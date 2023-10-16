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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 26'
Бельграно
0'
1' Желтая карточка
Facundo Lencioni
22' Желтая карточка
Alejandro Rebola
22' Желтая карточка
Кардона Томас

Ход матча

1'
 
Facundo Lencioni
22'
 
Alejandro Rebola
22'
Кардона Томас
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Бельграно
2.28
3.80
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3.70
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Все Коэффициенты
23
Болонья
Энрике
4
Nicolas
Tripicchio
25
Кардона
Томас
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
35
Facundo
Schamine
3
Сото
Алексис
27
Солари
Сантьяго
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
3
Lucas
Diarte
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
16
Эстебан
Ролон
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Бельграно
4-1-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Бельграно

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
С
1:1
С
1:1
П
0:1
К
1:2
П
1:0
П
3:0
НБ
2:3
НБ
2:0
НБ
1:3
НБ
1:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.2

Среднее время на гол

70
450

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 2 0.22
Пратто Лукас 2 0.22
Jonathan Beron 1 0.11
Солари Сантьяго 1 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.11
Facundo Echevarria 1 0.11
Manuel Duarte 1 0.11
Сото Алексис 0 0
Gaston Togni 0 0
Lautaro Fedele 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 6 (1) 0.67
Juan Barinaga 2 0.22
Ulises Sanchez 1 0.11
Matias Marin 1 0.11
Эстебан Ролон 1 0.11
Alejandro Rebola 1 0.11
Чаварриа Пабло 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 2 0
Dario Caceres 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Lautaro Tomas Escalante 2 0
Jonathan Beron 2 0
Facundo Schamine 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Thiago Schiavulli 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 3 0
Nahuel Losada 3 0
Matias Marin 3 0
Годой Эрик 2 0
Juan Barinaga 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Alejandro Rebola 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Ulises Sanchez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
10
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
5
56%
1
8%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Бельграно

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
4
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
12.
Барракас Сентраль
 8 3 1 4 7 - 14 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 9 3 6 0 12 - 7 15
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 9 3 4 2 9 - 6 13
4.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
5.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
8.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
9.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
11.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 0:0 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
4.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
5.
Бельграно
 0:0 5 0 5 0 2 - 2 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Бельграно Lucas Passerini 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Alejandro Rebola получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Facundo Lencioni получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Бельграно
2.28
3.80
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3.70
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