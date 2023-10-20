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  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Росарио Сентраль
1:1
Второй тайм: 73'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
29' Гол
Santiago Castro
37' Желтая карточка
Гомес Элиас
54' Желтая карточка
Victor Malcorra
56' Желтая карточка
Santiago Castro
66' Желтая карточка
Пиццини Франсиско
1:1
68' Пенальти
Ловера Максимилиано

Ход матча

29'
0:1
Santiago Castro
(Пиццини Франсиско)
37'
 
Гомес Элиас
46'
Ловера Максимилиано
Alejo Toledo
 
46'
Сандез Агустин
Alan Rodriguez2
 
54'
Victor Malcorra
 
56'
 
Santiago Castro
66'
 
Пиццини Франсиско
68'
Ловера Максимилиано
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Росарио Сентраль
Ничья
Велес Сарсфилд
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
8
Alejo
Toledo
30
Tomas
O'Connor
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Tobias
Cervera
1
Gaston
Gomez
4
Roberto
Garcia
17
Хианетти
Лаутаро
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
8
Nicolas
Garayalde
21
Мендез
Начо
7
Jose
Florentin
22
Claudio
Aquino
20
Пиццини
Франсиско
18
Santiago
Castro
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
112.5%
2 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

23 матча

13%
30.4%
56.6%
3 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

8.7%
65.2%
26.1%
2 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

13%
30.4%
56.6%
3 победы 7 ничьих 13 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
CDAMCS
3:1
С
0:1
С
2:0
С
2:2
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
1:2
П
2:0
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:1
П
2:3
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
0:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

0.69
0.8

Среднее время на гол

130
112

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

2
1.15

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампас Хаминтон 3 0.33
Victor Malcorra 2 0.22
Damian Alberto Martinez 1 0.11
Tobias Cervera 1 0.11
Laurtaro Giaccone 0 0
Carlos Quintana 0 0
Tomas O'Connor 0 0
Octavio Bianchi 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Castro 5 0.56
Claudio Aquino 1 0.11
Мендез Начо 1 0.11
Jose Florentin 1 0.11
Ромеро Брайан 1 0.11
Roberto Garcia 1 0.11
Пиццини Франсиско 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Гомес Элиас 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Malcorra 4 0
Комар Хуан 1 1
Carlos Quintana 2 0
Damian Alberto Martinez 2 0
Кампас Хаминтон 2 0
Tomas O'Connor 2 0
Alejo Toledo 2 0
Kevin Ortiz 2 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Octavio Bianchi 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Брайан 4 0
Гомес Элиас 4 0
Santiago Castro 4 0
Хианетти Лаутаро 3 0
Мендез Начо 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Jose Florentin 2 0
Гомес Валентин 2 0
Abiel Osorio 2 0
Nicolas Garayalde 0 1
Claudio Aquino 1 0
Roberto Garcia 1 0
Yeison Gordillo 1 0
Gaston Gomez 1 0
Gianluca Prestianni 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
7
Росарио Сентраль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Чако Фор Эвер - Росарио Сентраль 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1
Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан - Велес Сарсфилд 2:2 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Годой Крус 1:1 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд - Депортиво Эспаньол 5:1 Бельграно - Велес Сарсфилд 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
3
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 1:1 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
6.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
7.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
8.
Росарио Сентраль
 1:1 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
5.
Сармьенто
 1:0 9 3 4 2 6 - 4 13
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Расинг Авельянеда
 0:1 9 3 3 3 10 - 11 12
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
9.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 1:1 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 1:1 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сармьенто
 1:0 5 3 1 1 4 - 1 10
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Росарио Сентраль
 1:1 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Расинг Авельянеда
 0:1 5 1 3 1 5 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 1:0 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Гомес Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Пиццини Франсиско сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Сантьяго Кастро бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Велес Сарсфилд
9.50
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4.20
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2.76
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