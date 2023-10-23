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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 15.
Акрон
2:1
Второй тайм: 68'
Шинник
0'
0:1
27' Гол
Андреев Игорь
1:1
45' Гол
Бокоев Марат
2:1
59' Гол
Данилкин Егор

Ход матча

27'
0:1
Андреев Игорь
45'
Бокоев Марат
1:1
59'
Данилкин Егор
2:1
Прогнозы 140
Акрон 78.6% (110)
X 14.3% (20)
Шинник 7.1% (10)
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Акрон
Шинник

История личных встреч

Акрон
Шинник

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.27
Килин Антон 3 0.2
Понсе Андрес 3 0.2
Песегов Евгений 1 0.07
Чудин Иван 1 0.07
Азаров Владимир 1 0.07
Хубаев Давид 1 0.07
Галкин Владислав 1 0.07
Бокоев Марат 1 0.07
Анджелкович Неманья 1 0.07
Савичев Константин 1 (1) 0.07
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 5 0.33
Рубцов Илья 3 0.2
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.2
Алейников Василий 2 (1) 0.13
Зинков Вячеслав 1 0.07
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.07
Котин Никита 1 0.07
Соколов Игорь 1 0.07
Сухомлинов Данила 1 0.07

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 2 1
Хубаев Давид 3 0
Апеков Руслан 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Данилин Кирилл 2 0
Анджелкович Неманья 2 0
Песегов Евгений 1 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Макаров Сергей 1 0
Килин Антон 1 0
Понсе Андрес 1 0
Бокоев Марат 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Самсонов Артём Сергеевич 3 0
Ставпец Александр 2 0
Гузь Дмитрий 2 0
Довбня Александр 2 0
Алейников Василий 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Емельянов Роман 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Шадринцев Дмитрий 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Сухомлинов Данила 1 0

Результаты матчей

Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Шинник
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шинник
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
7
Акрон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Шинник
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
5
26%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2
Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0
Шинник
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2
Динамо Брянск - Шинник 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0

