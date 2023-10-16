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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Сентраль Кордоба СдЕ
0:0
Конец матча
Ланус
0'
12' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
81' Желтая карточка
Jose Maria Canale
90' Вторая желтая карточка
Jose Maria Canale
90'+8
22
Matias
Mansilla
6
Sebastian
Valdez
14
Gonzalo
Goni
29
Gustavo
Canto
36
Jose
Amado
26
Juan
Andres
Meli
44
Brian
Farioli
28
Mauro
Pitton
25
Масиэль
Леандро
20
Cristhian
Ocampos
10
Luis
Miguel
Rodriguez
42
Lucas
Acosta
II
3
Gonzalo
Perez
2
Лема
Кристиан
13
Jose
Maria
Canale
24
Juan
Caceres
22
Julio
Soler
32
Matias
Esquivel
15
Raul
Loaiza
7
Акоста
Лаутаро
10
Де
Ла
Вега
Педро
27
Jonathan
Torres
Сентраль Кордоба СдЕ
5-3-2
Ланус
5-3-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Ланус

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:3
ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 3 0.33
Cristhian Ocampos 1 0.11
Lucas Emanuel Gamba 1 0.11
Brian Farioli 1 0.11
Lucas Angelini 1 0.11
Жордан Федерико 0 0
Mauro Pitton 0 0
Масиэль Леандро 0 0
Gonzalo Alvez 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.33
Лотти Аугусто 1 0.11
Де Ла Вега Педро 0 0
Luciano Boggio 0 0
Braian Aguirre 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масиэль Леандро 4 0
Mauro Pitton 3 0
Juan Andres Meli 3 0
Dardo Federico Miloc 1 0
Gustavo Canto 1 0
Sebastian Valdez 1 0
Cristhian Ocampos 1 0
Lucas Angelini 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 1 2
Juan Caceres 1 2
Braian Aguirre 3 0
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Лема Кристиан 2 0
Leandro Diaz III 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Акоста Лаутаро 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Matias Esquivel 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
3
Сентраль Кордоба СдЕ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0
Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0
Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Ланус

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
12.
Барракас Сентраль
 8 3 1 4 7 - 14 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 9 3 6 0 12 - 7 15
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 9 3 4 2 9 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
5.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
8.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
9.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
11.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Бельграно
 0:0 5 0 5 0 2 - 2 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Бельграно Lucas Passerini 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 12'
    Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
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