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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 15.
Родина Москва
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 54
Родина Москва 40.7% (22)
X 31.5% (17)
Динамо Махачкала 27.8% (15)
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Родина Москва
Ничья
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История личных встреч

Родина Москва
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимошенко Иван 7 (1) 0.5
Гордюшенко Астемир 3 0.21
Калмыков Амур 3 (1) 0.21
Турищев Максим 2 0.14
Султонов Мухаммад 1 0.07
Клещенко Александр 1 0.07
Самко Владислав 1 0.07
Куль Руслан 1 (1) 0.07
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сердеров Сердер 4 0.29
Глушков Никита Сергеевич 2 0.14
Касинтура Эгаш 2 0.14
Юсупов Залимхан 2 (1) 0.14
Костюков Михаил 1 0.07
Ковачевич Владимир 1 0.07
Алибеков Муталип 1 0.07
Магомедов Ражаб 1 0.07
Абдуллахи Квари 1 0.07

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Заурбек 3 0
Калмыков Амур 3 0
Фищенко Руслан 3 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Кризан Митча 2 0
Воропаев Артём 2 0
Юдинцев Георгий 2 0
Клещенко Александр 1 0
Камышев Илья 1 0
Вачхольз Уэсли Ната 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Тимошенко Иван 1 0
Кочиев Хетаг 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсупов Залимхан 5 0
Касинтура Эгаш 3 0
Ковачевич Владимир 2 0
Кагермазов Сослан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Храмцов Максим 2 0
Абдуллахи Квари 2 0
Сердеров Сердер 1 0
Костюков Михаил 1 0
Алибеков Муталип 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Волк Давид 1 0
Сундуков Темиркан 1 0
Шумахов Идар 1 0
Лисакович Руслан 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Динамо Махачкала
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Динамо Махачкала
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
9
Родина Москва
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Динамо Махачкала
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
2
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
4
44%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
67%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
2
11%
4
25%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

17
5
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
2
40%
61-75
8
47%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Тула - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Акрон 0:1 Кубань - Родина Москва 1:0 Родина Москва - КАМАЗ 1:0
Текстильщик - Родина Москва 1:3 Родина Москва - Шинник 1:4 Тюмень - Родина Москва 2:2 Енисей - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Торпедо Москва 2:0 Нефтехимик - Родина Москва 1:4 Родина Москва - Алания 1:2 Химки - Родина Москва 2:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Черноморец Нв - Родина Москва 0:0 Родина Москва - Сокол 4:0 Родина Москва - Шинник 3:0 Родина Москва - Волгарь 0:1 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Махачкала - Черноморец Нв 1:0 Динамо Махачкала - Акрон 0:1 Енисей - Динамо Махачкала 0:1 Форте - Динамо Махачкала 1:0
Динамо Махачкала - Сокол 2:0 Динамо Махачкала - Алания 3:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Динамо Махачкала - Шинник 1:1 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 Волгарь - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - КАМАЗ 0:1 Динамо Махачкала - Кубань 2:0 Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ростов - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Форте 3:0 Динамо Махачкала - Чайка Песчанокопское 3:1 Динамо Махачкала - Ахмат 1:1 Динамо Махачкала - Алания 1:2

Результаты матчей

Родина Москва
Динамо Махачкала

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 14 8 4 2 17 - 11 28
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 14 8 3 3 15 - 6 27
3.
Акрон
 Заявка 14 7 3 4 17 - 9 24
4.
Химки
 Заявка 14 7 3 4 18 - 14 24
5.
Тюмень
 Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
6.
Шинник
 Заявка 14 6 2 6 17 - 20 20
7.
КАМАЗ
 Заявка 14 5 4 5 13 - 11 19
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 5 4 5 16 - 15 19
9.
Сокол
 Заявка 14 5 4 5 14 - 21 19
10.
Арсенал Тула
 14 4 7 3 14 - 13 19
11.
Торпедо Москва
 Заявка 14 5 3 6 13 - 15 18
12.
Родина Москва
 Заявка 14 4 5 5 19 - 17 17
13.
Черноморец Нв
 Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14.
Нефтехимик
 Заявка 14 4 4 6 12 - 16 16
15.
Енисей
 Заявка 14 4 3 7 17 - 18 15
16.
Ленинградец
 Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
17.
Кубань
 Заявка 14 3 3 8 9 - 16 12
18.
Волгарь
 Заявка 14 1 6 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3.
Тюмень
 Заявка 8 4 3 1 12 - 5 15
4.
КАМАЗ
 Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Торпедо Москва
 Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Шинник
 Заявка 7 4 1 2 9 - 7 13
8.
Арсенал Тула
 7 3 3 1 8 - 3 12
9.
Химки
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
10.
Сокол
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Акрон
 Заявка 7 3 2 2 9 - 5 11
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Кубань
 Заявка 8 3 2 3 7 - 6 11
14.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
15.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 4 0 9 - 6 10
16.
Родина Москва
 Заявка 7 3 1 3 10 - 8 10
17.
Волгарь
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Ленинградец
 Заявка 6 0 3 3 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
2.
Акрон
 Заявка 7 4 1 2 8 - 4 13
3.
Химки
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Ленинградец
 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
5.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
6.
Тюмень
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Шинник
 Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
8.
Сокол
 Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
9.
Родина Москва
 Заявка 7 1 4 2 9 - 9 7
10.
Арсенал Тула
 7 1 4 2 6 - 10 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
12.
Нефтехимик
 Заявка 7 1 2 4 4 - 8 5
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
Торпедо Москва
 Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Енисей
 Заявка 8 1 2 5 6 - 11 5
16.
Волгарь
 Заявка 8 0 4 4 4 - 9 4
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Кубань
 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 8
Родина Москва Тимошенко Иван 7
Алания Машуков Ислам 6
Динамо Махачкала Сердеров Сердер 4
Енисей Ломакин Александр 4
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 4
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 4
Торпедо Москва Калугин Никита 5
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Родина Москва - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 54
    Родина Москва 40.7% (22)
    X 31.5% (17)
    Динамо Махачкала 27.8% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Динамо Махачкала
    2.55
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    Прогнозы на матч Родина Москва - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Родина Москва
    40.7% (22)
    Ничья
    31.5% (17)
    Динамо Махачкала
    27.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (36)
    Нет
    29.41% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.6% (16)
    2:1 Родина Москва
    24.1% (13)
    0:1 Динамо Махачкала
    13% (7)
    1:0 Родина Москва
    11.1% (6)
    1:2 Динамо Махачкала
    11.1% (6)
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