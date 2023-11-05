Тур: 11. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
1:0
25' ГолБергвейн Стевен
40' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
2:0
42' ГолБробби Брайан
2:1
45' ГолБрауэрс Люк
60' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
Ход матча
25'
42'
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
298 Количество передач 215
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
42
Марта
Арьяни
33
Хайе
Том
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Аякс
Херенвен
32 матча
93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
9.4%
21.8%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.4%
9.4%
6.2%
27 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
37 матчей
81.1%
10.8%
8.1%
30 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
73%
13.5%
13.5%
27 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
67
51
Голов в среднем за матч
3.72
2.68
Среднее время на гол
24
33
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.05
1.06
Среднее время на гол
85
85
Всего голов
87
70
Голов в среднем за матч
2.35
1.89
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
38
47
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.7
|Бробби Брайан
|6
|0.6
|Бергёйс Стивен
|2
|0.2
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.2
|Хлинссон Кристиан
|2
|0.2
|Кудус Мохаммед
|1
|0.1
|Классен Дэви
|1
|0.1
|Акпом Чуба
|1
|0.1
|Медич Яков
|1
|0.1
|Соса Борна
|0
|0
|Боргес Карлос
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|4
|0.36
|Брауэрс Люк
|3
|0.27
|Бохневич Павел
|2
|0.18
|Ольссон Симон
|1
|0.09
|Николаеску Йон
|1
|0.09
|Волемарк Патрик
|1
|0.09
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.09
|Уэбстер Чарли
|1
|0.09
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Брауде Оливер
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|3
|0
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлерт Матс
|3
|0
|Хайе Том
|1
|1
|Волемарк Патрик
|2
|0
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Херенвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
2
7
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Херенвен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
5
36%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
7
33%
4
19%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
2
10%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3
Результаты матчей
Аякс
Херенвен
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Аякс
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
54
46
27
28
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 8
|26
|5.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 16
|18
|6.
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 28
|12
|11.
|2:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|23 - 29
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|21 - 21
|10
|13.
|1:2 Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 23
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 19
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 25
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|7.
|2:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 11
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 16
|6
|16.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|6.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|12.
|1:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 10
|2
|14.
|2:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|4
|Хераклес
|Брюнс Томас
|4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4