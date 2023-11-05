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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Реджана
1:1
Конец матча
Лекко
0'
24' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
1:0
26' Гол
Антист Жанис
41' Желтая карточка
Лепоре Франко
54' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
59' Желтая карточка
Natan Girma
1:1
66' Гол
Бузо Николо
80' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
88' Желтая карточка
Mattia Tordini
90' Желтая карточка
Родзио Паоло
90'+5

Ход матча

24'
 
Серсанти Алессандро
26'
Антист Жанис
(Natan Girma)
1:0
41'
 
Лепоре Франко
54'
Бьянко Алессандро
 
59'
Natan Girma
 
62'
Чрнигой Домен
Кабаши Элвис
 
63'
Мелегони Филиппо
Natan Girma
 
66'
1:1
Бузо Николо
(Лепоре Франко)
68'
 
Davide Guglielmotti
Giorgio Galli
80'
Шиминьски Пшемыслав
 
82'
 
Mattia Tordini
Бузо Николо
82'
 
Дельи Инноченти Дуччо
Ионице Артур
83'
Muhamed Varela Djamanca
Гондо Седрик
 
83'
Сампиризи Марио
Шиминьски Пшемыслав
 
88'
 
Mattia Tordini
90'
Родзио Паоло
 
90'
 
Matteo Battistini
Крочата Джованни

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 405
  • 50 Владение мячом, % 50
22
Барди
Франческо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
77
Кабаши
Элвис
42
Бьянко
Алессандро
90
Портанова
Маноло
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
1
Мельграти
Рикардо
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
8
Серсанти
Алессандро
96
Giorgio
Galli
27
Ионице
Артур
99
Бузо
Николо
90
Новакович
Андрия
21
Крочата
Джованни
Реджана
4-2-3-1
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 2 0.2
Ионице Артур 1 0.1
Alessandro Caporale 1 0.1
Эусепи Умберто 1 0.1
Новакович Андрия 1 0.1
Крочата Джованни 1 0.1
Alessandro Bianconi 1 0.1
Mattia Tordini 1 0.1
Серсанти Алессандро 1 0.1
Лепоре Франко 0 0
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 4 0
Alessandro Caporale 3 0
Mattia Tordini 3 0
Серсанти Алессандро 3 0
Марроне Лука 2 0
Новакович Андрия 2 0
Бузо Николо 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Цельяк Ведран 1 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Bianconi 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

0
0
Реджана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
27%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
19%
5
28%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1
Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1

Результаты матчей

Реджана
Лекко

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реджана
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
8
1.5
3
7
1
11
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 12 9 2 1 25 - 9 29
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Кремонезе
 12 5 4 3 17 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 11 4 4 3 16 - 13 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 12 3 6 3 13 - 14 15
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Специя
 11 1 5 5 8 - 16 8
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 11 - 3 17
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 6 1 4 1 6 - 7 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 7 1 3 3 7 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
9.
Реджана
 6 2 2 2 7 - 7 8
10.
Зюйдтироль
 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 6 2 2 2 6 - 8 8
14.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 6 1 2 3 7 - 13 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 8
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
Специя Николау Димитрис 1 5
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Бьянко Алессандро 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Бьянко Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Лепоре Франко получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Natan Girma сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Антист Жанис бьет в цель!
    • 24'
      Серсанти Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджана 1:1 Лекко онлайн

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