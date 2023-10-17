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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Дефенса и Хустисия
0:2
Конец матча
Бельграно
0'
1' Желтая карточка
Facundo Lencioni
21' Желтая карточка
Alejandro Rebola
21' Желтая карточка
Кардона Томас
39' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
0:1
59' Гол
Lucas Passerini
65' Желтая карточка
Эстебан Ролон
0:2
68' Гол
Ulises Sanchez
90'+6
23
Болонья
Энрике
4
Nicolas
Tripicchio
25
Кардона
Томас
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
35
Facundo
Schamine
3
Сото
Алексис
27
Солари
Сантьяго
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
3
Lucas
Diarte
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
16
Эстебан
Ролон
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Бельграно
4-1-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Бельграно

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
С
1:1
С
1:1
П
0:1
К
1:2
П
1:0
П
3:0
НБ
2:3
НБ
2:0
НБ
1:3
НБ
1:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.2

Среднее время на гол

70
450

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 2 0.22
Пратто Лукас 2 0.22
Jonathan Beron 1 0.11
Солари Сантьяго 1 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.11
Facundo Echevarria 1 0.11
Manuel Duarte 1 0.11
Сото Алексис 0 0
Gaston Togni 0 0
Lautaro Fedele 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 7 (1) 0.78
Ulises Sanchez 2 0.22
Juan Barinaga 2 0.22
Matias Marin 1 0.11
Эстебан Ролон 1 0.11
Alejandro Rebola 1 0.11
Чаварриа Пабло 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллани Гонсало 2 0
Dario Caceres 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Lautaro Tomas Escalante 2 0
Jonathan Beron 2 0
Facundo Schamine 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Болонья Энрике 1 0
Гисси Дилан 1 0
Пратто Лукас 1 0
Кардона Томас 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Lautaro Lopez 1 0
Минго Сантьяго Рамос 1 0
Thiago Schiavulli 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 3 0
Nahuel Losada 3 0
Matias Marin 3 0
Годой Эрик 2 0
Alejandro Rebola 2 0
Juan Barinaga 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Каштру Томаш 1 0
Santiago Longo 1 0
Ulises Sanchez 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
10
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
1
10%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
5
56%
1
7%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2
Бельграно
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0 Платенсе - Бельграно 1:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Бельграно

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
5
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 4 3 1 8 - 4 15
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
12.
Барракас Сентраль
 8 3 1 4 7 - 14 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
3.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
4.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
5.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
7.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 8 1 3 4 4 - 8 6
13.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
5.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
8.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
9.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
11.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 3 - 2 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
2.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Платенсе
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 4 0 0 4 1 - 11 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Минго Сантьяго Рамос получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Alejandro Rebola получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Facundo Lencioni получил желтую карточку от судьи
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