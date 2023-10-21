Тур: 9.
1:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолСоньора Алан
1:1
13' ГолLucas Albertengo
1:2
21' ГолAdrian Martinez
26' Желтая карточкаJuan Franco
33' Желтая карточкаMatias Coccaro
54' Желтая карточкаFabio Pereyra
69' Желтая карточкаJonathan Bay
1:3
70' ГолGregorio Rodríguez
80' Желтая карточкаAdrian Martinez
90'+6
Ход матча
5'
1:0
13'
1:1
21'
1:2
26'
33'
54'
69'
70'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Lucas
Souto
28
Соньора
Алан
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Lucas SoutoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
-
22 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Matias Gomez
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Luciano AuedПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Уракан
Институто Кордоба
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.67
Среднее время на гол
112
54
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
102
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|5
|0.56
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.11
|Walter Mazzanti
|1
|0.11
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.11
|Fabio Pereyra
|1
|0.11
|Соньора Алан
|1
|0.11
|Nicolas Cordero
|1 (1)
|0.11
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
|Franco Alfonso
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.44
|Jonas Acevedo
|1
|0.11
|Lucas Albertengo
|1
|0.11
|Nicolas Barrientos
|1
|0.11
|Brahian Cuello
|1
|0.11
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.11
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Coccaro
|5
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Fabio Pereyra
|3
|0
|Federico Fattori
|1
|1
|Эчеверрия Родриго
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Lucas Souto
|2
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Lucas Abraham Chavez
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|William Alarcon
|1
|0
|Patricio Pizarro
|1
|0
|Franco Alfonso
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Franco
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Gaston Lodico
|4
|0
|Adrian Martinez
|3
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Роффо Мануэль
|2
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Nicolas Barrientos
|1
|0
|Sebastian Corda
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Уракан
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Институто Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0
Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Уракан - Банфилд 2:0 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Уракан 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Гуарани Асунсьон - Уракан 2:0 Уракан - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Уракан 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1
Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тигре 0:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 3:1 Институто Кордоба - Расинг Авельянеда 1:1 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 2:1 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 4:1 Институто Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 0:0
Результаты матчей
Уракан
Институто Кордоба
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Уракан
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
17
17
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Велес Сарсфилд
|Santiago Castro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Институто Кордоба
|Juan Franco
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Уракан
|Matias Coccaro
|5