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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Шленск Вроцлав
1:0
Перерыв
ЛКС Лодзь
0'
1:0
12' Гол
Экспозито Эрик
41' Желтая карточка
Лувеу Адриен

Ход матча

12'
Экспозито Эрик
1:0
41'
 
Лувеу Адриен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
ЛКС Лодзь
1.67
6.90
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5.20
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
26
Индже
Бурак
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
9
Экспозито
Эрик
99
Арндт
Давид
8
Данковски
Камиль
4
Монсальве
Начо
88
Марциняк
Адам
3
Тутышкинас
Артемиюс
16
Рамирес
Даниэль
14
Michal
Mokrzycki
24
Лувеу
Адриен
37
Piotr
Glowacki
20
Piotr
Janczukowicz
21
Stipe
Juric
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
ЛКС Лодзь
4-4-2

История личных встреч

Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
4:0
OE
3:0
OE
0:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

3.67
1

Среднее время на гол

24
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 12 (5) 0.86
Науэль Матиас 3 0.21
Самец-Талар Пётр 2 0.14
Шварц Петр 2 0.14
Индже Бурак 2 0.14
Кончковски Мартин 1 0.07
Patryk Szwedzik 1 0.07
Палюшек Александр 1 0.07
Бейгер Лукаш 1 0.07
Ольсен Патрик 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 2 0.14
Рамирес Даниэль 2 (2) 0.14
Engjell Hoti 1 0.07
Stipe Juric 1 0.07
Тутышкинас Артемиюс 1 0.07
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Науэль Матиас 2 0
Петков Алекс 2 0
Шварц Петр 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Маценко Егор 1 0
Яцек Магера 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 3 1
Jakub Letniowski 4 0
Engjell Hoti 2 1
Рамирес Даниэль 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Марциняк Адам 2 0
Данковски Камиль 2 0
Флис Марцин 2 0
Монсальве Начо 2 0
Пируло 2 0
Alexander Bobek 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Шелига Бартош 1 0
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Тутышкинас Артемиюс 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ЛКС Лодзь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

11
5
Шленск Вроцлав
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
ЛКС Лодзь
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
3
60%
1
7%
46-60
1
20%
4
29%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
3
60%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

24
8
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
0 Не забивали 7
2
8%
0
0%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
4
17%
1
13%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
3
13%
1
13%
61-75
9
38%
3
38%
76-90

Пропущено

12
26
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
1
8%
4
15%
31-45
5
42%
1
4%
46-60
1
8%
7
27%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
2
11
3
10
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 14 9 3 2 25 - 12 30
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
5.
Ракув
 12 7 2 3 24 - 15 23
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 16 - 18 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Варта Познань
 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 14 2 1 11 7 - 28 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
3.
Ракув
 7 5 2 0 14 - 3 17
4.
Шленск Вроцлав
 1:0 7 5 1 1 13 - 5 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 0:1 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 1:0 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 6 2 0 4 7 - 12 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 0:1 8 0 0 8 2 - 16 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Лувеу Адриен получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Шленск Вроцлав.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Шленск Вроцлав
Ничья
ЛКС Лодзь
1.67
6.90
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5.20
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Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь
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