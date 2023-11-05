Тур: 12. Стадион: Эннио Тардини.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолБонни Анж-Йоан
32' Желтая карточкаДжорджини Андреа
41' Желтая карточкаSimone Davi
2:0
57' ПенальтиМан Деннис
70' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
77' Желтая карточкаМазиелло Андреа
86' Желтая карточкаПетерс Дауда
90'+5
Ход матча
9'
1:0
32'
41'
57'
2:0
70'
77'
85'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
500 Количество передач 490
-
50 Владение мячом, % 50
11
Бегич
Тьяс
98
Ман
Деннис
24
Simone
Davi
15
Бро
Жереми
21
Тайт
Фабиан
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ровер МаттеоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Парма
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
360
180
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.5
|Бенедычак Адриан
|6 (4)
|0.5
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.25
|Бернабе Адриан
|3
|0.25
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.17
|Партипило Антони
|2
|0.17
|Эрнани Азеведо
|1
|0.08
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.08
|Чиркати Алессандро
|1
|0.08
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|7 (5)
|0.64
|Одогву Рафаэль
|4
|0.36
|Silvio Merkaj
|2
|0.18
|Киерво Риккардо
|1
|0.09
|Emanuele Pecorino
|1
|0.09
|Тайт Фабиан
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Simone Davi
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Тайт Фабиан
|2
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Петерс Дауда
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
4
Парма
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
12
9
Парма
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
14
9
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
3
21%
5
56%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
6
24%
0
0%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
24%
2
13%
46-60
3
12%
3
20%
61-75
5
20%
7
47%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2
Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1
Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Парма
Зюйдтироль
Точный счет
2:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
8 раз 67%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Парма
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
52
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
102
56
210
38
111
111
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|8
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|7 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|6 (1)
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|5 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 6
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|6
|Бьянко Алессандро
|6
|Венеция
|Дзампано Франческо
|1 4