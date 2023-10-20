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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Колон
2:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
5' Желтая карточка
Eric Meza
1:0
8' Гол
Ботта Рубен
1:1
11' Гол
Борха Мигель
11' Желтая карточка
Гольц Паоло
13' Желтая карточка
Ignacio Chicco
17' Желтая карточка
Палавесино Агустин
24' Желтая карточка
Каско Милтон
2:1
26' Пенальти
Ботта Рубен
45' Красная карточка
Stefano Moreyra
45' Желтая карточка
Абила Рамон
2:2
47' Гол
Борха Мигель
90'+6
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
3
Мас
Эмануэль
19
Tomas
Galvan
34
Stefano
Moreyra
31
Fabio
Alvarez
10
Ботта
Рубен
7
Damian
Batallini
9
Абила
Рамон
33
Центурион
Эзекиль
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
6
Мартинес
Эктор
II
20
Каско
Милтон
8
Палавесино
Агустин
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
10
Лансини
Мануэль
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Колон
4-3-2-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Ривер Плейт

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
60%
8%
8 побед 15 ничьих 2 победы

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2
КПЛ
3:2
С
2:1
КС
3:1
КС
0:0
С
1:0
С
0:0
П
0:0
П
4:1
П
3:1
КА
0:0
П
3:1
П
1:2
П
2:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.31
0.75

Среднее время на гол

68
120

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Galvan 4 0.44
Ботта Рубен 3 (2) 0.33
Абила Рамон 2 0.22
Эспинола Альберто 1 0.11
Damian Batallini 1 0.11
Бенитес Хорхе 1 0.11
Eric Meza 1 0.11
Fabio Alvarez 0 0
Перласа Бальдомеро 0 0
Facundo Garces 0 0
Stefano Moreyra 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 4 (1) 0.44
Рондон Саломон 4 0.44
Солари Пабло 3 0.33
Де ла Крус Николас 2 0.22
Барко Эсекьель 1 0.11
Палавесино Агустин 1 0.11
Диас Энцо Эрнан 1 0.11
Фернандес Игнасио 0 0
Перес Энцо 0 0
Колидио Факундо 0 0
Симон Сантьяго 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Batallini 3 0
Rafael Delgado 1 1
Stefano Moreyra 1 1
Эспинола Альберто 2 0
Ignacio Chicco 2 0
Ботта Рубен 1 0
Javier Fabian Toledo 1 0
Абила Рамон 1 0
Гольц Паоло 1 0
Конти Херман 1 0
Лусена Анхель 1 0
Braian Guille 1 0
Facundo Garces 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Eric Meza 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каско Милтон 2 0
Перес Энцо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Диас Пауло 2 0
Альендро Родриго 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Рондон Саломон 1 0
Фунес Мори 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Пирес Леандро 1 0
Армани Франко 1 0
Краневиттер Матиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
9
Колон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
31%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0

Результаты матчей

Колон
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Колон
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
2
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 1:1 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
6.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
7.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
8.
Росарио Сентраль
 1:1 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
5.
Сармьенто
 1:0 9 3 4 2 6 - 4 13
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Расинг Авельянеда
 0:1 9 3 3 3 10 - 11 12
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
9.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 1:1 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 1:1 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сармьенто
 1:0 5 3 1 1 4 - 1 10
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Росарио Сентраль
 1:1 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Расинг Авельянеда
 0:1 5 1 3 1 5 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 1:0 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Абила Рамон получил желтую карточку от судьи
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    • 8'
      Г О О О О Л - Ботта Рубен бьет в цель!
    • 5'
      Эрик Меза получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Колон 2:2 Ривер Плейт онлайн

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