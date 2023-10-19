Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаCiro Rius
1:0
15' ГолRonaldo Martinez
69' Желтая карточкаJuan Infante
1:1
70' ПенальтиБоселли Мауро
88' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
2:1
90' ГолMaximiliano Zalazar
90' Желтая карточкаMaximiliano Zalazar
90'+6
Ход матча
13'
15'
69'
70'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Leonel
Picco
21
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ciro RiusНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Juan Zozaya
-
40 Axel Atum
-
18 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
18 матчей
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.5
0.8
Среднее время на гол
180
112
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
0.89
0.89
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
101
101
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|2
|0.22
|Nicolas Castro1
|2 (1)
|0.22
|Agustin Ocampo
|1
|0.11
|Ciro Rius
|1
|0.11
|Ignacio Vazquez
|1
|0.11
|Nicolas Morgantini
|1
|0.11
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.11
|Nicolas Servetto
|1 (1)
|0.11
|Luciano Ferreyra
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|2 (1)
|0.22
|Соса Хосе
|1
|0.11
|Маньома Алексис
|1
|0.11
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.11
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ciro Rius
|2
|1
|Gaston Suso
|3
|0
|Nicolas Servetto
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Agustin Ocampo
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Nadir Zeineddin
|2
|0
|Franco Diaz
|2
|0
|Росси Иван
|1
|0
|Ramiro Macagno
|1
|0
|Miguel Jacquet
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Eros Mancuso
|2
|1
|Сукуи Фернандо
|1
|1
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Martiniano Moreno
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
2
0
Платенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Результаты матчей
Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3