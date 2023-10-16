Тур: 9.
0:0
Первый тайм: 26'
0'
1' Желтая карточкаFacundo Lencioni
22' Желтая карточкаAlejandro Rebola
22' Желтая карточкаКардона Томас
Ход матча
22'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Бельграно
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.29
0.2
Среднее время на гол
70
450
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.22
|Пратто Лукас
|2
|0.22
|Jonathan Beron
|1
|0.11
|Солари Сантьяго
|1
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.11
|Facundo Echevarria
|1
|0.11
|Manuel Duarte
|1
|0.11
|Сото Алексис
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|6 (1)
|0.67
|Juan Barinaga
|2
|0.22
|Ulises Sanchez
|1
|0.11
|Matias Marin
|1
|0.11
|Эстебан Ролон
|1
|0.11
|Alejandro Rebola
|1
|0.11
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|3
|0
|Nahuel Losada
|3
|0
|Matias Marin
|3
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Alejandro Rebola
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Santiago Longo
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
10
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
5
56%
1
8%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
44
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|3
|6
|0
|12 - 7
|15
|2.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|3.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|9.
|8
|2
|4
|2
|5 - 4
|10
|10.
|8
|1
|6
|1
|6 - 8
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|0:0
|5
|0
|5
|0
|2 - 2
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Бельграно
|Lucas Passerini
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3