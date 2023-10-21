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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Уракан
1:3
Конец матча
Институто Кордоба
0'
1:0
5' Гол
Соньора Алан
1:1
13' Гол
Lucas Albertengo
1:2
21' Гол
Adrian Martinez
26' Желтая карточка
Juan Franco
33' Желтая карточка
Matias Coccaro
54' Желтая карточка
Fabio Pereyra
69' Желтая карточка
Jonathan Bay
1:3
70' Гол
Gregorio Rodríguez
80' Желтая карточка
Adrian Martinez
90'+6
1
Lucas
Abraham
Chavez
33
Lucas
Souto
6
Fabio
Pereyra
20
Эчеверрия
Родриго
14
Guillermo
Benitez1
10
Роа
Андрес
Фелипе
5
William
Alarcon
24
Federico
Fattori
28
Соньора
Алан
21
Walter
Mazzanti
13
Matias
Coccaro
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
24
Exequiel
Parmisari
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
32
Matias
Romero1
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
40
Jonas
Acevedo
18
Lucas
Albertengo
9
Adrian
Martinez
Уракан
4-4-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Институто Кордоба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:2
ЛП
0:0
ПБ
1:0
ПБ
1:3
ПБ
2:2
ПБ
1:0
НБ
0:0
НБ
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.67

Среднее время на гол

112
54

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
102

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 5 0.56
Эчеверрия Родриго 1 0.11
Walter Mazzanti 1 0.11
Пуссетто Игнасио 1 0.11
Fabio Pereyra 1 0.11
Соньора Алан 1 0.11
Nicolas Cordero 1 (1) 0.11
Фертоли Эктор 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Franco Alfonso 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.44
Jonas Acevedo 1 0.11
Lucas Albertengo 1 0.11
Nicolas Barrientos 1 0.11
Brahian Cuello 1 0.11
Gregorio Rodríguez 1 0.11
Gaston Lodico 0 0
Jonathan Bay 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Coccaro 5 0
Тобио Фернандо 2 1
Lucas Carrizo 2 1
Fabio Pereyra 3 0
Federico Fattori 1 1
Эчеверрия Родриго 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Lucas Souto 2 0
Фертоли Эктор 1 0
Lucas Abraham Chavez 1 0
Walter Mazzanti 1 0
William Alarcon 1 0
Patricio Pizarro 1 0
Franco Alfonso 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Franco 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Gaston Lodico 4 0
Adrian Martinez 3 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Jonathan Bay 2 0
Роффо Мануэль 2 0
Exequiel Parmisari 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Nicolas Barrientos 1 0
Sebastian Corda 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4
Уракан
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0

Результаты матчей

Уракан
Институто Кордоба

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Уракан
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Институто Кордоба
 9 3 5 1 9 - 5 14
6.
Уракан
 9 4 1 4 12 - 9 13
7.
Тальерес Кордоба
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
9.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
10.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 8 - 9 12
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 9 2 2 5 8 - 12 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 11 - 6 14
4.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
6.
Расинг Авельянеда
 9 3 4 2 11 - 11 13
7.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 9 2 5 2 6 - 5 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
13.
Тигре
 9 1 3 5 2 - 9 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
12.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
2.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Институто Кордоба Juan Franco 5
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Уракан Matias Coccaro 5
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