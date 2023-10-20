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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Оболонь
2:4
Конец матча
Заря
0'
0:1
5' Гол
Герреро Эдуардо
1:1
20' Гол
Суханов Сергей
23' Желтая карточка
Kodjo Aziangbe
24' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
2:1
27' Пенальти
Суханов Сергей
2:2
38' Гол
Герреро Эдуардо
41' Желтая карточка
Дубко Валерий
71' Желтая карточка
Батагов Арсений
2:3
74' Гол
Батагов Арсений
77' Желтая карточка
Джордан
2:4
88' Пенальти
Антюх Денис
90'+5
23
Рыбка
Александр
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
16
Лукьянчук
Павел
33
Нагиев
Дмитрий
24
Yegor
Prokopenko
19
Косовский
Сергей
4
Taras
Moroz
37
Дубко
Валерий
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
30
Турбаевский
Никита
94
Данченко
Олег
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
4
Kodjo
Aziangbe
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
Оболонь
Заря

История личных встреч

Оболонь
Заря

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 2 0.18
Тарануха Ростислав 2 0.18
Суханов Сергей 2 (1) 0.18
Черненко Руслан 1 0.09
Карась Даниил 1 0.09
Косовский Сергей 0 0
Дубко Валерий 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 4 0.44
Антюх Денис 2 (2) 0.22
Волошин Викентий 1 0.11
Батагов Арсений 1 0.11
Джордан 1 0.11
Русин Назарий 1 0.11
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 4 1
Вовкун Артем 2 1
Vitaliy Grusha 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Приймак Владислав 3 0
Дубко Валерий 3 0
Yegor Prokopenko 3 0
Карась Даниил 1 1
Рыбка Александр 1 0
Слободян Олег 1 0
Лукьянчук Павел 1 0
Косовский Сергей 1 0
Суханов Сергей 1 0
Oleksandr Chernov 1 0
Igor Medynsky 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Вантух Роман 3 0
Гулько Илья 1 1
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Волошин Викентий 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Батагов Арсений 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Яцык Александр 1 0
Kodjo Aziangbe 1 0

Результаты матчей

Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

3
0
Оболонь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
5
42%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2
Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1
Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2

Результаты матчей

Оболонь
Заря

Точный счет

0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 2:1 11 7 2 2 21 - 11 23
2.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
3.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
4.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 15 - 11 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 1:2 10 3 2 5 7 - 9 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 10 0 4 6 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Кривбасс
 2:1 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Металлист-1925
 1:2 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 2:1 6 4 1 1 12 - 4 13
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
5.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
6.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
10.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 1:2 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 5 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Дубко Валерий получил желтую карточку от судьи
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