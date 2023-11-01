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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4.
Видовре
1:5
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
3' Гол
Маккоуотт Каллум
27' Желтая карточка
Спельманн Мартин
0:2
31' Гол
Маккоуотт Каллум
44' Желтая карточка
Marc Nielsen
44' Желтая карточка
Маккоуотт Каллум
0:3
49' Гол
Сонне Оливер
1:3
70' Гол
Макиенок Симон
1:4
71' Гол
Адамсен Тонни
1:5
81' Гол
Nikolai Jacobsen
90'+3
13
Adrian
Kappenberger
3
Philip
Reinhold
5
Matti
Olsen
25
Киилерик
Мальте
26
Marc
Nielsen
27
Mathias
Andreasen
10
Спельманн
Мартин
14
Якобсен
Кристиан
II
7
Камили
Лирим
16
Jeffrey
Papa
22
Andreas
Smed
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
22
Пюндт
Андреас
Видовре
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Видовре
Силькеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:0
ТМК
5:1
ПД
2:0
ПД
1:5
ПД
0:2
ПД
3:2
ПД
2:4
ПД
3:3
ПД
2:0
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Среднее время на гол

63
105

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2.57
2.71

Среднее время на гол

35
33

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макиенок Симон 1 0.33
Andreas Smed 1 0.33
Mathias Andreasen 1 0.33
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккоуотт Каллум 2 0.67
Тенгстедт Сёрен 2 0.67
Сальквист Тобиас 1 0.33
Адамсен Тонни 1 0.33
Сонне Оливер 1 0.33
Nikolai Jacobsen 1 0.33

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спельманн Мартин 1 0
Marc Nielsen 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккоуотт Каллум 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2
Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0
Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1

Результаты матчей

Видовре
Силькеборг

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Видовре
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5
1/8 финала
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
2 Виборг
3 Норшелланн
1 Видовре
5 Силькеборг
4 Академик БК
3 Вайле
3 Фредерисия
1 Оденсе
Ишой
АГФ Орхус
Раннерс
Брондбю
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Фредерисия Adam Jakobsen 2
Весь список

Топ нарушителей
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Копенгаген Вавро Денис 1
Мидтьюлланн Олссон Кристоффер 1
Весь список
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