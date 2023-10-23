Тур: 15.
Ход матча
27'
0:1
45'
1:1
59'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Килин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Димоски БоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
59 Барт РусланНападающий
-
11 Понсе АндресНападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
-
55 Гузь ДмитрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Рубцов ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хомуха Дмитрий
История личных встреч
Акрон
Шинник
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
64
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльдарушев Абу-Саид
|4 (1)
|0.27
|Килин Антон
|3
|0.2
|Понсе Андрес
|3
|0.2
|Песегов Евгений
|1
|0.07
|Чудин Иван
|1
|0.07
|Азаров Владимир
|1
|0.07
|Хубаев Давид
|1
|0.07
|Галкин Владислав
|1
|0.07
|Бокоев Марат
|1
|0.07
|Анджелкович Неманья
|1
|0.07
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.07
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреев Игорь
|5
|0.33
|Рубцов Илья
|3
|0.2
|Самойлов Дмитрий
|3 (1)
|0.2
|Алейников Василий
|2 (1)
|0.13
|Зинков Вячеслав
|1
|0.07
|Самсонов Артём Сергеевич
|1
|0.07
|Котин Никита
|1
|0.07
|Соколов Игорь
|1
|0.07
|Сухомлинов Данила
|1
|0.07
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галкин Владислав
|2
|1
|Хубаев Давид
|3
|0
|Апеков Руслан
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Савичев Константин
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Килин Антон
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Бокоев Марат
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семёнов Андрей Игоревич
|4
|1
|Самсонов Артём Сергеевич
|3
|0
|Ставпец Александр
|2
|0
|Гузь Дмитрий
|2
|0
|Довбня Александр
|2
|0
|Алейников Василий
|2
|0
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0
|Емельянов Роман
|1
|0
|Гащенков Михаил
|1
|0
|Котин Никита
|1
|0
|Малахов Артём
|1
|0
|Шадринцев Дмитрий
|1
|0
|Малыхин Дмитрий
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Шинник
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шинник
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
7
Акрон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Шинник
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
5
26%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2
Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0
Шинник
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2
Динамо Брянск - Шинник 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0
Результаты матчей
Акрон
Шинник
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Акрон
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
410
212
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|17 - 12
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 6
|27
|3.
|2:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|19 - 10
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|6.
|15
|5
|7
|3
|17 - 14
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 15
|21
|8.
|1:2 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 22
|20
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 13
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 26
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 21
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|15.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|14 - 15
|17
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 19
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|7.
|2:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|10.
|1:2 Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|15.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|16.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|2:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|10.
|1:2 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 20
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 13
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|9
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|5
|Шинник
|Андреев Игорь
|5
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Рейна Йорди
|5
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон 2:1 Шинник
Исход игры
Акрон
78.6% (110)
Ничья
14.3% (20)
Шинник
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
49.14% (57)
Нет
50.86% (59)
Популярный счёт
2:1 Акрон
28.6% (40)
1:0 Акрон
25% (35)
2:0 Акрон
13.6% (19)
1:1 Ничья
10% (14)
0:1 Шинник
2.1% (3)
3:1 Акрон
1.4% (2)
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