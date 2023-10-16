Тур: 9.
0:0
Конец матча
Ход матча
4'
81'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
31 Yvo Calleros
-
-
37 Mateo Perez
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Gonzalo PazЗащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Банфилд
Атлетико Тукуман
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
15 матчей
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.7%
73.3%
20%
1 победа 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.43
Среднее время на гол
120
210
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
0.75
Среднее время на гол
126
120
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.73
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
122
150
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Alvarez2
|1
|0.11
|Sebastian Sosa II
|1
|0.11
|Jesus Soraire
|1
|0.11
|Ignacio Rodriguez
|1
|0.11
|Juan Bisanz
|1
|0.11
|Geronimo Rivera
|1
|0.11
|Алеман Брайан
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Facundo Cambeses
|0
|0
|Emanuel Coronel
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|3 (1)
|0.33
|Ramiro Carrera
|1
|0.11
|Joaquin Pereyra1
|1 (1)
|0.11
|Justo Giani
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|4
|0
|Ремеди Эрик
|4
|0
|Алеман Брайан
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Ignacio Rodriguez
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|3
|1
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0
|Nicolas Romero
|2
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|1
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Банфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Банфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0
Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1 Сармьенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Годой Крус 2:0 Ланус - Банфилд 2:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Тигре - Банфилд 1:2 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Банфилд - Аргентино Де Мерло 3:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:4 Расинг Авельянеда - Банфилд 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 2:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Рио-Куарто 1:3
Результаты матчей
Банфилд
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
18
18
18
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|2.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|3.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|10.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|2 - 2
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Бельграно
|Lucas Passerini
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3