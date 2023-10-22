Тур: 11. Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского.
0'
15' Желтая карточкаЧелядин Артём
22' Желтая карточкаСкляр Александр
0:1
37' ПенальтиКушниренко Богдан
38' Желтая карточкаКушниренко Богдан
44' Желтая карточкаArtem Smolyakov
0:2
54' ГолМакуана Бени
56' Желтая карточкаTiago Santana
75' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
90' Красная карточкаХрипчук Даниил
0:3
90' ГолШастал Дмитрий
90'+7
Ход матча
15'
22'
37'
44'
54'
0:2
56'
75'
90'
90'
90'
0:3
50
Кане
Ибрахим
71
Бойко
Денис
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
99
Arielson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
-
99 ArielsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисПолузащитник
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Владлен
|3
|0.3
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.2
|Степанюк Руслан
|1
|0.1
|Родригес Фелипе II
|1
|0.1
|Челядин Артём
|1
|0.1
|Нестеренко Иван
|1
|0.1
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Кане Ибрахим
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|3
|0.27
|Макуана Бени
|3
|0.27
|Козак Артём
|2
|0.18
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.18
|Arielson
|1
|0.09
|Назаренко Александр
|1
|0.09
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.09
|Шастал Дмитрий
|1
|0.09
|Крушиньский Борис
|1
|0.09
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.09
|Artem Smolyakov
|1
|0.09
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.09
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|6
|0
|Челядин Артём
|4
|0
|Tiago Santana
|4
|0
|Пердута Игорь
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Якубу Наджиб
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
|Нестеренко Иван
|1
|0
|Крупский Илья
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|4
|0
|Artem Smolyakov
|4
|0
|Шаповал Владислав
|1
|1
|Кушниренко Богдан
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Кравченко Никита
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Arielson
|1
|0
Результаты матчей
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Полесье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Полесье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
7
Ворскла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Полесье
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
18%
2
13%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
8
53%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
21%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
21%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ворскла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4 Полония Лазиска - Ворскла 1:4 Тыхы - Ворскла 2:2 Ворскла - Александрия 1:2 Ворскла - СК Полтава 3:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2
Полесье
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1
Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1 Оцелул Галац - Полесье 2:2 Сепси - Полесье 1:0 Полесье - ЛНЗ Черкассы 2:1 Оболонь - Полесье 1:1 Полесье - Кремень 5:0
Результаты матчей
Ворскла
Полесье
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ворскла
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
36
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 8
|22
|3.
|10
|6
|3
|1
|20 - 10
|21
|4.
|10
|5
|4
|1
|19 - 10
|19
|5.
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|6.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|22 - 13
|16
|7.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|7 - 7
|15
|9.
|10
|4
|1
|5
|10 - 18
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|7 - 17
|9
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|16.
|11
|0
|4
|7
|6 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|5.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 10
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|11 - 4
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|10.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|11.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|4 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2