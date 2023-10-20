Тур: 11. Стадион: Левый Берег.
1:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЗадерака Максим
25' Желтая карточкаБорячук Андрей
0:2
32' ГолКожушко Олег
1:2
39' ГолВачиберадзе Бека
42' Желтая карточкаДмитренко Владислав
45' Желтая карточкаБизимана Джихад
1:3
68' ГолЗадерака Максим
90' Желтая карточкаСтецков Тимур
90'+5
Ход матча
3'
25'
32'
0:2
39'
1:2
45'
68'
1:3
90'
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Защитник
-
14 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Металлист-1925
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|2
|0.2
|Дмитренко Владислав
|2
|0.2
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.1
|Русин Ростислав
|1
|0.1
|Борячук Андрей
|1 (1)
|0.1
|Курило Игорь
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Oleksiy Sydorov
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|6
|0.55
|Кожушко Олег
|4
|0.36
|Бескоровайный Данил
|3
|0.27
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.18
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.18
|Дибанго Иван
|1
|0.09
|Дебелко Роман
|1
|0.09
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.09
|Понедельник Андрей
|1
|0.09
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.09
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|1
|Жичиков Максим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Мартынюк Ярослав
|1
|1
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Andrii Chyruk
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Кожушко Олег
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кривбасс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
Металлист-1925
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кривбасс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
8
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Кривбасс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
31%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
50%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
22
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
13%
3
14%
1-15
3
38%
1
5%
16-30
2
25%
7
32%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
9
11
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
11%
3
27%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4
Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Результаты матчей
Металлист-1925
Кривбасс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
92
19
74
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|4 (2)
|Динамо Киев
|Ярмоленко Андрей
|4 (1)
|Заря
|Джордан
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 2
|Ворскла
|Скляр Александр
|5
|Колос Ковалёвка
|Бурда Никита
|5