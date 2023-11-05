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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Реджана
0:0
Первый тайм: 22'
Лекко
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Лекко
1.84
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3.80
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5.10
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
96
Giorgio
Galli
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
90
Новакович
Андрия
21
Крочата
Джованни
Реджана
4-2-3-1
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионице Артур 1 0.1
Alessandro Caporale 1 0.1
Эусепи Умберто 1 0.1
Новакович Андрия 1 0.1
Крочата Джованни 1 0.1
Alessandro Bianconi 1 0.1
Бузо Николо 1 0.1
Mattia Tordini 1 0.1
Серсанти Алессандро 1 0.1
Лепоре Франко 0 0
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 4 0
Alessandro Caporale 3 0
Марроне Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Бузо Николо 2 0
Mattia Tordini 2 0
Серсанти Алессандро 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Bianconi 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

0
0
Реджана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
7
28%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1
Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1

Результаты матчей

Реджана
Лекко

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реджана
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
4
4
7
1.5
3
6
1
10
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Кремонезе
 1:0 12 5 4 3 15 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 0:1 11 4 4 3 16 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 0:0 12 3 6 3 12 - 13 15
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 0:0 10 2 2 6 9 - 17 8
18.
Специя
 0:1 11 1 5 5 8 - 14 8
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 1:0 7 1 3 3 5 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 0:1 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 0:0 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
14.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 0:1 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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