Тур: 12. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
24' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
1:0
26' ГолАнтист Жанис
41' Желтая карточкаЛепоре Франко
54' Желтая карточкаБьянко Алессандро
59' Желтая карточкаNatan Girma
1:1
66' ГолБузо Николо
80' Желтая карточкаШиминьски Пшемыслав
88' Желтая карточкаMattia Tordini
90' Желтая карточкаРодзио Паоло
90'+5
Ход матча
26'
1:0
41'
59'
66'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 405
-
50 Владение мячом, % 50
77
Кабаши
Элвис
80
Natan
Girma
28
Антист
Жанис
11
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|2
|0.2
|Ионице Артур
|1
|0.1
|Alessandro Caporale
|1
|0.1
|Эусепи Умберто
|1
|0.1
|Новакович Андрия
|1
|0.1
|Крочата Джованни
|1
|0.1
|Alessandro Bianconi
|1
|0.1
|Mattia Tordini
|1
|0.1
|Серсанти Алессандро
|1
|0.1
|Лепоре Франко
|0
|0
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|4
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Серсанти Алессандро
|3
|0
|Марроне Лука
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Цельяк Ведран
|1
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Bianconi
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лекко
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Лекко
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
0
0
Реджана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Лекко
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
12 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
4
29%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
4
29%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
26
18
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
7
27%
2
11%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
5
19%
5
28%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1
Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1 Реджана - Катанзаро 2:2 ФералпиСало - Реджана 3:1 Реджана - Имолезе 2:2
Лекко
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0
Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1
Результаты матчей
Реджана
Лекко
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реджана
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
64
48
37
111
19
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4