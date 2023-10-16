Тур: 9.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
81' Желтая карточкаJose Maria Canale
90' Вторая желтая карточкаJose Maria Canale
90'+8
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Gonzalo
Goni
36
Jose
Amado
28
Mauro
Pitton
24
Juan
Caceres
22
Julio
Soler
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
38 Brian Leizza
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Juan CaceresЗащитник
-
22 Julio SolerЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
25 Dylan Aquino
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Сентраль Кордоба СдЕ
Ланус
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|3
|0.33
|Cristhian Ocampos
|1
|0.11
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.11
|Brian Farioli
|1
|0.11
|Lucas Angelini
|1
|0.11
|Жордан Федерико
|0
|0
|Mauro Pitton
|0
|0
|Масиэль Леандро
|0
|0
|Gonzalo Alvez
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.33
|Лотти Аугусто
|1
|0.11
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Luciano Boggio
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масиэль Леандро
|4
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Juan Andres Meli
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|Gustavo Canto
|1
|0
|Sebastian Valdez
|1
|0
|Cristhian Ocampos
|1
|0
|Lucas Angelini
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Maria Canale
|1
|2
|Juan Caceres
|1
|2
|Braian Aguirre
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|Лема Кристиан
|2
|0
|Leandro Diaz III
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
3
Сентраль Кордоба СдЕ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ланус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
0 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
4
50%
1
11%
61-75
2
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Уракан 2:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Комуникасьонес 3:0
Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0
Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Атлетико Тукуман 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба СдЕ
Ланус
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба СдЕ
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
27
18
18
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|2.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|3.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|10.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|2 - 2
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Бельграно
|Lucas Passerini
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3