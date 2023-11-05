Тур: 12. Стадион: Джованни Цини.
0'
1:0
12' ГолСерникола Леонардо
22' Желтая карточкаМюль Лукас
2:0
29' ГолДзанимачча Лука
39' Желтая карточкаПикель Шарль
3:0
52' ГолКода Массимо
81' Желтая карточкаАнтов Валентин
84' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
90' Красная карточкаНиколау Димитрис
90'+6
Ход матча
12'
22'
29'
39'
52'
3:0
81'
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
418 Количество передач 468
-
47 Владение мячом, % 53
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Rachid Kouda
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Кремонезе
Специя
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|8 (1)
|0.67
|Коллоколо Микеле
|2
|0.17
|Васкес Франко
|1
|0.08
|Серникола Леонардо
|1
|0.08
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.08
|Окереке Давид
|1
|0.08
|Пикель Шарль
|1
|0.08
|Дзанимачча Лука
|1
|0.08
|Раванелли Лука
|1
|0.08
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.18
|Моро Лука
|2
|0.18
|Эспозито Франческо
|2
|0.18
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.09
|Антонуччи Мирко
|1
|0.09
|Rachid Kouda
|0
|0
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|Антов Валентин
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Васкес Франко
|2
|0
|Пикель Шарль
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Кассата Франческо
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Бертола Николо
|1
|1
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Rachid Kouda
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
6
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Специя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
0
Кремонезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Специя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
15
6
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
4
33%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
10
1
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
100%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
11%
1
11%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
2
11%
1
11%
46-60
5
28%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
3
27%
5
33%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3
Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5
Специя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0
ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0
Результаты матчей
Кремонезе
Специя
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
7 раз 64%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
14
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
47
66
38
210
110
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4