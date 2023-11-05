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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Первый тайм: 23'
Специя
0'
1:0
12' Гол
Серникола Леонардо
21' Желтая карточка

Ход матча

12'
Серникола Леонардо
1:0
21'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Специя
3.90
6.94
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9.40
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Все Коэффициенты
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
98
Дзанимачча
Лука
90
Кода
Массимо
10
Буонаюто
Кристиан
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
13
Реца
Аркадиуш
10
Эспозито
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
17
Журковски
Шимон
9
Эспозито
Франческо
48
Антонуччи
Мирко
Кремонезе
3-5-2
Специя
3-4-1-2

История личных встреч

Кремонезе
Специя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СB
0:0
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СCB
3:2
СCA
2:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 7 (1) 0.58
Коллоколо Микеле 2 0.17
Васкес Франко 1 0.08
Кастаньетти Микеле 1 0.08
Окереке Давид 1 0.08
Пикель Шарль 1 0.08
Раванелли Лука 1 0.08
Серникола Леонардо 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.18
Моро Лука 2 0.18
Эспозито Франческо 2 0.18
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.09
Антонуччи Мирко 1 0.09
Rachid Kouda 0 0
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Бьянкетти Маттео 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Васкес Франко 2 0
Антов Валентин 2 0
Кода Массимо 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Окереке Давид 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Кассата Франческо 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Бертола Николо 1 1
Дронговски Бартломей 2 0
Мюль Лукас 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Rachid Kouda 2 0
Верде Даниэле 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Журковски Шимон 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
6
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
0
Кремонезе
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Специя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

10
1
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
100%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

15
9
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
1
7%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
5
33%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3
Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0
ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0

Результаты матчей

Кремонезе
Специя

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
6
5
6
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Кремонезе
 1:0 12 5 4 3 15 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 0:1 11 4 4 3 16 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 0:0 12 3 6 3 12 - 13 15
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 0:0 10 2 2 6 9 - 17 8
18.
Специя
 0:1 11 1 5 5 8 - 14 8
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 1:0 7 1 3 3 5 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 0:1 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 0:0 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
14.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 0:1 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Серникола Леонардо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Кремонезе
Ничья
Специя
3.90
6.94
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9.40
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Где смотреть матч Кремонезе 1:0 Специя онлайн

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Кремонезе
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