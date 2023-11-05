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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ракув
5:0
Второй тайм: 80'
Заглембе Любин
0'
1:0
4' Гол
Раковитан Богдан
29' Желтая карточка
Полетанович Марко
2:0
39' Гол
Замора Джон
45' Желтая карточка
Вдовяк Матеуш
3:0
51' Гол
Замора Джон
4:0
54' Гол
Црнац Анте
63' Желтая карточка
Лавничак Алекс
5:0
66' Гол
Киттель Сонни
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
33
Пестка
Камил
20
Салес
Жеан
Карлос
14
Плавшич
Срджан
5
Берггрен
Густав
8
Лидерман
Бен
27
Новак
Бартош
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
3
Киркесков
Миккель
8
Дабровски
Дамьян
20
Полетанович
Марко
77
Вдовяк
Матеуш
16
Булеца
Сергей
7
Ходына
Кацпер
90
Курминовски
Давид
Ракув
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Заглембе Любин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Замора Джон 3 0.23
Новак Бартош 3 0.23
Драчал Давид 3 0.23
Кочергин Владислав 3 0.23
Раковитан Богдан 3 0.23
Зволински Лукаш 3 (2) 0.23
Киттель Сонни 2 0.15
Црнац Анте 2 0.15
Салес Жеан Карлос 2 0.15
Папаниколау Яннис 2 0.15
Плавшич Срджан 1 0.08
Сореску Деян 1 0.08
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.21
Ходына Кацпер 2 (1) 0.14
Курминовски Давид 2 0.14
Маковский Томаш 2 0.14
Булеца Сергей 1 0.07
Дабровски Дамьян 1 0.07
Копац Бартош 1 0.07
Бохар Дамьян 1 0.07
Муньос Хуан 1 0.07
Лавничак Алекс 1 0.07
Bartlomiej Kludka 1 0.07
Mateusz Grzybek 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Берггрен Густав 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Полетанович Марко 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Крук Камиль 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Ракув
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
8
Ракув
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Заглембе Любин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
2
14%
3
43%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
2
67%
2
17%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
4
40%
3
30%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
25%
2
40%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

24
17
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
13%
0
0%
1-15
5
21%
2
12%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
6
25%
2
12%
61-75
6
25%
6
35%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
4
24%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1
Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Пяст - Ракув 2:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 Ракув - Варта Познань 2:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1 Хробры Глогув - Заглембе Любин 1:0 Энерги Коттбус - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Р. Жешув 1:0

Результаты матчей

Ракув
Заглембе Любин

Точный счет

2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ракув
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
8
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 9 3 2 26 - 13 30
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 5:0 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 12 6 2 4 20 - 18 20
7.
Заглембе Любин
 0:5 14 6 2 6 16 - 23 20
8.
Радомяк Радом
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Варта Познань
 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 14 2 1 11 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 5:0 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 0:5 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 2 3 1 9 - 6 9
12.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Радомяк Радом
 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
8.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Ракув
 5:0 5 2 0 3 10 - 12 6
10.
Заглембе Любин
 0:5 7 2 0 5 7 - 17 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
12.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
13.
Легия
 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
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