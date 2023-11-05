Тур: 14. Стадион: Городской стадион Вроцлава.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолЭкспозито Эрик
41' Желтая карточкаЛувеу Адриен
56' Желтая карточкаМарциняк Адам
1:1
78' ГолStipe Juric
85' Желтая карточкаЖуховски Михал
2:1
90' ГолСамец-Талар Пётр
90' Желтая карточкаСамец-Талар Пётр
90'+8
Ход матча
12'
1:0
41'
56'
78'
1:1
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
99
Арндт
Давид
24
Лувеу
Адриен
21
Stipe
Juric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Stipe JuricНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
28 Лоренц МешкоПолузащитник
-
23 Слива МацейНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
История личных встреч
Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
3.67
1
Среднее время на гол
24
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|12 (5)
|0.86
|Самец-Талар Пётр
|3
|0.21
|Науэль Матиас
|3
|0.21
|Шварц Петр
|2
|0.14
|Индже Бурак
|2
|0.14
|Кончковски Мартин
|1
|0.07
|Patryk Szwedzik
|1
|0.07
|Палюшек Александр
|1
|0.07
|Бейгер Лукаш
|1
|0.07
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stipe Juric
|2
|0.14
|Техан Кай
|2
|0.14
|Рамирес Даниэль
|2 (2)
|0.14
|Engjell Hoti
|1
|0.07
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.07
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Науэль Матиас
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Маценко Егор
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|3
|1
|Jakub Letniowski
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Данковски Камиль
|2
|0
|Флис Марцин
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Пируло
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Шелига Бартош
|1
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ЛКС Лодзь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
ЛКС Лодзь
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
11
5
Шленск Вроцлав
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ЛКС Лодзь
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
3
21%
1
25%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Пропущено
6
16
0 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
50%
1
6%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
2
33%
2
13%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
3
60%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
26
9
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 3
0 Не забивали 7
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
2
22%
16-30
4
15%
1
11%
31-45
3
12%
1
11%
46-60
3
12%
1
11%
61-75
10
38%
4
44%
76-90
Пропущено
13
28
3 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
5
38%
1
4%
46-60
1
8%
7
25%
61-75
4
31%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1
Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1 Шленск Вроцлав - Тыхы 1:2 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 3:2 Шленск Вроцлав - Медзь Легница 0:0 Явор Иваньица - Шленск Вроцлав 0:8
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0
ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Пуща Неполомице - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Видзев Лодзь - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 2:1 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Легия - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 6:2 ЛКС Лодзь - Полония Бытом 3:1 ЛКС Лодзь - Прушков 1:1 ЛКС Лодзь - ГКС Катовице 1:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
212
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|5.
|0:0
|13
|7
|3
|3
|24 - 15
|24
|6.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 18
|21
|7.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|16.
|14
|2
|4
|8
|16 - 30
|10
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|14
|2
|1
|11
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|3.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|14 - 3
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|7.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6