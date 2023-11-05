Тур: 12. Стадион: Эннио Тардини.
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
11
Бегич
Тьяс
98
Ман
Деннис
24
Simone
Davi
15
Бро
Жереми
21
Тайт
Фабиан
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Парма
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
360
180
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|6 (4)
|0.5
|Ман Деннис
|5
|0.42
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.25
|Бернабе Адриан
|3
|0.25
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.17
|Партипило Антони
|2
|0.17
|Эрнани Азеведо
|1
|0.08
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.08
|Чиркати Алессандро
|1
|0.08
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|7 (5)
|0.64
|Одогву Рафаэль
|4
|0.36
|Silvio Merkaj
|2
|0.18
|Киерво Риккардо
|1
|0.09
|Emanuele Pecorino
|1
|0.09
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Тайт Фабиан
|2
|0
|Simone Davi
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Джорджини Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
9
Парма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
23
15
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
5
22%
7
47%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2
Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Парма
Зюйдтироль
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Парма
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
92
55
29
37
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|2
|1
|24 - 9
|29
|2.
|12
|7
|3
|2
|17 - 10
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|13 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 16
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|6.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|14 - 13
|18
|8.
|12
|3
|8
|1
|12 - 10
|17
|9.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|12
|4
|4
|4
|15 - 12
|16
|11.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|12.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 13
|15
|13.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|14.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|12 - 16
|12
|17.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|18.
|0:1
|11
|1
|5
|5
|8 - 14
|8
|19.
|12
|1
|3
|8
|10 - 16
|6
|20.
|12
|1
|3
|8
|6 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|10 - 3
|17
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|11 - 7
|8
|9.
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|12.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|16.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|5 - 6
|5
|18.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|20.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|7.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|15.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|18.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|7
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Сампдория
|Борини Фабио
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4
|Пиза
|Леверб Максим
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4