Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Сельта имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Окампос Лукас из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Гудель Неманья пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

46' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Рефери не любит споров - именно за это Ракитич Иван сейчас получил желтую

45' Тапия Ренато получил желтую карточку от судьи

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Севилья

40' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

32' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновится спорным мячом

31' Идет дождь, трудные условия для игроков.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Севилья

30' Ларсен Йорген оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сотело Хьюго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Сумаре Бубакари получил желтую карточку от судьи

28' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

26' Баде Луак нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

25' Навас Хесус из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ракитич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Окампос Лукас нанес удар головой, но Висенте Гуаита спокойно отбил мяч.

24' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Севилья

21' Аспас Яго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Севилья

18' Бамба Джонатан не смог попасть в створ ударом издали

18' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Сельта

17' Удар от ворот произведет Сельта

15' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Севилья

13' Оооо... вот это был удар! Ларсен Йорген должен был забить с этой позиции.

13' Окампос Лукас из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ракитич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Севилья

8' Тапия Ренато не смог попасть в створ ударом издали

7' Игрок из команды Сельта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сотело Хьюго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Севилья начинает с центра поля

1' Судья начинает матч