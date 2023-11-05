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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Жилина
2:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
1:0
12' Гол
Минарик Ян
28' Желтая карточка
Rene Paraj
2:0
45' Гол
Минарик Ян
45' Желтая карточка
Samuel Datko
2:1
69' Гол
Галчик Роланд
85' Желтая карточка
90'+4
30
Белько
Любомир
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
27
Яворчек
Доминик
11
Samuel
Gidi
23
Минарик
Ян
20
Бари
Кристиан
29
Дурис
Давид
19
Ямбор
Тимотей
14
Eric
Bille
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
20
Ковачик
Петер
15
Rene
Paraj
6
Байо
Махмуду
11
Samuel
Datko
7
Галчик
Роланд
90
Mark
Assinor
34
Благут
Патрик
Жилина
3-4-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Жилина
Железярне Подбрезова

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

110%
20%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

19 матчей

52.6%
5.3%
42.1%
10 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:1
ТМК
2:3
С
0:1
К
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:0
К
3:0
С
2:4
С
4:0
С
2:2
С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:3

Голы

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.89

Среднее время на гол

60
47

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
0.9

Среднее время на гол

45
100

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.74
1.37

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 8 0.62
Henry Addo 5 0.38
Зауэр Марио 3 0.23
Илько Патрик 2 0.15
Ямбор Тимотей 2 (1) 0.15
Antoin Essomba 2 0.15
Минарик Ян 2 0.15
Руснак Матуш 1 0.08
Копас Адам 1 0.08
Капралик Адриан 1 0.08
Немчик Томаш 1 0.08
Стойчевски Андрей 1 0.08
Лейтнер Патрик 1 0.08
Xavier Adang 1 0.08
Eric Bille 1 0.08
Бари Кристиан 0 0
Белько Любомир 0 0
Samuel Gidi 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mark Assinor 6 0.46
Ковачик Петер 5 0.38
Галчик Роланд 5 (1) 0.38
Christophe Kabongo 3 0.23
Marek Kristian Bartos 3 0.23
Благут Патрик 3 0.23
Lekan Okunola 2 0.15
Sanusi Ridwan 2 0.15
Кузма Марек 1 0.08
Jozef Spyrka 1 (1) 0.08
Бакаля Микулаш 1 0.08
Rene Paraj 0 0
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 4 1
Яворчек Доминик 3 0
Руснак Матуш 2 0
Беланик Самуэль 2 0
Дурис Давид 1 0
Бари Кристиан 1 0
Капралик Адриан 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Henry Addo 1 0
Xavier Adang 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marek Kristian Bartos 4 0
Байо Махмуду 3 0
Matej Gresak 2 0
Rene Paraj 2 0
Ковачик Петер 2 0
Mark Assinor 2 0
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Благут Патрик 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Sanusi Ridwan 1 0
Simon Fasko 1 0

Результаты матчей

Жилина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
5
Жилина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

8
20
Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Железярне Подбрезова
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
5
21%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
7
29%
29%
8
57%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

32
34
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
5
16%
2
6%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
7
22%
4
12%
61-75
8
25%
12
35%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1
Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1
ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4

Результаты матчей

Жилина
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

5
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жилина
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
5
2
5
2
2.5
2
5
3
4
3.5
2
5
3
4
4.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
9
4
6
7
2.5
4
9
3
10
3.5
4
9
3
10
4.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 10 2 1 32 - 12 32
2.
Жилина
 13 9 1 3 32 - 19 28
3.
Спартак Трнава
 13 7 3 3 21 - 15 24
4.
Тренчин
 13 7 3 3 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 13 7 2 4 32 - 19 23
6.
ДАК
 13 7 2 4 22 - 16 23
7.
Дукла Банска-Бистрица
 13 5 4 4 24 - 22 19
8.
Скалица
 13 5 2 6 13 - 14 17
9.
Ружомберок
 13 3 4 6 12 - 22 13
10.
Кошице
 13 2 1 10 10 - 32 7
11.
Михаловце
 13 0 5 8 10 - 28 5
12.
Злате Моравце
 13 0 3 10 7 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 0 1 24 - 14 18
2.
Железярне Подбрезова
 7 5 2 0 18 - 7 17
3.
Слован Братислава
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Тренчин
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Скалица
 7 4 1 2 7 - 4 13
6.
ДАК
 6 4 0 2 14 - 9 12
7.
Ружомберок
 7 3 2 2 7 - 6 11
8.
Спартак Трнава
 7 3 1 3 10 - 8 10
9.
Дукла Банска-Бистрица
 6 1 2 3 7 - 13 5
10.
Кошице
 6 1 1 4 3 - 13 4
11.
Михаловце
 7 0 3 4 5 - 15 3
12.
Злате Моравце
 6 0 2 4 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Спартак Трнава
 6 4 2 0 11 - 7 14
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 4 2 1 17 - 9 14
4.
ДАК
 7 3 2 2 8 - 7 11
5.
Тренчин
 7 3 2 2 11 - 11 11
6.
Жилина
 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Железярне Подбрезова
 6 2 0 4 14 - 12 6
8.
Скалица
 6 1 1 4 6 - 10 4
9.
Кошице
 7 1 0 6 7 - 19 3
10.
Михаловце
 6 0 2 4 5 - 13 2
11.
Ружомберок
 6 0 2 4 5 - 16 2
12.
Злате Моравце
 7 0 1 6 3 - 11 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 8 (4)
Жилина Дурис Давид 8 (2)
Слован Братислава Чаврич Александр 7 (1)
Железярне Подбрезова Mark Assinor 6 (4)
Слован Братислава Стрелец Давид 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Жилина Стойчевски Андрей 1 4
Кошице Голиков Александр 5
Тренчин Бариш Дамьян 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Samuel Datko получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Г О О О О Л - Минарик Ян бьет в цель!
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