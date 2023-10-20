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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Тигре
0:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
32' Желтая карточка
Ivan Gomez
68' Желтая карточка
Сфорца Хуан
0:1
83' Гол
Мартино Анджело
0:2
85' Гол
Guillermo May
90' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
90' Желтая карточка
Armando Mendez
90'+6
23
Gonzalo
Marinelli
15
Agustin
Cardozo
3
Рохас
Роберт
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
5
Sebastian
Prediger
II
32
Парадела
Хосе
31
Лопес
Ренцо
26
Ezequiel
Forclaz
38
Nicolas
Reniero
1
Lucas
Hoyos
37
Главинович
Ян
25
Веласкес
Виктор
42
Guillermo
Luis
Ortiz
23
Мартино
Анджело
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
Тигре
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2

История личных встреч

Тигре
Ньюэллс Олд Бойз

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
0:2
С
2:0
С
2:1
П
1:0
П
3:3
П
0:0
П
1:2
П
2:1
П
2:1
П
3:1
П
0:0
П
3:1
ПА
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.3
1.2

Среднее время на гол

69
75

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brian Abel Luciatti 1 0.11
Рохас Роберт 1 0.11
Кастро Алексис 0 0
Молинас Аарон 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Кристиан I 3 0.33
Guillermo May 2 0.22
Мартино Анджело 1 0.11
Сордо Рамиро 1 0.11
Jorge Recalde 1 0.11
Сфорца Хуан 1 0.11
Агирре Брайан 1 0.11
Ivan Gomez 0 0
Веласкес Виктор 0 0
Armando Mendez 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prediger II 3 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Sebastian Medina 2 0
Рохас Роберт 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Martin Garay 1 0
Парадела Хосе 1 0
Молинас Аарон 1 0
Martin Ortega 1 0
Ezequiel Forclaz 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Кристиан I 4 1
Ivan Gomez 4 0
Веласкес Виктор 4 0
Jorge Recalde 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Jherson Mosquera 1 1
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Armando Mendez 2 0
Хайнце Габриэль 0 1
Guillermo May 0 1
Перес Пабло II 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Мартино Анджело 1 0
Захир Факундо Мансиллья 1 0
Ignacio Schor 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
3
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
10
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1 Тигре - Барракас Сентраль 0:1 Либертад - Тигре 2:1 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Тигре - Банфилд 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0 Сан-Паулу - Тигре 2:0 Тигре - Велес Сарсфилд 2:1 Платенсе - Тигре 1:0 Тигре - Академия Пуэрто Кабельо 2:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аудакс Итальяно 1:1 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2

Результаты матчей

Тигре
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 78%
1
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тигре
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
0.5
Больше Меньше
7
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Уракан
 8 4 1 3 11 - 6 13
6.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
7.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
8.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 8 - 9 12
9.
Тальерес Кордоба
 8 3 2 3 10 - 7 11
10.
Институто Кордоба
 8 2 5 1 6 - 4 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 8 2 1 5 7 - 11 7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 11 - 6 14
4.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
6.
Расинг Авельянеда
 9 3 4 2 11 - 11 13
7.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 9 2 5 2 6 - 5 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
13.
Тигре
 9 1 3 5 2 - 9 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 4 0 0 9 - 1 12
2.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
3.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
4.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 1 8
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
12.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Институто Кордоба
 5 1 4 0 2 - 1 7
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
13.
Арсенал Саранди
 4 0 0 4 3 - 8 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
2.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 5
Сан-Лоренсо Альмагро Карлос Санчес 1 3
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    • 46'
      Сордо Рамиро уходит с поля. Armando Mendez выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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