Тур: 4.
1:5
Конец матча
0'
0:1
3' ГолМаккоуотт Каллум
27' Желтая карточкаСпельманн Мартин
0:2
31' ГолМаккоуотт Каллум
44' Желтая карточкаMarc Nielsen
44' Желтая карточкаМаккоуотт Каллум
0:3
49' ГолСонне Оливер
1:3
70' ГолМакиенок Симон
1:4
71' ГолАдамсен Тонни
1:5
81' ГолNikolai Jacobsen
90'+3
Ход матча
3'
0:1
27'
31'
0:2
44'
44'
49'
0:3
70'
1:3
71'
1:4
81'
1:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 12
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
47 Владение мячом, % 53
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
22
Andreas
Smed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Jeffrey PapaНападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
Видовре
Силькеборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Среднее время на гол
63
105
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2.57
2.71
Среднее время на гол
35
33
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макиенок Симон
|1
|0.33
|Andreas Smed
|1
|0.33
|Mathias Andreasen
|1
|0.33
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.67
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.67
|Сальквист Тобиас
|1
|0.33
|Адамсен Тонни
|1
|0.33
|Сонне Оливер
|1
|0.33
|Nikolai Jacobsen
|1
|0.33
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спельманн Мартин
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Видовре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Видовре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2
Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5 Видовре - Копенгаген 0:2 Виборг - Видовре 0:0 Видовре - АГФ Орхус 0:2 Раннерс - Видовре 2:2 Мидтьюлланн - Видовре 1:0 Люнгбю - Видовре 1:0 Хиллерёд - Видовре 1:2 Вайле - Видовре 1:0 Видовре - Нествед 2:3 Венсюссель - Видовре 2:3
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0
Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Ольборг - Силькеборг 0:1
Результаты матчей
Видовре
Силькеборг
Точный счет
1:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:8
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
8
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:8
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
8
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Видовре
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
12
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|Фредерисия
|Adam Jakobsen
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1
|Копенгаген
|Вавро Денис
|1
|Мидтьюлланн
|Олссон Кристоффер
|1