Тур: 9.
2:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаEric Meza
1:0
8' ГолБотта Рубен
1:1
11' ГолБорха Мигель
11' Желтая карточкаГольц Паоло
13' Желтая карточкаIgnacio Chicco
17' Желтая карточкаПалавесино Агустин
24' Желтая карточкаКаско Милтон
2:1
26' ПенальтиБотта Рубен
45' Красная карточкаStefano Moreyra
45' Желтая карточкаАбила Рамон
2:2
47' ГолБорха Мигель
90'+6
Ход матча
5'
8'
1:0
11'
11'
13'
24'
26'
2:1
45'
45'
47'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
19
Tomas
Galvan
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Колон
Ривер Плейт
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
60%
8%
8 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.31
0.75
Среднее время на гол
68
120
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.36
0.92
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
97
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Galvan
|4
|0.44
|Ботта Рубен
|3 (2)
|0.33
|Абила Рамон
|2
|0.22
|Эспинола Альберто
|1
|0.11
|Damian Batallini
|1
|0.11
|Бенитес Хорхе
|1
|0.11
|Eric Meza
|1
|0.11
|Fabio Alvarez
|0
|0
|Перласа Бальдомеро
|0
|0
|Facundo Garces
|0
|0
|Stefano Moreyra
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|4 (1)
|0.44
|Рондон Саломон
|4
|0.44
|Солари Пабло
|3
|0.33
|Де ла Крус Николас
|2
|0.22
|Барко Эсекьель
|1
|0.11
|Палавесино Агустин
|1
|0.11
|Диас Энцо Эрнан
|1
|0.11
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Колидио Факундо
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Batallini
|3
|0
|Rafael Delgado
|1
|1
|Stefano Moreyra
|1
|1
|Эспинола Альберто
|2
|0
|Ignacio Chicco
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Javier Fabian Toledo
|1
|0
|Абила Рамон
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Braian Guille
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каско Милтон
|2
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Фунес Мори
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Краневиттер Матиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ривер Плейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
9
Колон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
50%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
31%
2
13%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
31%
2
13%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
15%
5
31%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
27%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Барракас Сентраль - Колон 2:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Колон 3:1
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Колон - Ланус 2:0 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Колон - Тигре 1:3 Архентинос Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Колон - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Колон 0:0 Колон - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Ривер Плейт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Стронгест 2:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 1:0
Результаты матчей
Колон
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колон
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
18
27
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|4.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|5 - 6
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|7 - 17
|10
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|2.
|9
|3
|6
|0
|9 - 6
|15
|3.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 4
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|6 - 9
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|1:1
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 1
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|7.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Велес Сарсфилд
|Santiago Castro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 3