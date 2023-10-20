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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Металлист-1925
1:2
Первый тайм: 45'
Кривбасс
0'
0:1
3' Гол
Задерака Максим
25' Желтая карточка
Борячук Андрей
0:2
33' Гол
Кожушко Олег
1:2
40' Гол
Вачиберадзе Бека
42' Желтая карточка
Дмитренко Владислав

Ход матча

3'
0:1
Задерака Максим
(Татарков Никита)
25'
Борячук Андрей
 
33'
0:2
Кожушко Олег
40'
Вачиберадзе Бека
1:2
42'
Дмитренко Владислав
 
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
Кривбасс
4.10
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2.00
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Все Коэффициенты
1
Сидоренко
Денис
29
Жичиков
Максим
3
Ткачук
Евгений
74
Фарина
Марьян
30
Безуглый
Никита
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
8
Мартынюк
Ярослав
10
Русин
Ростислав
9
Борячук
Андрей
22
Дмитренко
Владислав
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
11
Татарков
Никита
94
Задерака
Максим
8
Бизимана
Джихад
21
Кузык
Денис
27
Дебелко
Роман
78
Кожушко
Олег
Металлист-1925
Кривбасс

История личных встреч

Металлист-1925
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 2 0.2
Дмитренко Владислав 2 0.2
Русин Ростислав 1 0.1
Борячук Андрей 1 (1) 0.1
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Oleksiy Sydorov 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 5 0.45
Кожушко Олег 3 0.27
Бескоровайный Данил 3 0.27
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.18
Klim Prykhodko 2 (1) 0.18
Дибанго Иван 1 0.09
Хомченовский Дмитрий 1 0.09
Дебелко Роман 1 0.09
Понедельник Андрей 1 0.09
Лунёв Максим 1 (1) 0.09
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 1
Жичиков Максим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Мартынюк Ярослав 1 1
Ткачук Андрей 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0
Andrii Chyruk 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Бизимана Джихад 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Металлист-1925
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
8
Металлист-1925
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
19
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
14%
2
11%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4
Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3

Результаты матчей

Металлист-1925
Кривбасс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
1
8
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 2:1 11 7 2 2 21 - 11 23
2.
Полесье
 10 6 1 3 15 - 8 19
3.
Шахтёр Донецк
 9 5 3 1 17 - 10 18
4.
Рух Львов
 9 4 4 1 14 - 8 16
5.
Черноморец Од
 10 5 1 4 15 - 11 16
6.
Динамо Киев
 7 5 0 2 22 - 13 15
7.
Днепр-1
 8 4 3 1 9 - 5 15
8.
Ворскла
 9 4 1 4 10 - 15 13
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 6 2 6 - 7 12
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 1:2 10 3 2 5 7 - 9 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 10 2 3 5 8 - 12 9
14.
Александрия
 10 2 3 5 7 - 16 9
15.
Верес
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Минай
 10 0 4 6 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
2.
Черноморец Од
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Кривбасс
 2:1 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 3 3 0 0 10 - 3 9
6.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
7.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Металлист-1925
 1:2 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Александрия
 5 2 1 2 4 - 9 7
10.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Ворскла
 4 2 0 2 5 - 7 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 2:1 6 4 1 1 12 - 4 13
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Полесье
 6 3 1 2 8 - 4 10
4.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
5.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
6.
Рух Львов
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
8.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
9.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
10.
ЛНЗ Черкассы
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Днепр-1
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Колос Ковалёвка
 4 0 4 0 2 - 2 4
13.
Металлист-1925
 1:2 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 5 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Рух Львов Климчук Юрий 4 (2)
Динамо Киев Ярмоленко Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Заря Джордан 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Черноморец Од Салюк Владимир 2 2
Ворскла Скляр Александр 5
Колос Ковалёвка Бурда Никита 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Металлист-1925
Ничья
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