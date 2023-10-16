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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Банфилд
0:0
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
4' Желтая карточка
Ремеди Эрик
81' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
90'+6
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Ремеди
Эрик
17
Juan
Bisanz
24
Martin
Ezequiel
Canete
18
Jesus
Soraire
20
Ignacio
Rodriguez
45
Milton
Gimenez
1
Tomas
Marchiori
6
Francisco
Flores
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
24
Renzo
Tesuri
23
Ramiro
Carrera
10
Joaquin
Pereyra1
40
Justo
Giani
37
Mateo
Agustin
Coronel
Банфилд
4-1-4-1
Атлетико Тукуман
4-1-3-2

История личных встреч

Банфилд
Атлетико Тукуман

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

15 матчей

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.7%
73.3%
20%
1 победа 11 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
1:2
С
0:0
П
3:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
0:0
ПБ
1:1
ПА
0:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.43

Среднее время на гол

120
210

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
0.75

Среднее время на гол

126
120

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

122
150

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Alvarez2 1 0.11
Sebastian Sosa II 1 0.11
Jesus Soraire 1 0.11
Ignacio Rodriguez 1 0.11
Juan Bisanz 1 0.11
Geronimo Rivera 1 0.11
Алеман Брайан 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Facundo Cambeses 0 0
Emanuel Coronel 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 3 (1) 0.33
Ramiro Carrera 1 0.11
Joaquin Pereyra1 1 (1) 0.11
Justo Giani 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Алеман Брайан 2 0
Milton Gimenez 2 0
Ignacio Rodriguez 2 0
Juan Bisanz 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 3 1
Guillermo Acosta 3 0
Mateo Agustin Coronel 2 0
Nicolas Romero 2 0
Ramiro Ruiz 0 1
Bruno Felix Bianchi 1 0
Matias Orihuela 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0
Justo Giani 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Каштру Томаш 1 0

Результаты матчей

Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Банфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0
Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3

Результаты матчей

Банфилд
Атлетико Тукуман

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
12.
Барракас Сентраль
 8 3 1 4 7 - 14 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 9 3 6 0 12 - 7 15
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 9 3 4 2 9 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
5.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
8.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
9.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
11.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Бельграно
 0:0 5 0 5 0 2 - 2 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Бельграно Lucas Passerini 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 4'
    Ремеди Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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