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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Барселона
Прогнозы 38
Реал Сосьедад 5.3% (2)
X 13.2% (5)
Барселона 81.6% (31)
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Барселона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Реал Сосьедад
Барселона

История личных встреч

Реал Сосьедад
Барселона

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

32 матча

18.8%
12.5%
68.7%
6 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

15.6%
25%
59.4%
5 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
КК
1:0
ЛЛ
1:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Голы

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.38
0.81

Среднее время на гол

65
110

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

2.75
1.81

Среднее время на гол

32
49

Всего голов

66
42

Голов в среднем за матч

2.06
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 6 (2) 0.55
Кубо Такефуса 5 0.45
Барренечеа Андер 3 0.27
Браис Мендес 2 0.18
Фернандес Карлос 1 0.09
Субименди Мартин 1 0.09
Ле Норман Робен 1 0.09
Мерино Микель 0 0
Тирни Киран 0 0
Траоре Амари 0 0
Умар Садик 0 0
Муньос Айхен 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 5 (1) 0.45
Торрес Ферран 3 0.27
Канселу Жоау 2 0.18
Рафинья Диас 2 0.18
Гюндоган Илкай 1 0.09
Фелиш Жоау 1 0.09
Гави 1 0.09
Ямаль Ламин 1 0.09
Роберто Серхи 1 0.09
Де Йонг Френки 1 0.09
Кунде Жюль 1 0.09
Педри 1 0.09
Лопес Фермин 1 0.09
Гиу Марк 1 0.09
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 5 0
Ле Норман Робен 4 0
Браис Мендес 4 0
Мерино Микель 3 0
Траоре Амари 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Умар Садик 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Муньос Айхен 1 0
Субименди Мартин 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 4 0
Рафинья Диас 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Ромеу Ориоль 2 0
Канселу Жоау 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Хави Эрнандес 0 1
Гюндоган Илкай 1 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Педри 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
11
Реал Сосьедад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Барселона
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
20%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
1
13%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90

Забито

20
22
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
20%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
5
23%
61-75
1
5%
9
41%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
7
50%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2
Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Барселона

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
7
4
3
8
2.5
3
8
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 11 9 1 1 23 - 8 28
2.
Жирона
 Заявка 11 9 1 1 25 - 13 28
3.
Атлетико М
 Заявка 10 8 1 1 25 - 9 25
4.
Барселона
 Заявка 11 7 3 1 23 - 12 24
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 5 4 2 20 - 14 19
6.
Атлетик Б
 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
8.
Бетис
 Заявка 11 4 5 2 14 - 15 17
9.
Валенсия
 Заявка 11 4 3 4 14 - 13 15
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 4 2 5 8 - 10 14
11.
Осасуна
 Заявка 11 4 1 6 12 - 16 13
12.
Вильярреал
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
13.
Хетафе
 Заявка 11 2 6 3 13 - 16 12
14.
Севилья
 Заявка 10 2 4 4 16 - 15 10
15.
Кадис
 Заявка 11 2 4 5 10 - 16 10
16.
Алавес
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Мальорка
 Заявка 11 1 6 4 12 - 16 9
18.
Сельта
 Заявка 11 1 3 7 10 - 19 6
19.
Гранада
 Заявка 11 1 3 7 17 - 28 6
20.
Альмерия
 Заявка 11 0 3 8 14 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 5 5 0 0 13 - 6 15
2.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Жирона
 Заявка 6 5 0 1 15 - 8 15
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
5.
Реал Мадрид
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
6.
Бетис
 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Валенсия
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
9.
Хетафе
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
10.
Кадис
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Севилья
 Заявка 6 2 2 2 11 - 8 8
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 5 1 3 1 7 - 12 6
15.
Гранада
 Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
16.
Осасуна
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Мальорка
 Заявка 5 0 4 1 3 - 4 4
18.
Вильярреал
 Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
19.
Альмерия
 Заявка 6 0 2 4 9 - 15 2
20.
Сельта
 Заявка 6 0 2 4 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Жирона
 Заявка 5 4 1 0 10 - 5 13
3.
Райо Вальекано
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 1 1 12 - 3 10
5.
Барселона
 Заявка 5 2 3 0 10 - 8 9
6.
Осасуна
 Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
7.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
10.
Валенсия
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 7 - 13 6
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Мальорка
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
15.
Хетафе
 Заявка 6 0 3 3 8 - 13 3
16.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
17.
Алавес
 Заявка 6 0 2 4 3 - 8 2
18.
Гранада
 Заявка 5 0 1 4 7 - 14 1
19.
Кадис
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20.
Альмерия
 Заявка 5 0 1 4 5 - 16 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 10 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 7
Атлетико М Мората Альваро 6 (1)
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 6 (1)
Вильярреал Морено Херард 6
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Мата Хайме 1 4
Хетафе Дуарте Домингуш 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Хетафе Дьене Даконам 5
Кадис Собрино Рубен 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 38
    Реал Сосьедад 5.3% (2)
    X 13.2% (5)
    Барселона 81.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Барселона
    3.60
    3.60
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    3.30
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    5.3% (2)
    Ничья
    13.2% (5)
    Барселона
    81.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (28)
    Меньше
    24.32% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    63.2% (24)
    1:1 Ничья
    10.5% (4)
    0:2 Барселона
    7.9% (3)
    2:3 Барселона
    5.3% (2)
    0:1 Барселона
    5.3% (2)
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    Барселона
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