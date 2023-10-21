Тур: 9.
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБустос Науэль
38' Желтая карточкаБустос Науэль
51' Желтая карточкаJuan Rodriguez2
71' Желтая карточкаDiego Barrera
71' Желтая карточкаВильягра Родриго
74' Желтая карточкаJoaquin Pombo
90' Желтая карточкаМантилья Кевин
1:1
90' ПенальтиJuan Cejas
90' Желтая карточкаБурручага Мауро
90'+8
Ход матча
8'
38'
51'
71'
71'
74'
90'
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Риверос БласПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Tomas MolinaНападающий
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
40 Bruno Juncos
-
-
-
46 Matias Gomez
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 E. ViverosПолузащитник
-
27 Juan CejasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Brandon Sosa
-
-
-
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
22 Brian Guzman
-
12 Nicolas Rosa
-
Главный тренер: Dario Espinola
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
108
180
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|3 (1)
|0.33
|Бустос Науэль
|3
|0.33
|Lucas Suarez II
|2
|0.22
|Juan Rodriguez2
|1
|0.11
|Галарса Матиас
|1
|0.11
|Гарро Родриго
|0
|0
|Diego Barrera
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Вильягра Родриго
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.22
|Juan Cejas
|2 (1)
|0.22
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.11
|Leandro Moreira
|1
|0.11
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.11
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
|Ignacio Gariglio
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|3
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Pombo
|3
|0
|Nicolas Aguirre II
|1
|1
|Nestor Breitenbruch
|2
|0
|Спорле Адриан
|2
|0
|Juan Cejas
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Alejandro Medina I
|0
|1
|Кавальяро Хуан
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Ivan Cabrera
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
4
Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Арсенал Саранди
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
17
26
17
17
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Велес Сарсфилд
|Santiago Castro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Институто Кордоба
|Juan Franco
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Jalil Elias
|5
|Уракан
|Matias Coccaro
|5