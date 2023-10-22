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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Верес
2:5
Конец матча
Рух Львов
0'
0:1
13' Гол
Denys Teslyuk
22' Желтая карточка
Балан Денис
32' Желтая карточка
Кучеров Валерий
0:2
33' Гол
Климчук Юрий
44' Желтая карточка
Дидик Роман
61' Желтая карточка
Гайдучик Николай
0:3
65' Гол
Yevgeniy Pastukh
1:3
82' Гол
Iago Siqueira
1:4
86' Гол
Yevgeniy Pastukh
1:5
88' Гол
Квасница Илья
2:5
90' Гол
Балан Денис
90' Желтая карточка
Кухарук Андрей
90'+4
44
Паст
Евгений
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
5
Курко
Василий
95
Evgeny
Shevchenko
III
10
Клёц
Дмитрий
29
Кучеров
Валерий
77
Шарай
Владислав
25
Шарай
Станислав
91
Denys
Svityukha
89
Гайдучик
Николай
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
63
Marko
Sapuha
19
Yevgeniy
Pastukh
91
Denys
Teslyuk
7
Климчук
Юрий
99
Рунич
Василий
Верес
Рух Львов

История личных встреч

Верес
Рух Львов

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.2
Iago Siqueira 2 (1) 0.2
Балан Денис 1 0.1
Evgeny Shevchenko III 1 0.1
Шарай Владислав 1 0.1
Кучеров Валерий 1 (1) 0.1
Марусич Максим 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 5 (2) 0.5
Квасница Илья 4 0.4
Рунич Василий 3 0.3
Слюбик Богдан 2 0.2
Yevgeniy Pastukh 2 0.2
Denys Teslyuk 1 0.1
Де Паула Таллес 0 0
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шестаков Михаил 4 0
Балан Денис 2 1
Кучеров Валерий 3 0
Evgeny Shevchenko III 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Шарай Владислав 2 0
Шарай Станислав 2 0
Вовченко Семён 2 0
Паст Евгений 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Кухарук Андрей 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0
Iago Siqueira 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Fernando Edson 3 0
Рунич Василий 3 0
Vitaliy Roman 2 0
Довгий Алексей 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Слюбик Богдан 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Denys Teslyuk 1 0

Результаты матчей

Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
1
Верес
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7
Верес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Рух Львов
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
5
50%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 0
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
20%
7
41%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
12
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
5
42%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0
Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Рух Львов
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1
Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1 Рух Львов - Эпицентр 0:0 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Минай - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Нива Тернополь 2:1 Рух Львов - МФК Металлург 2:0 Рух Львов - Подолье Хмельницкий 2:1

Результаты матчей

Верес
Рух Львов

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Верес
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
3.
Полесье
 0:0 11 6 2 3 15 - 8 20
4.
Рух Львов
 10 5 4 1 19 - 10 19
5.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Колос Ковалёвка
 11 3 6 2 7 - 7 15
9.
Ворскла
 0:0 10 4 2 4 10 - 15 14
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Ворскла
 0:0 5 2 1 2 5 - 7 7
11.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Полесье
 0:0 7 3 2 2 8 - 4 11
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
5.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
6.
Ворскла
 0:0 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
9.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Черноморец Од Штогрин Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Г О О О О Л - Климчук Юрий бьет в цель!
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