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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 19023 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Сельта
1:1
Конец матча
Севилья
0'
1:0
22' Гол
Старфельт Карл
28' Желтая карточка
Сумаре Бубакари
45' Желтая карточка
Тапия Ренато
45' Желтая карточка
Ракитич Иван
65' Желтая карточка
Торрес Оливер
65' Вторая желтая карточка
Тапия Ренато
80' Желтая карточка
Гудель Неманья
1:1
84' Гол
Эн-Несири Юссеф
89' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
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Навас Хесус
90'+11

Ход матча

22'
Старфельт Карл
(Аспас Яго)
1:0
28'
 
Сумаре Бубакари
45'
Тапия Ренато
 
45'
 
Ракитич Иван
46'
 
Лукебакио Доди
Соу Джибрил
46'
 
Педроса Адриа
Акунья Маркос
59'
Перес Карлес
Васкес Кевин
 
65'
 
Торрес Оливер
65'
Тапия Ренато
 
69'
Пейнадо Франсиско
Сотело Хьюго
 
69'
Дотор Карлос
Аспас Яго
 
70'
 
Сусо Хесус
Торрес Оливер
70'
 
Эн-Несири Юссеф
Диас Мариано
80'
 
Гудель Неманья
81'
Дувикас Анастасиос
Бамба Джонатан
 
82'
Серви Франко
Ларсен Йорген
 
84'
1:1
Эн-Несири Юссеф
89'
 
Эн-Несири Юссеф
90'
 
Навас Хесус
90'
 
Навас Хесус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 205 Количество передач 228
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 119
Сельта 10.9% (13)
X 48.7% (58)
Севилья 40.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
23
Санчес
Мануэль
3
Мингеса
Оскар
30
Сотело
Хьюго
5
Тапия
Ренато
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
10
Аспас
Яго
13
Нюланд
Эрьян
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
18
Соу
Джибрил
24
Сумаре
Бубакари
5
Окампос
Лукас
10
Ракитич
Иван
21
Торрес
Оливер
12
Диас
Мариано
Сельта
4-4-2
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Севилья

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 12 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
9 побед 3 ничьи 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

2.08
1.17

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.79
1.17

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.25
Дувикас Анастасиос 2 0.17
Бамба Джонатан 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Нуньес Унай 1 0.08
Мингеса Оскар 1 0.08
Сведберг Виллиот 1 0.08
Аспас Яго 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.36
Ламела Эрик 2 0.18
Лукебакио Доди 2 0.18
Ракитич Иван 1 0.09
Окампос Лукас 1 0.09
Сусо Хесус 1 0.09
Соу Джибрил 1 0.09
Гудель Неманья 1 0.09
Мир Рафа 1 0.09
Салас Кике 1 0.09
Хуанлу Санчес 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Аспас Яго 3 0
Нуньес Унай 3 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Васкес Кевин 1 0
Перес Карлес 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 4 0
Окампос Лукас 4 0
Ракитич Иван 3 0
Навас Хесус 3 0
Ламела Эрик 3 0
Торрес Оливер 3 0
Сумаре Бубакари 3 0
Баде Луак 1 1
Рамос Серхио 2 0
Акунья Маркос 2 0
Сусо Хесус 2 0
Салас Кике 2 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Соу Джибрил 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Севилья
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Сельта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
8
Сельта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
6
67%
2
22%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
0
0%
2
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
3
33%
4
27%
76-90

Пропущено

20
16
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
5%
3
19%
1-15
3
15%
4
25%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
8
40%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2
Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3 Вольфсбург - Сельта 0:1 Сельта - Лион 1:0 Бенфика - Сельта 2:0 Сельта - Аль-Наср Эр-Рияд 5:0 Сельта - Барселона 2:1 Кадис - Сельта 1:0 Сельта - Жирона 1:1
Севилья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1
Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 1:0 Магдебург - Севилья 3:1 Ганза - Севилья 2:1 Севилья - Индепендьенте дель Валле 1:1

Результаты матчей

Сельта
Севилья

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Сельта
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 12 10 1 1 29 - 15 31
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
3.
Атлетико М
 Заявка 11 8 1 2 26 - 11 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Бетис
 Заявка 12 5 5 2 16 - 15 20
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
7.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 5 2 5 10 - 11 17
10.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
11.
Осасуна
 Заявка 12 4 1 7 14 - 20 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 11 2 5 4 17 - 16 11
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 6 5 12 - 18 9
18.
Сельта
 Заявка 12 1 4 7 11 - 20 7
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Бетис
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
6.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
9.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
11.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
17.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
18.
Осасуна
 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19.
Сельта
 Заявка 7 0 3 4 4 - 11 3
20.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 6 5 1 0 14 - 7 16
2.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 7 1 2 4 9 - 14 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Мората Альваро 7 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Жирона Довбик Артём 6 (4)
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мальорка Маскарель Омар 1 4
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Осасуна Катена Алехандро 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Сельта: 39%, Севилья: 61%.
  • 101'
    НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Навас Хесус из команды Севилья.
  • 100'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Сельта не будет бить пенальти!
  • 97'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сельта.
  • 97'
    The card for Навас Хесус from Севилья was disallowed via VAR intervention.
  • 97'
    ПЕНАЛЬТИ! - Навас Хесус из команды Севилья нарушает правила против Дувикас Анастасиос.
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    Прогнозы 119
    Сельта 10.9% (13)
    X 48.7% (58)
    Севилья 40.3% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 1:1 Севилья

    Исход игры
    Сельта
    10.9% (13)
    Ничья
    48.7% (58)
    Севилья
    40.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (50)
    Меньше
    56.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.3% (48)
    1:2 Севилья
    28.6% (34)
    0:1 Севилья
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    6.7% (8)
    2:1 Сельта
    5% (6)
    1:0 Сельта
    3.4% (4)
    0:2 Севилья
    2.5% (3)
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