Тур: 11. Стадион: Оболонь Арена.
0'
0:1
5' ГолГерреро Эдуардо
1:1
20' ГолСуханов Сергей
23' Желтая карточкаKodjo Aziangbe
24' Желтая карточкаYegor Prokopenko
2:1
27' ПенальтиСуханов Сергей
2:2
38' ГолГерреро Эдуардо
41' Желтая карточкаДубко Валерий
71' Желтая карточкаБатагов Арсений
2:3
74' ГолБатагов Арсений
77' Желтая карточкаДжордан
2:4
88' ПенальтиАнтюх Денис
90'+5
Ход матча
5'
0:1
20'
23'
24'
27'
2:1
38'
2:2
41'
71'
74'
2:3
77'
88'
2:4
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
История личных встреч
Оболонь
Заря
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|2
|0.18
|Тарануха Ростислав
|2
|0.18
|Суханов Сергей
|2 (1)
|0.18
|Черненко Руслан
|1
|0.09
|Карась Даниил
|1
|0.09
|Косовский Сергей
|0
|0
|Дубко Валерий
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|4
|0.44
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.22
|Волошин Викентий
|1
|0.11
|Батагов Арсений
|1
|0.11
|Джордан
|1
|0.11
|Русин Назарий
|1
|0.11
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|4
|1
|Вовкун Артем
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Приймак Владислав
|3
|0
|Дубко Валерий
|3
|0
|Yegor Prokopenko
|3
|0
|Карась Даниил
|1
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Вантух Роман
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Kodjo Aziangbe
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Заря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Оболонь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
3
0
Оболонь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
5
42%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
5
36%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0
Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0 Оболонь - ФК Левый Берег 0:2 Колос Ковалёвка - Оболонь 2:4 Карпаты - Оболонь 1:1 Оболонь - Полесье 1:1 Нива Тернополь - Оболонь 1:2
Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1
Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2
Результаты матчей
Оболонь
Заря
Точный счет
0:0
3 раза 50%
2:4
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
12
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
63
38
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|6 - 7
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|1:2
|10
|3
|2
|5
|7 - 9
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|10
|0
|4
|6
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|5 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5