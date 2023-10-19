Тур: 9.
3:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолMatias Gimenez Rojas
32' Желтая карточкаПерес Дамиан
33' Желтая карточкаNicolas Capraro
2:0
36' ГолLucas Gonzalez
45' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
3:0
60' ГолBraian Martinez
90'+4
Ход матча
27'
32'
33'
36'
2:0
60'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
41 Javier Ruiz
-
-
30 Mateo Barcia
-
79 Ayrton Costa
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Siro Rosane
-
-
-
-
-
-
22 Guido Villar
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.44
|Alexis Conelo
|2
|0.22
|Braian Martinez
|2 (1)
|0.22
|Исла Маурисио
|1
|0.11
|Christian Baez
|1
|0.11
|Lucas Gonzalez
|1
|0.11
|Манкуэльо Федерико
|0
|0
|Ayrton Costa
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexis Dominguez
|2
|0.22
|Колитто Лукас
|1
|0.11
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0.11
|Carlos Martin Arce
|1
|0.11
|Juan Diaz4
|1
|0.11
|Francisco Alvarez1
|1
|0.11
|Ivan Tapia
|0
|0
|Nicolas Capraro
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Brian Calderara
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|3
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Исла Маурисио
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Alexis Conelo
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|2
|0
|Rodrigo Insua
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Guido Villar
|1
|0
|Ivan Tapia
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
4
36%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
27
18
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 3