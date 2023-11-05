Тур: 14. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Lukasz Kuzma
0:1
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКастаньеда Франк
22' Желтая карточкаКапюади Стив
0:1
28' ПенальтиЖозуэ Филипе
34' Желтая карточкаВольски Рафал
37' Желтая карточкаВшолек Павел
62' Желтая карточкаЧелхака Юрген
67' Желтая карточкаПекхарт Томаш
90'+6
Ход матча
22'
28'
0:1
34'
37'
62'
67'
79'
13
Гжесик
Ян
92
Майк
Сестор
99
Семеду
Эди
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
17
Диаш
Жиль
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Са ЭлдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Радомяк Радом
Легия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pedro Rodriguez2
|8
|0.57
|Семеду Эди
|3
|0.21
|Вольски Рафал
|1
|0.07
|Донис Христос
|1
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.07
|Кастаньеда Франк
|1
|0.07
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.07
|Роча Леонардо
|1
|0.07
|Машаду Луиш
|0
|0
|Абрамович Давид
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.46
|Жозуэ Филипе
|4 (2)
|0.31
|Мучи Эрнест
|3
|0.23
|Вшолек Павел
|2
|0.15
|Гуаль Марк
|1
|0.08
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.08
|Крамер Блаж
|1
|0.08
|Баку Макана
|1
|0.08
|Капюади Стив
|1
|0.08
|Стржалек Игорь
|1
|0.08
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Машаду Луиш
|2
|0
|Pedro Rodriguez2
|2
|0
|Damian Jakubik
|1
|0
|Леандро
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|4
|1
|Рибейру Юри
|3
|0
|Капюади Стив
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Вшолек Павел
|2
|0
|Слиш Бартош
|2
|0
|Крамер Блаж
|2
|0
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
7
12
Радомяк Радом
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Легия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
4
44%
2
13%
1-15
2
22%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
1
11%
3
20%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
5
29%
29%
2
9%
1-15
4
24%
4
18%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
3
18%
6
27%
61-75
2
12%
5
23%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
5
25%
4
24%
16-30
4
20%
3
18%
31-45
3
15%
3
18%
46-60
4
20%
3
18%
61-75
3
15%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Корона Кельце 1:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 Ракув - Радомяк Радом 3:0
Гарбарния Краков - Радомяк Радом 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 1:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Лех - Радомяк Радом 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Заглембе Сосновец 0:1 Радомяк Радом - Тыхы 0:1 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 4:0 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 3:1
Легия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0
Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Пуща Неполомице - Легия 1:1 Легия - Аустрия Вена 1:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Легия - Ордабасы 3:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Легия
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
2:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
43
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
112
68
58
311
49
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|12 (3)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|6 (4)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (3)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Пуща Неполомице
|Jacub Serafin
|6
|Пяст
|Дзичек Патрик
|6