Тур: 9.
3:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаGerman Guiffrey
0:1
35' ГолLuciano Gondou
36' Желтая карточкаMiguel Angel Torren
1:1
37' ГолLeonardo Morales
45' Желтая карточкаСаравия Родриго
2:1
45' ГолErik Ramirez
3:1
49' ГолErik Ramirez
3:2
84' ГолАвалос Габриэль
90' Желтая карточкаRodrigo Gallo
90'+6
Ход матча
35'
37'
45'
45'
49'
3:1
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Thiago Nuss
-
10 Gaston Veron
-
22 Alan Lescano
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
-
Главный тренер: Pablo Guede
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.58
Среднее время на гол
62
56
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Ramirez
|3
|0.33
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.33
|Абальдо Матиас
|1
|0.11
|Leonardo Morales
|1
|0.11
|Ivo Mammini
|1
|0.11
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Кастро Лукас
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Guillermo Enrique
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|7
|0.78
|Авалос Габриэль
|3 (1)
|0.33
|Leonardo Heredia
|2
|0.22
|Marco Di Cesare
|1
|0.11
|Lucas Villalba
|1
|0.11
|Francisco Gonzalez Metilli
|0
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|0
|0
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Alan Rodriguez3
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Родриго
|4
|0
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Agustin Bolivar
|3
|0
|Leonardo Morales
|1
|1
|Rodrigo Gallo
|2
|0
|Guillermo Enrique
|2
|0
|Bruno Palazzo
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Durso
|1
|0
|German Guiffrey
|1
|0
|Ivo Mammini
|1
|0
|Абальдо Матиас
|1
|0
|Felipe Sanchez
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|0
|Lucas Villalba
|4
|0
|Редондо Федерико
|3
|0
|Alan Lescano
|1
|1
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Marco Di Cesare
|2
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
8
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
6
43%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1
Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
54
18
27
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|2.
|1:2
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|3.
|2:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|4.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|5 - 6
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|7 - 17
|10
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|1:2
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|4.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|7.
|2:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Годой Крус
|Tadeo Allende
|4 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 3