|29 - 15
|31
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 11
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|10 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 19
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|12 - 18
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|6.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|7 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Жирона
|Довбик Артём
|6 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Мальорка
|Маскарель Омар
|1 4
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Севилья
Исход игры
Сельта
10.9% (13)
Ничья
48.7% (58)
Севилья
40.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (50)
Меньше
56.52% (65)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (48)
1:2 Севилья
28.6% (34)
0:1 Севилья
7.6% (9)
2:2 Ничья
6.7% (8)
2:1 Сельта
5% (6)
1:0 Сельта
3.4% (4)
0:2 Севилья
2.5% (3)
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