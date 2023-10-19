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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Платенсе
2:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
13' Желтая карточка
Ciro Rius
1:0
15' Гол
Ronaldo Martinez
69' Желтая карточка
Juan Infante
1:1
70' Пенальти
Боселли Мауро
88' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
2:1
90' Гол
Maximiliano Zalazar
90' Желтая карточка
Maximiliano Zalazar
90'+6
12
Ramiro
Macagno
2
Raul
Lozano
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
8
Franco
Diaz
14
Leonel
Picco
11
Nicolas
Castro1
21
Ciro
Rius
77
Ronaldo
Martinez
18
Sasha
Marcich
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
4
Santiago
Nunez
6
Муньос
Эсекьель
13
Gaston
Benedetti
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
17
Боселли
Мауро
19
Маньома
Алексис
Платенсе
4-3-3
Эстудиантес Ла Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

18 матчей

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
ПБМ
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.5
0.8

Среднее время на гол

180
112

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.89
0.89

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

101
101

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Martinez 2 0.22
Nicolas Castro1 2 (1) 0.22
Agustin Ocampo 1 0.11
Ciro Rius 1 0.11
Ignacio Vazquez 1 0.11
Nicolas Morgantini 1 0.11
Maximiliano Zalazar 1 0.11
Nicolas Servetto 1 (1) 0.11
Luciano Ferreyra 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 (1) 0.22
Соса Хосе 1 0.11
Маньома Алексис 1 0.11
Mauro Menzdez 1 (1) 0.11
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ciro Rius 2 1
Gaston Suso 3 0
Nicolas Servetto 2 0
Juan Infante 2 0
Agustin Ocampo 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Franco Diaz 2 0
Росси Иван 1 0
Ramiro Macagno 1 0
Miguel Jacquet 1 0
Leonel Picco 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 4 0
Eros Mancuso 2 1
Сукуи Фернандо 1 1
Андухар Марьяно 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Santiago Nunez 2 0
Martiniano Moreno 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Juan Guasone 1 0
Nicolas Palavecino 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

2
0
Платенсе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

12
10
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Платенсе - Уракан 0:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Платенсе 2:1 Платенсе - Ланус 0:1 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Платенсе - Тигре 1:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 1:0 Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Платенсе 2:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Барселона Гуаякиль - Эстудиантес Ла Плата 2:1

Результаты матчей

Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
12.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
4.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
5.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
9.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
11.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
12.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Ignacio Vazquez сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
    • 13'
      Сиро Риус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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