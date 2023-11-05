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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Радомяк Радом
0:1
Первый тайм: 41'
Легия
0'
6' Желтая карточка
Кастаньеда Франк
22' Желтая карточка
Капюади Стив
0:1
25' Пенальти
Жозуэ Филипе
34' Желтая карточка
Вольски Рафал
37' Желтая карточка
Вшолек Павел

Ход матча

6'
Кастаньеда Франк
 
22'
 
Капюади Стив
25'
0:1
Жозуэ Филипе
34'
Вольски Рафал
 
37'
 
Вшолек Павел
Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Легия
9.50
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5.70
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1.95
Все Коэффициенты
12
Albert
Posiadala
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
92
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
99
Семеду
Эди
27
Вольски
Рафал
70
Кастаньеда
Франк
96
Pedro
Rodriguez2
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
21
Челхака
Юрген
17
Диаш
Жиль
27
Жозуэ
Филипе
9
Крамер
Блаж
28
Гуаль
Марк
Радомяк Радом
4-2-3-1
Легия
3-4-3

История личных встреч

Радомяк Радом
Легия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pedro Rodriguez2 8 0.57
Семеду Эди 3 0.21
Вольски Рафал 1 0.07
Донис Христос 1 0.07
Семеду Лисандру 1 0.07
Кастаньеда Франк 1 0.07
Цихоцки Матеуш 1 0.07
Роча Леонардо 1 0.07
Машаду Луиш 0 0
Абрамович Давид 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.46
Мучи Эрнест 3 0.23
Жозуэ Филипе 3 (1) 0.23
Вшолек Павел 2 0.15
Гуаль Марк 1 0.08
Элитим Хуэрхен 1 0.08
Крамер Блаж 1 0.08
Баку Макана 1 0.08
Капюади Стив 1 0.08
Стржалек Игорь 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 4 0
Цихоцки Матеуш 3 0
Гжесик Ян 3 0
Michal Kaput 3 0
Майк Сестор 2 0
Вольски Рафал 2 0
Донис Христос 2 0
Машаду Луиш 2 0
Pedro Rodriguez2 2 0
Damian Jakubik 1 0
Леандро 1 0
Абрамович Давид 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 2
Жозуэ Филипе 4 1
Рибейру Юри 3 0
Капюади Стив 3 0
Бурч Марко 1 1
Слиш Бартош 2 0
Крамер Блаж 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Челхака Юрген 2 0
Пекхарт Томаш 1 0
Вшолек Павел 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

7
12
Радомяк Радом
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Легия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 5
4
44%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
1
11%
3
20%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
5
29%
29%
2
10%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
6
29%
61-75
2
12%
5
24%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
4
24%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0
Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1
Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0
Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Легия

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
3
2
4
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
4
3
1.5
1
4
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
6
7
1.5
5
7
3
10
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 9 3 2 26 - 13 30
2.
Ягеллония Белосток
 14 9 2 3 34 - 19 29
3.
Лех
 14 8 4 2 28 - 19 28
4.
Ракув
 13 8 2 3 29 - 15 26
5.
Погонь Щецин
 14 8 1 5 26 - 14 25
6.
Легия
 1:0 13 7 2 4 21 - 18 23
7.
Заглембе Любин
 14 6 2 6 16 - 23 20
8.
Радомяк Радом
 0:1 14 5 3 6 18 - 19 18
9.
Варта Познань
 14 4 5 5 14 - 14 17
10.
Гурник Забже
 13 4 4 5 14 - 16 16
11.
Пяст
 14 2 10 2 11 - 11 16
12.
Краковия
 12 3 6 3 13 - 17 15
13.
Видзев Лодзь
 13 4 3 6 15 - 18 15
14.
Корона Кельце
 13 3 6 4 16 - 16 15
15.
Сталь Мелец
 14 4 3 7 18 - 21 15
16.
Пуща Неполомице
 14 2 4 8 16 - 30 10
17.
Рух Хожув
 13 1 5 7 13 - 24 8
18.
ЛКС Лодзь
 14 2 1 11 8 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 7 7 0 0 22 - 5 21
2.
Ракув
 8 6 2 0 19 - 3 20
3.
Лех
 8 6 2 0 21 - 8 20
4.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
5.
Легия
 1:0 7 5 0 2 14 - 7 15
6.
Заглембе Любин
 7 4 2 1 9 - 6 14
7.
Видзев Лодзь
 6 4 0 2 7 - 5 12
8.
Погонь Щецин
 7 4 0 3 15 - 11 12
9.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 13 - 9 11
10.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Корона Кельце
 6 2 3 1 10 - 7 9
12.
Радомяк Радом
 0:1 7 2 3 2 9 - 7 9
13.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 8 - 10 9
14.
Гурник Забже
 6 2 2 2 4 - 6 8
15.
ЛКС Лодзь
 6 2 1 3 5 - 12 7
16.
Краковия
 6 1 3 2 7 - 12 6
17.
Варта Познань
 7 1 3 3 5 - 7 6
18.
Рух Хожув
 6 1 2 3 8 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 7 4 2 1 12 - 7 14
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 7 3 2 2 9 - 7 11
4.
Краковия
 6 2 3 1 6 - 5 9
5.
Радомяк Радом
 0:1 7 3 0 4 9 - 12 9
6.
Лех
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Легия
 1:0 6 2 2 2 7 - 11 8
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 10 - 10 8
9.
Ягеллония Белосток
 7 2 2 3 12 - 14 8
10.
Ракув
 5 2 0 3 10 - 12 6
11.
Заглембе Любин
 7 2 0 5 7 - 17 6
12.
Корона Кельце
 7 1 3 3 6 - 9 6
13.
Пяст
 7 0 6 1 4 - 5 6
14.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 5 - 12 4
15.
Видзев Лодзь
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Рух Хожув
 7 0 3 4 5 - 12 3
17.
Пуща Неполомице
 7 0 1 6 8 - 20 1
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
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Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 12 (3)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 6 (4)
Лех Исхак Микаэль 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Пуща Неполомице Jacub Serafin 6
Пяст Дзичек Патрик 6
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Лучшие коэффициенты
Радомяк Радом
Ничья
Легия
9.50
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5.70
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1.95
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Радомяк Радом
Легия
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