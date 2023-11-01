Тур: 12. Стадион: Реале Арена.
Позже
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Барселона
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
32 матча
18.8%
12.5%
68.7%
6 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
15.6%
25%
59.4%
5 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.38
0.81
Среднее время на гол
65
110
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
2.75
1.81
Среднее время на гол
32
49
Всего голов
66
42
Голов в среднем за матч
2.06
1.31
Тотал матчей
2.5
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
43
68
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|6 (2)
|0.55
|Кубо Такефуса
|5
|0.45
|Барренечеа Андер
|3
|0.27
|Браис Мендес
|2
|0.18
|Фернандес Карлос
|1
|0.09
|Субименди Мартин
|1
|0.09
|Ле Норман Робен
|1
|0.09
|Мерино Микель
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Умар Садик
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|5 (1)
|0.45
|Торрес Ферран
|3
|0.27
|Канселу Жоау
|2
|0.18
|Рафинья Диас
|2
|0.18
|Гюндоган Илкай
|1
|0.09
|Фелиш Жоау
|1
|0.09
|Гави
|1
|0.09
|Ямаль Ламин
|1
|0.09
|Роберто Серхи
|1
|0.09
|Де Йонг Френки
|1
|0.09
|Кунде Жюль
|1
|0.09
|Педри
|1
|0.09
|Лопес Фермин
|1
|0.09
|Гиу Марк
|1
|0.09
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|5
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Браис Мендес
|4
|0
|Мерино Микель
|3
|0
|Траоре Амари
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Муньос Айхен
|1
|0
|Субименди Мартин
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|4
|0
|Рафинья Диас
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Хави Эрнандес
|0
|1
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
4
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
11
Реал Сосьедад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Барселона
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
20%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
1
13%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
17%
61-75
0
0%
7
58%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
3
60%
76-90
Забито
20
22
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
4
20%
3
14%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
4
20%
4
18%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
7
35%
5
23%
61-75
1
5%
9
41%
76-90
Пропущено
14
13
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
7
50%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0
Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Осасуна - Реал Сосьедад 3:1
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2
Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Барселона
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
33
24
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
47
74
38
38
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 8
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 13
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 12
|24
|5.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|8 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|13.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 16
|12
|14.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|12 - 16
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|17 - 28
|6
|20.
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|14 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 6
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|5.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 12
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 15
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 13
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 13
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 16
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|10 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|7
|Атлетико М
|Мората Альваро
|6 (1)
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|6 (1)
|Вильярреал
|Морено Херард
|6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 4
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
|Хетафе
|Дьене Даконам
|5
|Кадис
|Собрино Рубен
|5
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона
Исход игры
Реал Сосьедад
5.3% (2)
Ничья
13.2% (5)
Барселона
81.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (28)
Меньше
24.32% (9)
Обе команды забьют
Да
86.49% (32)
Нет
13.51% (5)
Популярный счёт
1:2 Барселона
63.2% (24)
1:1 Ничья
10.5% (4)
0:2 Барселона
7.9% (3)
2:3 Барселона
5.3% (2)
0:1 Барселона
5.3% (2)
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