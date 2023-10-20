Тур: 9.
1:1
Второй тайм: 73'
0'
0:1
29' ГолSantiago Castro
37' Желтая карточкаГомес Элиас
54' Желтая карточкаVictor Malcorra
56' Желтая карточкаSantiago Castro
66' Желтая карточкаПиццини Франсиско
1:1
68' ПенальтиЛовера Максимилиано
Ход матча
29'
37'
54'
56'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед
23 матча
13%
30.4%
56.6%
3 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
13%
30.4%
56.6%
3 победы 7 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
0.69
0.8
Среднее время на гол
130
112
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
2
1.15
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.26
1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампас Хаминтон
|3
|0.33
|Victor Malcorra
|2
|0.22
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.11
|Tobias Cervera
|1
|0.11
|Laurtaro Giaccone
|0
|0
|Carlos Quintana
|0
|0
|Tomas O'Connor
|0
|0
|Octavio Bianchi
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Castro
|5
|0.56
|Claudio Aquino
|1
|0.11
|Мендез Начо
|1
|0.11
|Jose Florentin
|1
|0.11
|Ромеро Брайан
|1
|0.11
|Roberto Garcia
|1
|0.11
|Пиццини Франсиско
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Malcorra
|4
|0
|Комар Хуан
|1
|1
|Carlos Quintana
|2
|0
|Damian Alberto Martinez
|2
|0
|Кампас Хаминтон
|2
|0
|Tomas O'Connor
|2
|0
|Alejo Toledo
|2
|0
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Octavio Bianchi
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Брайан
|4
|0
|Гомес Элиас
|4
|0
|Santiago Castro
|4
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Мендез Начо
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Jose Florentin
|2
|0
|Гомес Валентин
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|0
|1
|Claudio Aquino
|1
|0
|Roberto Garcia
|1
|0
|Yeison Gordillo
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Gianluca Prestianni
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
7
Росарио Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
17
35
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|4.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|5 - 6
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|7 - 17
|10
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|2.
|9
|3
|6
|0
|9 - 6
|15
|3.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 4
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|6 - 9
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|1:1
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 1
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|7.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Велес Сарсфилд
|Santiago Castro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 3