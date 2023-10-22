Тур: 11. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
0:1
13' ГолDenys Teslyuk
22' Желтая карточкаБалан Денис
32' Желтая карточкаКучеров Валерий
0:2
33' ГолКлимчук Юрий
44' Желтая карточкаДидик Роман
61' Желтая карточкаГайдучик Николай
0:3
65' ГолYevgeniy Pastukh
1:3
82' ГолIago Siqueira
1:4
86' ГолYevgeniy Pastukh
1:5
88' ГолКвасница Илья
2:5
90' ГолБалан Денис
90' Желтая карточкаКухарук Андрей
90'+4
Ход матча
13'
0:1
22'
32'
33'
0:2
44'
61'
65'
82'
1:3
86'
1:4
88'
1:5
90'
2:5
90'
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Верес
Рух Львов
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.2
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.2
|Балан Денис
|1
|0.1
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0.1
|Шарай Владислав
|1
|0.1
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.1
|Марусич Максим
|0
|0
|Гайдучик Николай
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.5
|Квасница Илья
|4
|0.4
|Рунич Василий
|3
|0.3
|Слюбик Богдан
|2
|0.2
|Yevgeniy Pastukh
|2
|0.2
|Denys Teslyuk
|1
|0.1
|Де Паула Таллес
|0
|0
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Балан Денис
|2
|1
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Evgeny Shevchenko III
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Шарай Владислав
|2
|0
|Шарай Станислав
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Кухарук Андрей
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Iago Siqueira
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Слюбик Богдан
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Denys Teslyuk
|1
|0
Результаты матчей
Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
1
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Рух Львов
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
5
50%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
20%
7
41%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
12
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
5
42%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0
Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1
Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1
Результаты матчей
Верес
Рух Львов
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Верес
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
28
46
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|3.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|15 - 8
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|5.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|6.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|11
|3
|6
|2
|7 - 7
|15
|9.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 15
|14
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|4.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5