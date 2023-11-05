Тур: 14. Стадион: Ракув.
5:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
4' ГолРаковитан Богдан
29' Желтая карточкаПолетанович Марко
2:0
39' ГолЗамора Джон
45' Желтая карточкаВдовяк Матеуш
3:0
51' ГолЗамора Джон
4:0
54' ГолЦрнац Анте
63' Желтая карточкаЛавничак Алекс
5:0
66' ГолКиттель Сонни
Ход матча
4'
1:0
39'
2:0
45'
51'
3:0
54'
4:0
63'
66'
5:0
33
Пестка
Камил
27
Новак
Бартош
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ракув
Заглембе Любин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.22
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Замора Джон
|3
|0.23
|Новак Бартош
|3
|0.23
|Драчал Давид
|3
|0.23
|Кочергин Владислав
|3
|0.23
|Раковитан Богдан
|3
|0.23
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.23
|Киттель Сонни
|2
|0.15
|Црнац Анте
|2
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.15
|Папаниколау Яннис
|2
|0.15
|Плавшич Срджан
|1
|0.08
|Сореску Деян
|1
|0.08
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.21
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.14
|Курминовски Давид
|2
|0.14
|Маковский Томаш
|2
|0.14
|Булеца Сергей
|1
|0.07
|Дабровски Дамьян
|1
|0.07
|Копац Бартош
|1
|0.07
|Бохар Дамьян
|1
|0.07
|Муньос Хуан
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
8
Ракув
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Заглембе Любин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
3
43%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
3
30%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
25%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
24
17
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
6
25%
6
35%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1
Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0
Результаты матчей
Ракув
Заглембе Любин
Точный счет
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ракув
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
33
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
58
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|34 - 19
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|28 - 19
|28
|4.
|5:0
|13
|8
|2
|3
|29 - 15
|26
|5.
|14
|8
|1
|5
|26 - 14
|25
|6.
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|7.
|0:5
|14
|6
|2
|6
|16 - 23
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|14 - 14
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|11.
|14
|2
|10
|2
|11 - 11
|16
|12.
|12
|3
|6
|3
|13 - 17
|15
|13.
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|16 - 16
|15
|15.
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|16.
|14
|2
|4
|8
|16 - 30
|10
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 24
|8
|18.
|14
|2
|1
|11
|8 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|22 - 5
|21
|2.
|5:0
|8
|6
|2
|0
|19 - 3
|20
|3.
|8
|6
|2
|0
|21 - 8
|20
|4.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|5.
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|6.
|0:5
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|7.
|6
|4
|0
|2
|7 - 5
|12
|8.
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|14.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 3
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|5.
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|9.
|5:0
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|0:5
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|12.
|7
|0
|6
|1
|4 - 5
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|15.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|16.
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|17.
|7
|0
|1
|6
|8 - 20
|1
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6