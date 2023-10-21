Тур: 15.
История личных встреч
Родина Москва
Динамо Махачкала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимошенко Иван
|7 (1)
|0.5
|Гордюшенко Астемир
|3
|0.21
|Калмыков Амур
|3 (1)
|0.21
|Турищев Максим
|2
|0.14
|Султонов Мухаммад
|1
|0.07
|Клещенко Александр
|1
|0.07
|Самко Владислав
|1
|0.07
|Куль Руслан
|1 (1)
|0.07
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сердеров Сердер
|4
|0.29
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.14
|Касинтура Эгаш
|2
|0.14
|Юсупов Залимхан
|2 (1)
|0.14
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|Ковачевич Владимир
|1
|0.07
|Алибеков Муталип
|1
|0.07
|Магомедов Ражаб
|1
|0.07
|Абдуллахи Квари
|1
|0.07
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Заурбек
|3
|0
|Калмыков Амур
|3
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Кризан Митча
|2
|0
|Воропаев Артём
|2
|0
|Юдинцев Георгий
|2
|0
|Клещенко Александр
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Вачхольз Уэсли Ната
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Тимошенко Иван
|1
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсупов Залимхан
|5
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Ковачевич Владимир
|2
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Храмцов Максим
|2
|0
|Абдуллахи Квари
|2
|0
|Сердеров Сердер
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Алибеков Муталип
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Сундуков Темиркан
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
|Лисакович Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Динамо Махачкала
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
9
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Динамо Махачкала
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
2
40%
61-75
8
47%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1 Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0
Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0
Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2
Результаты матчей
Родина Москва
Динамо Махачкала
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
59
59
212
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|17 - 11
|28
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|15 - 6
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 9
|24
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|5.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 11
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 21
|19
|10.
|14
|4
|7
|3
|14 - 13
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|13 - 15
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 17
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 16
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 18
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 16
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|8 - 3
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|14.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|15.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|16.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 8
|10
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|2.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|8
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|7
|Алания
|Машуков Ислам
|6
|Динамо Махачкала
|Сердеров Сердер
|4
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 4
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 4
|Торпедо Москва
|Калугин Никита
|5
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|5
Прогнозы на матч Родина Москва - Динамо Махачкала
Исход игры
Родина Москва
40.7% (22)
Ничья
31.5% (17)
Динамо Махачкала
27.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (20)
Меньше
60.78% (31)
Обе команды забьют
Да
70.59% (36)
Нет
29.41% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (16)
2:1 Родина Москва
24.1% (13)
0:1 Динамо Махачкала
13% (7)
1:0 Родина Москва
11.1% (6)
1:2 Динамо Махачкала
11.1% (6)
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