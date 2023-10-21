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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 15.
Акрон
 
Позже
Шинник
Прогнозы 57
Акрон 77.2% (44)
X 19.3% (11)
Шинник 3.5% (2)
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Акрон
Ничья
Шинник
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История личных встреч

Акрон
Шинник

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
64

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльдарушев Абу-Саид 4 (1) 0.29
Килин Антон 3 0.21
Понсе Андрес 3 0.21
Песегов Евгений 1 0.07
Чудин Иван 1 0.07
Азаров Владимир 1 0.07
Хубаев Давид 1 0.07
Галкин Владислав 1 0.07
Анджелкович Неманья 1 0.07
Савичев Константин 1 (1) 0.07
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреев Игорь 4 0.29
Рубцов Илья 3 0.21
Самойлов Дмитрий 3 (1) 0.21
Алейников Василий 2 (1) 0.14
Зинков Вячеслав 1 0.07
Самсонов Артём Сергеевич 1 0.07
Котин Никита 1 0.07
Соколов Игорь 1 0.07
Сухомлинов Данила 1 0.07

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галкин Владислав 2 1
Хубаев Давид 3 0
Апеков Руслан 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Данилин Кирилл 2 0
Анджелкович Неманья 2 0
Песегов Евгений 1 0
Савичев Константин 1 0
Данилкин Егор 1 0
Макаров Сергей 1 0
Килин Антон 1 0
Понсе Андрес 1 0
Бокоев Марат 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семёнов Андрей Игоревич 4 1
Самсонов Артём Сергеевич 3 0
Ставпец Александр 2 0
Гузь Дмитрий 2 0
Довбня Александр 2 0
Алейников Василий 2 0
Низамутдинов Эльдар 1 0
Емельянов Роман 1 0
Гащенков Михаил 1 0
Котин Никита 1 0
Малахов Артём 1 0
Шадринцев Дмитрий 1 0
Малыхин Дмитрий 1 0
Сухомлинов Данила 1 0

Результаты матчей

Акрон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Шинник
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Шинник
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
7
Акрон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Шинник
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
3
23%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90

Пропущено

9
19
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
11%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
2
22%
5
26%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Акрон - Шинник 3:0 Родина Москва - Акрон 0:1 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Акрон - Химки 0:2
Рязань - Акрон 1:6 Акрон - Нефтехимик 0:0 Кубань - Акрон 0:1 Торпедо Москва - Акрон 1:0 Акрон - Черноморец Нв 0:0 Акрон - Тюмень 1:2 Ленинградец - Акрон 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Акрон - Алания 1:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1 Волгарь - Акрон 1:4 Акрон - КАМАЗ 2:0 Спартак Москва - Акрон 0:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Акрон - Леон Сатурн 4:1 Акрон - Волгарь 4:0
Шинник
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Акрон - Шинник 3:0 КАМАЗ - Шинник 4:0 Шинник - Енисей 1:1 Шинник - Тюмень 1:2
Динамо Брянск - Шинник 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Арсенал Тула - Шинник 2:0 Шинник - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Нефтехимик 1:0 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Шинник - Кубань 1:0 Ленинградец - Шинник 0:1 Шинник - Химки 1:2 Шинник - Волгарь 2:1 Сокол - Шинник 3:2 СКА-Хабаровск - Шинник 2:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Балтика - Шинник 0:1 Краснодар-2 - Шинник 4:0 Шинник - СКА-Хабаровск 1:0

Результаты матчей

Акрон
Шинник

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Акрон
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 14 8 4 2 17 - 11 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Акрон
 Заявка 14 7 3 4 17 - 9 24
4.
Химки
 Заявка 14 7 3 4 18 - 14 24
5.
Тюмень
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
6.
Шинник
 Заявка 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
КАМАЗ
 Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Сокол
 Заявка 14 5 4 5 14 - 21 19
10.
Арсенал Тула
 14 4 7 3 14 - 13 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
12.
Родина Москва
 Заявка 14 4 5 5 19 - 17 17
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14.
Нефтехимик
 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
15.
Енисей
 Заявка 14 4 3 7 17 - 18 15
16.
Ленинградец
 Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
17.
Кубань
 Заявка 14 3 3 8 9 - 16 12
18.
Волгарь
 Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
КАМАЗ
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
8.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
9.
Химки
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
10.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Кубань
 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
14.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
16.
Родина Москва
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Ленинградец
 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 6 - 10 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 8
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 57
    Акрон 77.2% (44)
    X 19.3% (11)
    Шинник 3.5% (2)
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    Прогнозы на матч Акрон - Шинник

    Исход игры
    Акрон
    77.2% (44)
    Ничья
    19.3% (11)
    Шинник
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (24)
    Меньше
    57.14% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    38.6% (22)
    1:0 Акрон
    26.3% (15)
    1:1 Ничья
    17.5% (10)
    2:0 Акрон
    8.8% (5)
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