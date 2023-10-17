Тур: 9.
0:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаFacundo Lencioni
21' Желтая карточкаAlejandro Rebola
21' Желтая карточкаКардона Томас
39' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
0:1
59' ГолLucas Passerini
65' Желтая карточкаЭстебан Ролон
0:2
68' ГолUlises Sanchez
90'+6
Ход матча
21'
21'
59'
65'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Бельграно
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.29
0.2
Среднее время на гол
70
450
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.22
|Пратто Лукас
|2
|0.22
|Jonathan Beron
|1
|0.11
|Солари Сантьяго
|1
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.11
|Facundo Echevarria
|1
|0.11
|Manuel Duarte
|1
|0.11
|Сото Алексис
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Lautaro Fedele
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|7 (1)
|0.78
|Ulises Sanchez
|2
|0.22
|Juan Barinaga
|2
|0.22
|Matias Marin
|1
|0.11
|Эстебан Ролон
|1
|0.11
|Alejandro Rebola
|1
|0.11
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|Dario Caceres
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|2
|0
|Jonathan Beron
|2
|0
|Facundo Schamine
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Болонья Энрике
|1
|0
|Гисси Дилан
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Lautaro Lopez
|1
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0
|Thiago Schiavulli
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|3
|0
|Nahuel Losada
|3
|0
|Matias Marin
|3
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Alejandro Rebola
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Santiago Longo
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
10
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
5
56%
1
7%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
54
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3