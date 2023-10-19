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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Индепендьенте Авельянеда
3:0
Конец матча
Барракас Сентраль
0'
1:0
27' Гол
Matias Gimenez Rojas
32' Желтая карточка
Перес Дамиан
33' Желтая карточка
Nicolas Capraro
2:0
36' Гол
Lucas Gonzalez
45' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
3:0
60' Гол
Braian Martinez
90'+4
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
17
Lucas
Gonzalez
2
Joaquin
Laso
22
Исла
Маурисио
11
Манкуэльо
Федерико
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
32
Alexis
Conelo
34
Matias
Gimenez
Rojas
29
Braian
Martinez
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
2
Nicolas
Capraro
14
Juan
Diaz4
6
Rodrigo
Insua
16
Francisco
Alvarez1
19
Carlos
Martin
Arce
33
Facundo
Mater
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
9
Alexis
Dominguez
Индепендьенте Авельянеда
3-4-3
Барракас Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.44
Alexis Conelo 2 0.22
Braian Martinez 2 (1) 0.22
Исла Маурисио 1 0.11
Christian Baez 1 0.11
Lucas Gonzalez 1 0.11
Манкуэльо Федерико 0 0
Ayrton Costa 0 0
Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexis Dominguez 2 0.22
Колитто Лукас 1 0.11
Bruno Christian Sepulveda 1 0.11
Carlos Martin Arce 1 0.11
Juan Diaz4 1 0.11
Francisco Alvarez1 1 0.11
Ivan Tapia 0 0
Nicolas Capraro 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Brian Calderara 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 3 0
Перес Дамиан 3 0
Christian Baez 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Рей Родриго 2 0
Joaquin Laso 2 0
Matias Gimenez Rojas 2 0
Braian Martinez 2 0
Исла Маурисио 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Alexis Conelo 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Santiago Toloza 1 0
Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 2 0
Rodrigo Insua 0 1
Колитто Лукас 1 0
Guido Villar 1 0
Ivan Tapia 1 0
Facundo Mater 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Nicolas Capraro 1 0
Brian Calderara 1 0
David Zalazar 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Барракас Сентраль
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
4
36%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
3
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

4
14
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0
Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Барракас Сентраль 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Сентраль 5:2 Барракас Сентраль - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Колон - Барракас Сентраль 1:1

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Барракас Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
2
7
1
8
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 8 5 1 2 15 - 8 16
3.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
4.
Колон
 8 4 1 3 11 - 9 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Архентинос Хуниорс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
12.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 2 4 6 - 12 8
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
4.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Годой Крус
 8 2 6 0 8 - 6 12
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 6 1 6 - 8 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
5.
Колон
 4 3 1 0 7 - 2 10
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
9.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
10.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
11.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
12.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 7 6
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
7.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Годой Крус
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 4 1 1 2 5 - 6 4
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 6 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 6
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Ривер Плейт Рондон Саломон 4
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Carlos Arce получил желтую карточку от судьи
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