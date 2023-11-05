Тур: 12. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионице Артур
|1
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.1
|Эусепи Умберто
|1
|0.1
|Новакович Андрия
|1
|0.1
|Крочата Джованни
|1
|0.1
|Alessandro Bianconi
|1
|0.1
|Бузо Николо
|1
|0.1
|Mattia Tordini
|1
|0.1
|Серсанти Алессандро
|1
|0.1
|Лепоре Франко
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|4
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Mattia Tordini
|2
|0
|Серсанти Алессандро
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
0
0
Реджана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
27%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
11 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
7
28%
2
12%
1-15
1
4%
1
6%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
5
20%
5
29%
29%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1
Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1
Результаты матчей
Реджана
Лекко
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Реджана
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
54
47
36
110
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|2
|1
|24 - 9
|29
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|8.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|18.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4