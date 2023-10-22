  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Ворскла
0:3
Конец матча
Полесье
0'
15' Желтая карточка
Челядин Артём
22' Желтая карточка
Скляр Александр
0:1
37' Пенальти
Кушниренко Богдан
38' Желтая карточка
Кушниренко Богдан
44' Желтая карточка
Artem Smolyakov
0:2
54' Гол
Макуана Бени
56' Желтая карточка
Tiago Santana
75' Желтая карточка
Степанюк Руслан
90' Желтая карточка
90' Красная карточка
Хрипчук Даниил
0:3
90' Гол
Шастал Дмитрий
90'+7
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
74
Tiago
Santana
29
Бацула
Андрей
38
Челядин
Артём
50
Кане
Ибрахим
6
Скляр
Александр
30
Нестеренко
Иван
9
Корниенко
Виктор
11
Степанюк
Руслан
71
Бойко
Денис
5
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
77
Кушниренко
Богдан
59
Козак
Артём
8
Огиря
Владислав
18
Макуана
Бени
99
Arielson
Ворскла
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Владлен 3 0.3
Скляр Александр 2 (2) 0.2
Степанюк Руслан 1 0.1
Родригес Фелипе II 1 0.1
Челядин Артём 1 0.1
Нестеренко Иван 1 0.1
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Кане Ибрахим 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 3 0.27
Макуана Бени 3 0.27
Козак Артём 2 0.18
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.18
Arielson 1 0.09
Назаренко Александр 1 0.09
Грицук Василий 1 (1) 0.09
Шастал Дмитрий 1 0.09
Крушиньский Борис 1 0.09
Мустафаев Эмиль 1 0.09
Artem Smolyakov 1 0.09
Янаков Денис 1 (1) 0.09
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 6 0
Челядин Артём 4 0
Tiago Santana 4 0
Пердута Игорь 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Якубу Наджиб 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Исенко Павел 1 0
Павлюк Евгений 1 0
Нестеренко Иван 1 0
Крупский Илья 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 4 0
Artem Smolyakov 4 0
Шаповал Владислав 1 1
Кушниренко Богдан 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Кравченко Никита 1 0
Назаренко Александр 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Arielson 1 0

Результаты матчей

Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Полесье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
7
Ворскла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Полесье
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

11
15
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
8
53%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1
Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0

Результаты матчей

Ворскла
Полесье

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Полесье
 11 7 1 3 18 - 8 22
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Рух Львов
 10 5 4 1 19 - 10 19
5.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
6.
Динамо Киев
 0:0 8 5 1 2 22 - 13 16
7.
Днепр-1
 0:0 9 4 4 1 9 - 5 16
8.
Колос Ковалёвка
 11 3 6 2 7 - 7 15
9.
Ворскла
 10 4 1 5 10 - 18 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Днепр-1
 0:0 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Динамо Киев
 0:0 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
5.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Полесье
 7 4 1 2 11 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
5.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
6.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Динамо Киев
 0:0 4 2 0 2 12 - 10 6
9.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
10.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
11.
Днепр-1
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Черноморец Од Штогрин Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 6
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Ворскла 0:3 Полесье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     