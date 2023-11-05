Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Oliver Braude на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Oliver Braude наказан за толчок Бергвейн Стевен

48' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Забив гол, Херенвен сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

47' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Oliver Braude сделал результативную передачу.

46' Oliver Braude из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Гааей Антон из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Oliver Braude из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Удар от ворот произведет Аякс

35' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

32' Ох, нехорошо это выглядит. Бергвейн Стевен получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Бергвейн Стевен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

25' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!

25' Бергёйс Стивен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Херенвен

22' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

18' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сахрауи Осам из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Марта Арьяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ольссон Симон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Херенвен начинает с центра поля