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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Сармьенто
1:0
Второй тайм: 60'
Расинг Авельянеда
0'
15' Желтая карточка
Cristian Ojeda
26' Желтая карточка
Tobias Rubio
30' Вторая желтая карточка
Cristian Ojeda
35' Желтая карточка
Сигали Леонардо
1:0
38' Гол
Guido Mainero
54' Желтая карточка
Инсаурральде Хуан

Ход матча

15'
Cristian Ojeda
 
26'
 
Tobias Rubio
30'
Cristian Ojeda
 
35'
 
Сигали Леонардо
38'
Guido Mainero
1:0
54'
Инсаурральде Хуан
 
57'
Harrinson Mancilla
Maico Quiroz
 
Прогноз на матч от Liveresult
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Сармьенто
Ничья
Расинг Авельянеда
3.75
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3.35
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4.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Девекки
Хосе
25
Gonzalo
Bettini
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
33
Gabriel
Diaz
8
Guido
Mainero
15
Diego
Calcaterra
20
Maico
Quiroz
37
Cristian
Ojeda
19
Agustin
Fontana
9
Alan
Marinelli
21
Ариас
Габриэль
38
Tobias
Rubio
30
Сигали
Леонардо
6
Nazareno
Colombo
33
Gonzalo
Piovi
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
22
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
10
Мартинес
Рохер
7
Ауче
Габриэль
Сармьенто
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Сармьенто
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
4:1
ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guido Mainero 2 0.22
Gabriel Diaz 1 0.11
Agustin Fontana 1 0.11
Franco Paredes 1 0.11
Diego Calcaterra 1 0.11
Alan Marinelli 0 0
Инсаурральде Хуан 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Baltasar Rodriguez 3 0.33
Кинтеро Хуан 2 0.22
Jonathan David Gomez 1 0.11
Gaston Martirena 1 0.11
Сигали Леонардо 1 0.11
Мартинес Рохер 1 0.11
Gonzalo Piovi 1 (1) 0.11
Альмендра Агустин 0 0
Охеда Агустин 0 0
Gabriel Rojas1 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 0
Diego Calcaterra 4 0
Cristian Ojeda 1 1
Alan Marinelli 1 1
Gabriel Diaz 2 0
Sergio Quiroga 2 0
Maico Quiroz 2 0
Мартинес Фернардо 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Agustin Fontana 1 0
Девекки Хосе 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Manuel Monaco 1 0
Lautaro Cerato 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tobias Rubio 3 1
Сигали Леонардо 3 0
Gonzalo Piovi 3 0
Jonathan David Gomez 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Gaston Martirena 2 0
Baltasar Rodriguez 2 0
Ауче Габриэль 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Santiago Quiros 1 0
Santino Vera 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
3
Сармьенто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
20%
3
30%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармьенто 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Насьональ 3:0 Атлетико Насьональ - Расинг Авельянеда 4:2 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 3:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:4

Результаты матчей

Сармьенто
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 1:1 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
6.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
7.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
8.
Росарио Сентраль
 1:1 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
5.
Сармьенто
 1:0 9 3 4 2 6 - 4 13
6.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
7.
Расинг Авельянеда
 0:1 9 3 3 3 10 - 11 12
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 9 - 6 11
9.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Тигре
 8 1 3 4 2 - 7 6
13.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 1:1 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 1:1 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сармьенто
 1:0 5 3 1 1 4 - 1 10
4.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Тигре
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 1:1 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Росарио Сентраль
 1:1 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
2.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
3.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Расинг Авельянеда
 0:1 5 1 3 1 5 - 5 6
5.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 5 - 4 4
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 1:0 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Г О О О О Л - Гвидо Майнеро бьет в цель!
  • 35'
    Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Кристиан Охеда получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 26'
    Tobias Rubio получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Кристиан Охеда получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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Сармьенто
Ничья
Расинг Авельянеда
3.75
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3.35
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4.00
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