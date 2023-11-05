Тур: 13. Стадион: Стадион под Дубном.
2:1
Конец матча
0'
1:0
12' ГолМинарик Ян
28' Желтая карточкаRene Paraj
2:0
45' ГолМинарик Ян
45' Желтая карточкаSamuel Datko
2:1
69' ГолГалчик Роланд
90'+4
Ход матча
12'
1:0
28'
45'
2:0
45'
63'
69'
2:1
85'
25
Немчик
Томаш
11
Samuel
Gidi
23
Минарик
Ян
29
Дурис
Давид
14
Eric
Bille
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
90
Mark
Assinor
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
23 Минарик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
-
14 Eric BilleНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
13 Henry Addo
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
-
90 Mark AssinorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Данко АдамВратарь
-
16 Patrik MacejВратарь
-
29 Кузма МарекНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Жилина
Железярне Подбрезова
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
110%
20%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
19 матчей
52.6%
5.3%
42.1%
10 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.6%
15.8%
52.6%
6 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.89
Среднее время на гол
60
47
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
0.9
Среднее время на гол
45
100
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.74
1.37
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|8
|0.62
|Henry Addo
|5
|0.38
|Зауэр Марио
|3
|0.23
|Илько Патрик
|2
|0.15
|Ямбор Тимотей
|2 (1)
|0.15
|Antoin Essomba
|2
|0.15
|Минарик Ян
|2
|0.15
|Руснак Матуш
|1
|0.08
|Копас Адам
|1
|0.08
|Капралик Адриан
|1
|0.08
|Немчик Томаш
|1
|0.08
|Стойчевски Андрей
|1
|0.08
|Лейтнер Патрик
|1
|0.08
|Xavier Adang
|1
|0.08
|Eric Bille
|1
|0.08
|Бари Кристиан
|0
|0
|Белько Любомир
|0
|0
|Samuel Gidi
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mark Assinor
|6
|0.46
|Ковачик Петер
|5
|0.38
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.38
|Christophe Kabongo
|3
|0.23
|Marek Kristian Bartos
|3
|0.23
|Благут Патрик
|3
|0.23
|Lekan Okunola
|2
|0.15
|Sanusi Ridwan
|2
|0.15
|Кузма Марек
|1
|0.08
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.08
|Бакаля Микулаш
|1
|0.08
|Rene Paraj
|0
|0
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|4
|1
|Яворчек Доминик
|3
|0
|Руснак Матуш
|2
|0
|Беланик Самуэль
|2
|0
|Дурис Давид
|1
|0
|Бари Кристиан
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Henry Addo
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marek Kristian Bartos
|4
|0
|Байо Махмуду
|3
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Rene Paraj
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Mark Assinor
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Благут Патрик
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Sanusi Ridwan
|1
|0
|Simon Fasko
|1
|0
Результаты матчей
Жилина
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
5
Жилина
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
8
20
Жилина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Железярне Подбрезова
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
5
21%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
21%
2
14%
61-75
7
29%
29%
8
57%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
3
25%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
3
15%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
25%
4
20%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
4
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
32
34
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
5
16%
2
6%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
5
16%
8
24%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
7
22%
4
12%
61-75
8
25%
12
35%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
2
11%
5
29%
29%
31-45
5
26%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ружомберок - Жилина 0:2 Сокол Медзиброд - Жилина 0:8 Жилина - ДАК 5:1 Михаловце - Жилина 1:1
Татран Оравске Веселе - Жилина 0:3 Жилина - Скалица 5:3 Слован Братислава - Жилина 2:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2 Жилина - Злате Моравце 3:2 Кошице - Жилина 0:3 Жилина - Тренчин 5:2 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Жилина - Гент 2:5 Жилина - Ружомберок 3:1 Гент - Жилина 5:1 Левадия Таллин - Жилина 1:2 Жилина - Баник Острава 0:0 Жилина - Левадия Таллин 2:1 Вольфсбергер - Жилина 2:2
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1
ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Железярне Подбрезова - Скалица 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 2:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Татран Прешов - Железярне Подбрезова 0:0 Погронье - Железярне Подбрезова 3:5 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:1 Железярне Подбрезова - Диошдьёр 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:4
Результаты матчей
Жилина
Железярне Подбрезова
Точный счет
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
5
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
5
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
5
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Жилина
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
25
34
25
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
94
94
67
49
310
49
310
310
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|8 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|8 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|Mark Assinor
|6 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|5 (6)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Жилина
|Стойчевски Андрей
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|5
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|5