  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Парма
1:0
Первый тайм: 24'
Зюйдтироль
0'
1:0
9' Гол
Бонни Анж-Йоан

Ход матча

9'
Бонни Анж-Йоан
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Зюйдтироль
5.65
5.95
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Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
77
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Бегич
Тьяс
8
Эстевес
Науэль
10
Бернабе
Адриан
17
Чолак
Антонио-Мирко
13
Бонни
Анж-Йоан
98
Ман
Деннис
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
15
Бро
Жереми
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
11
Киерво
Риккардо
90
Одогву
Рафаэль
18
Ровер
Маттео
Парма
4-3-3
Зюйдтироль
4-3-3

История личных встреч

Парма
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:0
ЛП
0:1
ЛП
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

360
180

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 6 (4) 0.5
Ман Деннис 5 0.42
Чолак Антонио-Мирко 3 0.25
Бернабе Адриан 3 0.25
Бонни Анж-Йоан 2 0.17
Партипило Антони 2 0.17
Эрнани Азеведо 1 0.08
Шарпантье Габриэль 1 0.08
Чиркати Алессандро 1 0.08
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 7 (5) 0.64
Одогву Рафаэль 4 0.36
Silvio Merkaj 2 0.18
Киерво Риккардо 1 0.09
Emanuele Pecorino 1 0.09
Тайт Фабиан 0 0
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эрнани Азеведо 2 0
Эстевес Науэль 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Камара Дрисса 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Тайт Фабиан 2 0
Simone Davi 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Джорджини Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Сьега Николас 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Ровер Маттео 1 0
Каньяно Андреа 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

12
9
Парма
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

23
15
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
5
22%
0
0%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
5
22%
7
47%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2
Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1

Результаты матчей

Парма
Зюйдтироль

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
7 раз 64%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Парма
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
9
2
1.5
5
5
2
9
2.5
3
7
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 12 9 2 1 24 - 9 29
2.
Венеция
 12 7 3 2 17 - 10 24
3.
Модена
 12 6 4 2 13 - 10 22
4.
Катанзаро
 12 6 3 3 19 - 16 21
5.
Палермо
 11 6 2 3 17 - 9 20
6.
Кремонезе
 1:0 12 5 4 3 15 - 12 19
7.
Комо
 11 5 3 3 14 - 13 18
8.
Бари
 12 3 8 1 12 - 10 17
9.
Зюйдтироль
 0:1 11 4 4 3 16 - 12 16
10.
Козенца
 12 4 4 4 15 - 12 16
11.
Читтаделла
 12 4 4 4 14 - 17 16
12.
Реджана
 0:0 12 3 6 3 12 - 13 15
13.
Брешия
 10 3 4 3 9 - 8 13
14.
Пиза
 12 3 4 5 11 - 13 13
15.
Асколи
 12 3 3 6 13 - 16 12
16.
Сампдория
 12 3 3 6 12 - 16 12
17.
Лекко
 0:0 10 2 2 6 9 - 17 8
18.
Специя
 0:1 11 1 5 5 8 - 14 8
19.
Тернана
 12 1 3 8 10 - 16 6
20.
ФералпиСало
 12 1 3 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:0 7 5 2 0 10 - 3 17
2.
Венеция
 6 4 1 1 11 - 7 13
3.
Читтаделла
 7 3 2 2 9 - 10 11
4.
Комо
 5 3 1 1 7 - 6 10
5.
Катанзаро
 6 3 1 2 10 - 9 10
6.
Модена
 6 3 1 2 6 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 11 - 7 8
9.
Бари
 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Асколи
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Палермо
 5 2 1 2 8 - 6 7
12.
Реджана
 0:0 6 1 4 1 5 - 6 7
13.
Сампдория
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Брешия
 6 1 3 2 4 - 5 6
15.
Кремонезе
 1:0 7 1 3 3 5 - 7 6
16.
Пиза
 6 1 2 3 7 - 9 5
17.
Тернана
 7 1 2 4 5 - 6 5
18.
Специя
 0:1 5 0 3 2 1 - 3 3
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 2 - 9 1
20.
Лекко
 0:0 4 0 0 4 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Палермо
 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Парма
 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
4.
Модена
 6 3 3 0 7 - 4 12
5.
Венеция
 6 3 2 1 6 - 3 11
6.
Катанзаро
 6 3 2 1 9 - 7 11
7.
Бари
 6 2 3 1 6 - 5 9
8.
Зюйдтироль
 0:1 6 2 2 2 7 - 6 8
9.
Пиза
 6 2 2 2 4 - 4 8
10.
Реджана
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
11.
Комо
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Козенца
 6 2 2 2 4 - 5 8
13.
Лекко
 0:0 6 2 2 2 5 - 7 8
14.
Брешия
 4 2 1 1 5 - 3 7
15.
Сампдория
 6 1 3 2 6 - 8 6
16.
Читтаделла
 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Специя
 0:1 6 1 2 3 7 - 11 5
18.
Асколи
 7 1 2 4 6 - 11 5
19.
ФералпиСало
 7 1 2 4 4 - 14 5
20.
Тернана
 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 7 (2)
Кремонезе Кода Массимо 7
Парма Бенедычак Адриан 6 (1)
Катанзаро Вандепутте Яри 5 (2)
Сампдория Борини Фабио 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 6
ФералпиСало Чеппители Лука 6
Венеция Дзампано Франческо 1 4
Пиза Леверб Максим 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Парма
Ничья
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