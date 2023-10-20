Тур: 11. Стадион: Левый Берег.
1:2
Первый тайм: 45'
0'
0:1
3' ГолЗадерака Максим
25' Желтая карточкаБорячук Андрей
0:2
33' ГолКожушко Олег
1:2
40' ГолВачиберадзе Бека
42' Желтая карточкаДмитренко Владислав
Ход матча
3'
25'
33'
0:2
40'
1:2
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Металлист-1925
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.2
|Дмитренко Владислав
|2
|0.2
|Русин Ростислав
|1
|0.1
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.1
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|5
|0.45
|Кожушко Олег
|3
|0.27
|Бескоровайный Данил
|3
|0.27
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.18
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.18
|Дибанго Иван
|1
|0.09
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.09
|Дебелко Роман
|1
|0.09
|Понедельник Андрей
|1
|0.09
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.09
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бизимана Джихад
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Металлист-1925
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кривбасс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
8
Металлист-1925
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Кривбасс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
25%
1
10%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
19
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
14%
2
11%
1-15
3
43%
1
5%
16-30
1
14%
6
32%
31-45
1
14%
3
16%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4
Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Результаты матчей
Металлист-1925
Кривбасс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
18
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|21 - 11
|23
|2.
|10
|6
|1
|3
|15 - 8
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|4.
|9
|4
|4
|1
|14 - 8
|16
|5.
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|22 - 13
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|10 - 15
|13
|9.
|10
|2
|6
|2
|6 - 7
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|8 - 14
|12
|11.
|1:2
|10
|3
|2
|5
|7 - 9
|11
|12.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|7 - 16
|9
|15.
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|16.
|10
|0
|4
|6
|6 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|2.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|6.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|12 - 10
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|9 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|5 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5