  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
Аякс
2:1
Второй тайм: 64'
Херенвен
0'
1:0
25' Гол
Бергвейн Стевен
40' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
2:0
42' Гол
Бробби Брайан
2:1
45' Гол
Брауэрс Люк
60' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко

Ход матча

25'
Бергвейн Стевен
(Бергёйс Стивен)
1:0
40'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
42'
Бробби Брайан
(Ван ден Бомен Бранко)
2:0
45'
2:1
Брауэрс Люк
(Брауде Оливер)
46'
 
Карлсбакк Даниэль
Ван Амерсфоорт Пелле
59'
Вос Силвано
Тейлор Кеннет
 
60'
Ван ден Бомен Бранко
 
62'
 
Али Хусейн
Брауде Оливер
62'
 
Виттевен Мелле
Нуннели Че

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 298 Количество передач 215
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Херенвен
1.35
Реклама, ligastavok.ru
7.10
Реклама, pari.ru
7.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
3
Гааей
Антон
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
42
Марта
Арьяни
21
Ван
ден
Бомен
Бранко
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
38
Хлинссон
Кристиан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
19
Ольссон
Симон
17
Нуннели
Че
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Аякс
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Херенвен

32 матча

93.8%
6.3%
30 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
9.4%
21.8%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.4%
9.4%
6.2%
27 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

37 матчей

81.1%
10.8%
8.1%
30 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

59.5%
27%
13.5%
22 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

73%
13.5%
13.5%
27 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
2:4
Э
5:0
Э
5:0
Э
0:2
Э
1:2
К
0:3
Э
5:1
Э
1:3
ТМК
1:0
Э
4:1
К
3:1
Э
4:4
Э
0:4
Э
4:1
Э
0:4
Э
5:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
5:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:5
Э
5:1
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:2
Э
5:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
К
3:1

Голы

Всего голов

67
51

Голов в среднем за матч

3.72
2.68

Среднее время на гол

24
33

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.05
1.06

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

87
70

Голов в среднем за матч

2.35
1.89

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

38
47

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.7
Бробби Брайан 6 0.6
Бергёйс Стивен 2 0.2
Ван ден Бомен Бранко 2 0.2
Хлинссон Кристиан 2 0.2
Кудус Мохаммед 1 0.1
Классен Дэви 1 0.1
Акпом Чуба 1 0.1
Медич Яков 1 0.1
Соса Борна 0 0
Боргес Карлос 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 4 0.36
Брауэрс Люк 3 0.27
Бохневич Павел 2 0.18
Ольссон Симон 1 0.09
Николаеску Йон 1 0.09
Волемарк Патрик 1 0.09
Карлсбакк Даниэль 1 0.09
Уэбстер Чарли 1 0.09
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Кёлерт Матс 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Брауде Оливер 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 3 0
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Соса Борна 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлерт Матс 3 0
Хайе Том 1 1
Волемарк Патрик 2 0
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

Аякс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Херенвен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Херенвен
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

2
7
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Херенвен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
5
36%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

15
13
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
2
15%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
3
20%
2
15%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
14%
2
10%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
5
24%
4
19%
31-45
7
33%
4
19%
46-60
2
10%
5
24%
61-75
2
10%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3
Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Херенвен - ВВВ-Венло 5:1 Херенвен - Хераклес 3:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
Твенте - Херенвен 1:0 Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3 Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3

Результаты матчей

Аякс
Херенвен

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Аякс
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
4
1.5
4
6
2
7
2.5
2
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
4.
Твенте
 Заявка 11 8 2 1 22 - 8 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 22 - 16 18
6.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 11 4 3 4 12 - 14 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 11 3 3 5 9 - 19 12
10.
Хераклес
 Заявка 11 3 3 5 14 - 28 12
11.
Аякс
 2:1 Заявка 10 3 2 5 23 - 29 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 4 4 21 - 21 10
13.
Херенвен
 1:2 Заявка 11 3 1 7 14 - 23 10
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 2 4 5 8 - 19 10
15.
Валвейк
 Заявка 10 3 0 7 12 - 25 9
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 5 5 0 0 10 - 3 15
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
7.
Аякс
 2:1 Заявка 5 3 0 2 9 - 11 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 5 2 0 3 9 - 16 6
16.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 9 8
6.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
11.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
12.
Херенвен
 1:2 Заявка 6 1 0 5 6 - 15 3
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 0 2 2 7 - 10 2
14.
Аякс
 2:1 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 2 3 4 - 14 2
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 4
Хераклес Брюнс Томас 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Аякс начинает контратаку
  • 63'
    Рамай Диант из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 63'
    Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 63'
    Хлинссон Кристиан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 62'
    Тактическая замена. Нуннели Че уходит с поля и его заменяет Виттевен Мелле
  • 62'
    Тактическая замена. Oliver Braude уходит с поля и его заменяет Али Хусейн
  • 62'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Марта Арьяни из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 59'
      Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Тейлор Кеннет уходит с поля и его заменяет Вос Силвано
    • 58'
      Херенвен контролирует мяч.
    • 57'
      Oliver Braude ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Херенвен пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Херенвен
    1.35
    Реклама, ligastavok.ru
    7.10
    Реклама, pari.ru
    7.00
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аякс 2:1 Херенвен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аякс
    Херенвен
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     