Результаты матчей

Акрон
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Акрон
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 15 8 4 3 17 - 12 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Акрон
 2:1 Заявка 15 8 3 4 19 - 10 27
4.
Тюмень
 Заявка 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Химки
 Заявка 15 7 4 4 20 - 16 25
6.
Арсенал Тула
 15 5 7 3 17 - 14 22
7.
Торпедо Москва
 Заявка 15 6 3 6 15 - 15 21
8.
Шинник
 1:2 Заявка 15 6 2 7 18 - 22 20
9.
КАМАЗ
 Заявка 15 5 5 5 15 - 13 20
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Нефтехимик
 Заявка 15 5 4 6 14 - 17 19
12.
Сокол
 Заявка 15 5 4 6 17 - 26 19
13.
Енисей
 Заявка 15 5 3 7 22 - 21 18
14.
Родина Москва
 Заявка 14 4 5 5 19 - 17 17
15.
Черноморец Нв
 Заявка 15 3 8 4 14 - 15 17
16.
Ленинградец
 Заявка 15 3 5 7 11 - 18 14
17.
Кубань
 Заявка 15 3 3 9 10 - 19 12
18.
Волгарь
 Заявка 15 2 6 7 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Торпедо Москва
 Заявка 8 5 1 2 11 - 6 16
4.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
5.
Арсенал Тула
 8 4 3 1 11 - 4 15
6.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
7.
Акрон
 2:1 Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
8.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
10.
Шинник
 1:2 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
11.
Химки
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
12.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
13.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Кубань
 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
15.
Родина Москва
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
16.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
17.
Волгарь
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
18.
Ленинградец
 Заявка 7 0 3 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Акрон
 2:1 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
Химки
 Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
4.
Тюмень
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
5.
Ленинградец
 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
6.
Алания
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Нефтехимик
 Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
8.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
9.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 6 - 10 7
10.
Шинник
 1:2 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
11.
Сокол
 Заявка 8 2 1 5 9 - 20 7
12.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
18.
Кубань
 Заявка 7 0 1 6 3 - 13 1
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 9
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Енисей Ломакин Александр 5
Шинник Андреев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Рейна Йорди 5
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    65'
    У Анджелковича возникают мышечные проблемы после попытки сыграть в шпагате, помощь врачей требуется защитнику "Акрона".
  • 64'
    Пока ни одного изменения в составах команды не произвели, ждём ходов от Евгения Калешина и Дмитрия Хомухи.
  • Угловой
    62'
    Угловой с левого фланга подает Азаров, Эльдарушев боролся за мяч на ближней штанге, однако в итоге сфолил против Шадринцева.
  • Описание гола
    60'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! ЕГОР ДАНИЛКИН!
    Справляется "Шинник" с подачей со штрафного, вторым темпом Данилин подает в штрафную, Эльдарушев головой скинул на дальнюю штангу, а Данилкин расстрелял цель с линии вратарской!
  • Травма, повреждение
    58'
    Гузь фолит против Эльдарушева на правом фланге обороны, при этом сам же защитник "Шинника" получил повреждение, помощь врачей требуется Дмитрию.
  • 56'
    Самойов промчался по левому флангу и исполнил передачу в штрафную "Акрона", но ярославцы в ту зону не успели.
  • 55'
    Последние минуты проходят с солидным преимуществом "Акрона", включают футболисты повышенные скорости, понимая, что скоро Евгений Калешин будет освежать атакующую группу.
  • 53'
    Подачу с правого фланга исполняют хозяева поля, Эльдарушев кивком головы подрезает мяч в створ, но проблем у Довбни в этом моменте не возникло.
  • Угловой
    51'
    Угловой в исполнении "Акрона" посеял в оборонительных порядках "Шинника" некоторую сумятицу, но в итоге Довбня кулаком отбил мяч куда подальше.
  • 50'
    Позиционная атака "Акрона" завершается подачей Бокоева, на дальней штанге успел Азаров зацепить мяч, Добвне пришлось отбивать снаряд на угловой.
  • 48'
    Алейников со штрафного исполняет подачу в гущу игроков, но верховая борьба остается за игроками "Акрона".
  • Фол, нарушение
    47'
    Проход Шадринцева по левому флангу завершается толчком со стороны Савичева, штрафной готовят гости.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет Егор Егоров к основному времени первого тайма.
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    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! МАРАТ БОКОЕВ!
      Савичев с правого фланга катит в штрафную на Данилина, тот обыгрывает на замахе Самсонова и подает на дальний угол вратарской, а Бокоев головой поражает цель!
    • 43'
      Алейников со штрафного с левого фланга подает мяч на дальнюю штангу, Котин выиграл верховую борьбу, однако снаряд прошел мимо створа.
    • Фол, нарушение
      41'
      Савичев забрасывает мяч в штрафную, после рикошета Эльдарушев стремился к мячу, но врезался в итоге в Добвню, нарушив тем самым правила.
    • 40'
      Очередной штрафной в этот раз с левого фланга исполняют хозяева поля, но мяч после верхового единоборства приходит в руки Довбне.
    • Травма, повреждение
      38'
      Медбригада "Шинника" появляется на поле, досталось в одном из моментов Самойлову.
    • 37'
      Данилин после навеса с левого фланга вылетает на верховой мяч, однако пробивает головой мимо створа.
    • Угловой
      36'
      Очередной угловой в исполнении "Акрона" снова вылетел в трубу, ничего опасного после навеса на ближнюю штангу не произошло.
