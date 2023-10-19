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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Химнасия Ла-Плата
3:2
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
4' Желтая карточка
German Guiffrey
0:1
35' Гол
Luciano Gondou
36' Желтая карточка
Miguel Angel Torren
1:1
37' Гол
Leonardo Morales
45' Желтая карточка
Саравия Родриго
2:1
45' Гол
Erik Ramirez
3:1
49' Гол
Erik Ramirez
3:2
84' Гол
Авалос Габриэль
90' Желтая карточка
Rodrigo Gallo
90'+6
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
24
German
Guiffrey
9
Абальдо
Матиас
5
Саравия
Родриго
10
Де
Бласис
Пабло
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
11
Erik
Ramirez
25
Alexis
Arias
I
19
Jonathan
Galvan
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
5
Редондо
Федерико
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
18
Santiago
Gabriel
Montiel
32
Luciano
Gondou
15
Leonardo
Heredia
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Архентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
2:4
ЛП
0:0
КПЛ
2:2
ЛП
3:0
К
2:3
С
1:0
КДЛС
1:2
КДЛС
0:0
С
1:0
С
1:3
П
4:2
КА
0:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:1
ПА
2:4
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
1:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.58

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Ramirez 3 0.33
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.33
Абальдо Матиас 1 0.11
Leonardo Morales 1 0.11
Ivo Mammini 1 0.11
Де Бласис Пабло 0 0
Кастро Лукас 0 0
Luciano Gomez 0 0
Agustin Bolivar 0 0
Guillermo Enrique 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 7 0.78
Авалос Габриэль 3 (1) 0.33
Leonardo Heredia 2 0.22
Marco Di Cesare 1 0.11
Lucas Villalba 1 0.11
Francisco Gonzalez Metilli 0 0
Santiago Gabriel Montiel 0 0
Кабрера Хавьер 0 0
Alan Rodriguez3 0 0
Редондо Федерико 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Родриго 4 0
Jonathan Cabral 3 0
Agustin Bolivar 3 0
Leonardo Morales 1 1
Rodrigo Gallo 2 0
Guillermo Enrique 2 0
Bruno Palazzo 0 1
Кастро Лукас 1 0
Erik Ramirez 1 0
Cristian Alberto Tarragona 1 0
Luciano Gomez 1 0
Tomas Durso 1 0
German Guiffrey 1 0
Ivo Mammini 1 0
Абальдо Матиас 1 0
Felipe Sanchez 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 0
Lucas Villalba 4 0
Редондо Федерико 3 0
Alan Lescano 1 1
Jonathan Galvan 2 0
Marco Di Cesare 2 0
Franco Moyano 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Pablo Minissale 1 0
Luciano Gondou 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
Химнасия Ла-Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
8
Химнасия Ла-Плата
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Архентинос Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
6
43%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Химнасия Ла-Плата - Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Университарио Депортес Лима - Химнасия Ла-Плата 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Унион Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1
Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Патронато Парана - Архентинос Хуниорс 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 1:0 Индепендьенте дель Валле - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 3:1

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 1:2 9 5 1 3 16 - 10 16
3.
Колон
 2:1 9 5 1 3 13 - 10 16
4.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
5.
Велес Сарсфилд
 8 4 1 3 10 - 9 13
6.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
7.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
8.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
9.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 7 - 8 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
5.
Расинг Авельянеда
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 8 2 4 2 5 - 4 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колон
 2:1 5 4 1 0 9 - 3 13
2.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
3.
Ривер Плейт
 1:2 4 4 0 0 10 - 2 12
4.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
5.
Росарио Сентраль
 5 3 2 0 5 - 1 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Сармьенто
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
4.
Ривер Плейт
 1:2 5 1 1 3 6 - 8 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 2:1 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
11.
Велес Сарсфилд
 4 0 1 3 2 - 7 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Расинг Авельянеда
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Годой Крус Tadeo Allende 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 3
Весь список
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