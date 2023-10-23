Последние минуты проходят с солидным преимуществом "Акрона", включают футболисты повышенные скорости, понимая, что скоро Евгений Калешин будет освежать атакующую группу.

Самойов промчался по левому флангу и исполнил передачу в штрафную "Акрона", но ярославцы в ту зону не успели.

Гузь фолит против Эльдарушева на правом фланге обороны, при этом сам же защитник "Шинника" получил повреждение, помощь врачей требуется Дмитрию.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ЕГОР ДАНИЛКИН! Справляется "Шинник" с подачей со штрафного, вторым темпом Данилин подает в штрафную, Эльдарушев головой скинул на дальнюю штангу, а Данилкин расстрелял цель с линии вратарской!

Угловой с левого фланга подает Азаров, Эльдарушев боролся за мяч на ближней штанге, однако в итоге сфолил против Шадринцева.

Пока ни одного изменения в составах команды не произвели, ждём ходов от Евгения Калешина и Дмитрия Хомухи.

У Анджелковича возникают мышечные проблемы после попытки сыграть в шпагате, помощь врачей требуется защитнику "Акрона".

Проход Шадринцева по левому флангу завершается толчком со стороны Савичева, штрафной готовят гости.

Алейников со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, но верховая борьба остается за игроками "Акрона".

Позиционная атака "Акрона" завершается подачей Бокоева, на дальней штанге успел Азаров зацепить мяч, Добвне пришлось отбивать снаряд на угловой.

Угловой в исполнении "Акрона" посеял в оборонительных порядках "Шинника" некоторую сумятицу, но в итоге Довбня кулаком отбил мяч куда подальше.

Подачу с правого фланга исполняют хозяева поля, Эльдарушев кивком головы подрезает мяч в створ, но проблем у Довбни в этом моменте не возникло.

Одну минуту добавляет Егор Егоров к основному времени первого тайма.

И еще один штрафной зарабатывает "Акрон", в этот раз на фланге - Алейников не смог без фола справиться с Данилиным.

Азаров со штрафного исполняет подачу к линии вратарской, однако верховая борьба остается за игроками "Шинника".

Данилин смещается с правого фланга вдоль линии штрафной и наносит хороший удар под перекладину - Довбня отбивает мяч на угловой!

Очередной угловой в исполнении "Акрона" снова вылетел в трубу, ничего опасного после навеса на ближнюю штангу не произошло.

Данилин после навеса с левого фланга вылетает на верховой мяч, однако пробивает головой мимо створа.

Медбригада "Шинника" появляется на поле, досталось в одном из моментов Самойлову.

Очередной штрафной в этот раз с левого фланга исполняют хозяева поля, но мяч после верхового единоборства приходит в руки Довбне.

Савичев забрасывает мяч в штрафную, после рикошета Эльдарушев стремился к мячу, но врезался в итоге в Добвню, нарушив тем самым правила.

Алейников со штрафного с левого фланга подает мяч на дальнюю штангу, Котин выиграл верховую борьбу, однако снаряд прошел мимо створа.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! МАРАТ БОКОЕВ! Савичев с правого фланга катит в штрафную на Данилина, тот обыгрывает на замахе Самсонова и подает на дальний угол вратарской, а Бокоев головой поражает цель!

32' Данилин со штрафного исполняет передачу в направлении Анджелковича, тот в борьбе с Семёновым оказался на газоне, но по собственной инициативе.

31' Самойлов нарушает правила в единоборстве с Чудиным на своей половине поля, штрафной зарабатывает "Акрон" в 30 с небольшим метрах от ворот Довбни.

30' Полчаса отыграли команды в этой встрече, "Акрон" оказывается в роли догоняющего, из таких ситуациях очень нечасто выбирается команда Евгения Калешина.

29' Теперь Алейников с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, где партнеру не удается дотянуться до верхового мяча.

28' Достаточно неожиданный расклад в этой встрече, теперь уже "Шинник" может диктовать свои условия, исходя из счёта на табло.

27' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИГОРЬ АНДРЕЕВ!

Андреев протащил мяч по центру и отдал передачу на Рубцова, тот навесил к 11-метровой отметке, а сам же Игорь головой в касание поражает ближний угол ворот Волкова!

26' "Шинник" зарабатывает угловой на левом фланге, Алейников исполняет подачу на ближнюю штангу, но хозяева отбиваются. Вторым темпом Алейников прострелил от лицевой, защитники мяч выбили недалеко, но удар Рубцова с подбора получился совсем неудачным.

25' Проход Самойлова по левому флангу завершается подачей в чужую штрафную - довольно легко игроки "Акрона" мяч выбивают.

24' Эльдарушев получает мяч на радиусе штрафной и низом пробивает в левый от себя угол, однако снаряд прокатывается рядом со штангой.

23' Данилин смещается с правого фланга и исполняет проникающий пас в штрафную, который оказывается безадресным.

21' Еще один угловой добавил в свою копилку "Акрон", однако вновь подача Данилина получается прерванной защитниками "Шинника".

20' Бокоев прорывается по левому флангу и исполняет от лицевой линии передачу в штрафную, однако удар Данилина с линии вратарской заблокировал Шадринцев.

19' Данилин подает угловой с правого фланга, закручивая мяч во вратарскую, однако оборона "Шинника" справляется.

18' Азаров после проникающего паса Килина врывается в штрафную и пробивает с 14 метров - Довбня переводит мяч в перекладину, оформляя первый сэйв сегодня!

17' Штрафной в центральной зоне вдалеке от ворот заработали ярославцы, однако передача от Алейникова получилась крайне неудачной.

15' Рискованно "Акрон" катает мяч практически по своей штрафной, на грани потери, постепенно ярославцы начинают действовать в прессинге посмелее.

13' Снова "Акрон" пытается выманить соперника со своих позиций, в итоге Самсонов фолит на чужой половине поля против Азарова.

12' Выбираются в контратаку ярославцы, Самойлов протащил мяч до штрафной, но удар капитана гостей был заблокирован. В следующей фазе Андреев после навеса с левого фланга пробил головой в руки Волкову.

11' Первый угловой в матче заработали хозяева усилиями Погосова, однако выиграть верховую борьбу тольяттинцам не удается.

10' Тотальное преимущество у "Акрона" по владению мячом, однако на чужой половине поля контроль уже не такой уверенный.

9' Данилкин исполняет заброс по левому флангу в направлении Эльдарушева, которому не удается сохранить мяч в поле.

8' Волков пешком выбирается за пределы штрафной, абсолютно никакого прессинга со стороны "Шинника" в дебюте игры нет.

6' По-прежнему команды у нас не включают повышенные скорости, достаточно спокойная разведка на поле стадиона "Кристалл".

5' В прошлом сезоне в рамках Первой лиги "Шинник" обыграл "Акрон" в обоих матчах - 3:2 в Жигулёвске и 1:0 в Ярославле.

4' "Акрон" до кубковой победы провел два выездных матча, обыграв с минимальным счётом махачкалинское "Динамо" и "Родину".

3' Под контролем "Акрона" начинается встреча, "Шинник" в гостях редко начинает удачно. В прошлом туре ярославцы и вовсе пропустили в Набережных Челнах на первой минуте, в итоге проиграв 0:4.

2' Напомним, что несколько дней назад команды встречались в Жигулёвске в кубковой игре, тогда "Акрон" победил со счётом 3:0 - в первом тайме отличился Погосов, после перерыва Эльдарушев реализовал пенальти, а под занавес встречи отличился Понсе.