    • Опасный момент
      35'
      Данилин смещается с правого фланга вдоль линии штрафной и наносит хороший удар под перекладину - Довбня отбивает мяч на угловой!
    • 34'
      Азаров со штрафного исполняет подачу к линии вратарской, однако верховая борьба остается за игроками "Шинника".
    • Фол, нарушение
      33'
      И еще один штрафной зарабатывает "Акрон", в этот раз на фланге - Алейников не смог без фола справиться с Данилиным.
    • 32'
      Данилин со штрафного исполняет передачу в направлении Анджелковича, тот в борьбе с Семёновым оказался на газоне, но по собственной инициативе.
    • Фол, нарушение
      31'
      Самойлов нарушает правила в единоборстве с Чудиным на своей половине поля, штрафной зарабатывает "Акрон" в 30 с небольшим метрах от ворот Довбни.
    • 30'
      Полчаса отыграли команды в этой встрече, "Акрон" оказывается в роли догоняющего, из таких ситуациях очень нечасто выбирается команда Евгения Калешина.
    • Угловой
      29'
      Теперь Алейников с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, где партнеру не удается дотянуться до верхового мяча.
    • 28'
      Достаточно неожиданный расклад в этой встрече, теперь уже "Шинник" может диктовать свои условия, исходя из счёта на табло.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИГОРЬ АНДРЕЕВ!
      Андреев протащил мяч по центру и отдал передачу на Рубцова, тот навесил к 11-метровой отметке, а сам же Игорь головой в касание поражает ближний угол ворот Волкова!
    • Угловой
      26'
      "Шинник" зарабатывает угловой на левом фланге, Алейников исполняет подачу на ближнюю штангу, но хозяева отбиваются. Вторым темпом Алейников прострелил от лицевой, защитники мяч выбили недалеко, но удар Рубцова с подбора получился совсем неудачным.
    • 25'
      Проход Самойлова по левому флангу завершается подачей в чужую штрафную - довольно легко игроки "Акрона" мяч выбивают.
    • 24'
      Эльдарушев получает мяч на радиусе штрафной и низом пробивает в левый от себя угол, однако снаряд прокатывается рядом со штангой.
    • 23'
      Данилин смещается с правого фланга и исполняет проникающий пас в штрафную, который оказывается безадресным.
    • Угловой
      21'
      Еще один угловой добавил в свою копилку "Акрон", однако вновь подача Данилина получается прерванной защитниками "Шинника".
    • 20'
      Бокоев прорывается по левому флангу и исполняет от лицевой линии передачу в штрафную, однако удар Данилина с линии вратарской заблокировал Шадринцев.
    • Угловой
      19'
      Данилин подает угловой с правого фланга, закручивая мяч во вратарскую, однако оборона "Шинника" справляется.
    • Опасный момент
      18'
      Азаров после проникающего паса Килина врывается в штрафную и пробивает с 14 метров - Довбня переводит мяч в перекладину, оформляя первый сэйв сегодня!
    • 17'
      Штрафной в центральной зоне вдалеке от ворот заработали ярославцы, однако передача от Алейникова получилась крайне неудачной.
    • 15'
      Рискованно "Акрон" катает мяч практически по своей штрафной, на грани потери, постепенно ярославцы начинают действовать в прессинге посмелее.
    • Фол, нарушение
      13'
      Снова "Акрон" пытается выманить соперника со своих позиций, в итоге Самсонов фолит на чужой половине поля против Азарова.
    • 12'
      Выбираются в контратаку ярославцы, Самойлов протащил мяч до штрафной, но удар капитана гостей был заблокирован. В следующей фазе Андреев после навеса с левого фланга пробил головой в руки Волкову.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой в матче заработали хозяева усилиями Погосова, однако выиграть верховую борьбу тольяттинцам не удается.
    • 10'
      Тотальное преимущество у "Акрона" по владению мячом, однако на чужой половине поля контроль уже не такой уверенный.
    • 9'
      Данилкин исполняет заброс по левому флангу в направлении Эльдарушева, которому не удается сохранить мяч в поле.
    • 8'
      Волков пешком выбирается за пределы штрафной, абсолютно никакого прессинга со стороны "Шинника" в дебюте игры нет.
    • 6'
      По-прежнему команды у нас не включают повышенные скорости, достаточно спокойная разведка на поле стадиона "Кристалл".
    • 5'
      В прошлом сезоне в рамках Первой лиги "Шинник" обыграл "Акрон" в обоих матчах - 3:2 в Жигулёвске и 1:0 в Ярославле.
    • 4'
      "Акрон" до кубковой победы провел два выездных матча, обыграв с минимальным счётом махачкалинское "Динамо" и "Родину".
    • 3'
      Под контролем "Акрона" начинается встреча, "Шинник" в гостях редко начинает удачно. В прошлом туре ярославцы и вовсе пропустили в Набережных Челнах на первой минуте, в итоге проиграв 0:4.
    • 2'
      Напомним, что несколько дней назад команды встречались в Жигулёвске в кубковой игре, тогда "Акрон" победил со счётом 3:0 - в первом тайме отличился Погосов, после перерыва Эльдарушев реализовал пенальти, а под занавес встречи отличился Понсе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги "Акрон" принимает "Шинник". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Акрон.
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    Прогнозы 140
    Акрон 78.6% (110)
    X 14.3% (20)
    Шинник 7.1% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Шинник
    1.95
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    4.10
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    6.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 2:1 Шинник

    Исход игры
    Акрон
    78.6% (110)
    Ничья
    14.3% (20)
    Шинник
    7.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    49.14% (57)
    Нет
    50.86% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    28.6% (40)
    1:0 Акрон
    25% (35)
    2:0 Акрон
    13.6% (19)
    1:1 Ничья
    10% (14)
    0:1 Шинник
    2.1% (3)
    3:1 Акрон
    1.4% (2)
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    Акрон
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