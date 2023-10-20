Тур: 9.
1:0
Второй тайм: 60'
0'
15' Желтая карточкаCristian Ojeda
26' Желтая карточкаTobias Rubio
30' Вторая желтая карточкаCristian Ojeda
35' Желтая карточкаСигали Леонардо
1:0
38' ГолGuido Mainero
54' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
Ход матча
15'
26'
30'
35'
38'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
38
Tobias
Rubio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
Главный тренер: Pablo Lavallen
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Tobias RubioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ezequiel Videla
История личных встреч
Сармьенто
Расинг Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.22
|Gabriel Diaz
|1
|0.11
|Agustin Fontana
|1
|0.11
|Franco Paredes
|1
|0.11
|Diego Calcaterra
|1
|0.11
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Baltasar Rodriguez
|3
|0.33
|Кинтеро Хуан
|2
|0.22
|Jonathan David Gomez
|1
|0.11
|Gaston Martirena
|1
|0.11
|Сигали Леонардо
|1
|0.11
|Мартинес Рохер
|1
|0.11
|Gonzalo Piovi
|1 (1)
|0.11
|Альмендра Агустин
|0
|0
|Охеда Агустин
|0
|0
|Gabriel Rojas1
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Diego Calcaterra
|4
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Alan Marinelli
|1
|1
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Maico Quiroz
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tobias Rubio
|3
|1
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Gaston Martirena
|2
|0
|Baltasar Rodriguez
|2
|0
|Ауче Габриэль
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Santiago Quiros
|1
|0
|Santino Vera
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
3
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
20%
3
30%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4
Результаты матчей
Сармьенто
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
35
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|11 - 4
|18
|2.
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|3.
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|4.
|1:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|6 - 5
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|14 - 14
|12
|8.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|6 - 4
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|9 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|5 - 6
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|7 - 17
|10
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|5
|0
|14 - 7
|17
|2.
|9
|3
|6
|0
|9 - 6
|15
|3.
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|7 - 9
|14
|5.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|6 - 4
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 6
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|6 - 9
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|10 - 11
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|2 - 7
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|14.
|9
|0
|4
|5
|4 - 10
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|3.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|1:1
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|6.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|10.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|4 - 1
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|3.
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|5.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|6.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|7.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|8.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|12.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|13.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|14.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|2.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Велес Сарсфилд
|Santiago Castro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Карлос Санчес
|1 3