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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 9.
Тальерес Кордоба
1:1
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
8' Гол
Бустос Науэль
38' Желтая карточка
Бустос Науэль
51' Желтая карточка
Juan Rodriguez2
71' Желтая карточка
Diego Barrera
71' Желтая карточка
Вильягра Родриго
74' Желтая карточка
Joaquin Pombo
90' Желтая карточка
Мантилья Кевин
1:1
90' Пенальти
Juan Cejas
90' Желтая карточка
Бурручага Мауро
90'+8
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
5
Мантилья
Кевин
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
16
Гарро
Родриго
10
Бустос
Науэль
8
Галарса
Матиас
14
Bruno
Barticciotto
1
Tomas
Sultani
4
Cristian
Chimino
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
18
Gonzalo
Muscia
11
Lucas
Brochero
8
Braian
Rivero
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
9
Flabian
Londono
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-1-4-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
1:1
С
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 3 (1) 0.33
Бустос Науэль 3 0.33
Lucas Suarez II 2 0.22
Juan Rodriguez2 1 0.11
Галарса Матиас 1 0.11
Гарро Родриго 0 0
Diego Barrera 0 0
Jose Romero 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Вильягра Родриго 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Brochero 2 0.22
Juan Cejas 2 (1) 0.22
Nestor Breitenbruch 1 0.11
Leandro Moreira 1 0.11
Santiago Toloza 1 (1) 0.11
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0
Ignacio Gariglio 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 3 0
Juan Portillo 2 0
Бустос Науэль 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Вильягра Родриго 1 0
Valentin Depietri 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Diego Barrera 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Pombo 3 0
Nicolas Aguirre II 1 1
Nestor Breitenbruch 2 0
Спорле Адриан 2 0
Juan Cejas 2 0
Lucas Brochero 2 0
Alejandro Medina I 0 1
Кавальяро Хуан 1 0
Cristian Chimino 1 0
Braian Rivero 1 0
Brian Guzman 1 0
Ivan Cabrera 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Flabian Londono 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
4
Тальерес Кордоба
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Арсенал Саранди
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0
Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:2 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Уракан - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Тальерес Кордоба - Чакарита Хуниорс 2:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1
Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 3 1 11 - 4 18
2.
Ривер Плейт
 9 5 2 2 17 - 10 17
3.
Колон
 9 4 2 3 13 - 11 14
4.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 11 - 10 14
5.
Институто Кордоба
 9 3 5 1 9 - 5 14
6.
Уракан
 9 4 1 4 12 - 9 13
7.
Тальерес Кордоба
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Банфилд
 9 3 3 3 6 - 5 12
9.
Архентинос Хуниорс
 9 3 3 3 14 - 14 12
10.
Росарио Сентраль
 9 3 3 3 8 - 9 12
11.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 2 4 9 - 14 11
12.
Атлетико Тукуман
 9 2 5 2 5 - 6 11
13.
Барракас Сентраль
 9 3 1 5 7 - 17 10
14.
Арсенал Саранди
 9 2 2 5 8 - 12 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 9 4 5 0 14 - 7 17
2.
Годой Крус
 9 3 6 0 9 - 6 15
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 11 - 6 14
4.
Платенсе
 9 4 2 3 10 - 12 14
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 4 2 3 7 - 9 14
6.
Расинг Авельянеда
 9 3 4 2 11 - 11 13
7.
Дефенса и Хустисия
 9 3 3 3 9 - 8 12
8.
Унион Санта-Фе
 8 2 5 1 7 - 5 11
9.
Сармьенто
 9 2 5 2 6 - 5 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 6 - 9 9
11.
Бока Хуниорс
 8 2 1 5 10 - 11 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 9 1 3 5 5 - 10 6
13.
Тигре
 9 1 3 5 2 - 9 6
14.
Ланус
 9 0 4 5 4 - 10 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Велес Сарсфилд
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
4.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Барракас Сентраль
 4 3 1 0 6 - 3 10
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
9.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
10.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 8 - 5 8
11.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 2 - 0 8
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Арсенал Саранди
 4 2 1 1 4 - 3 7
14.
Институто Кордоба
 3 1 1 1 4 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Бельграно
 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
5.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Бока Хуниорс
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
12.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3
13.
Ланус
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Эстудиантес Ла Плата
 4 0 2 2 1 - 4 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
4.
Банфилд
 4 1 1 2 1 - 3 4
5.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 0 3 4 - 6 3
7.
Колон
 4 1 0 3 4 - 7 3
8.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 2 2 1 - 5 2
10.
Велес Сарсфилд
 5 0 2 3 3 - 8 2
11.
Уракан
 4 0 1 3 2 - 5 1
12.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 0 3 2 - 7 0
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
2.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Годой Крус
 4 1 3 0 5 - 4 6
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 4 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 4 1 1 2 3 - 3 4
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 1 - 3 4
9.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Бока Хуниорс
 4 1 0 3 6 - 6 3
11.
Тигре
 4 1 0 3 1 - 5 3
12.
Платенсе
 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Сармьенто
 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Уракан Matias Coccaro 5
Велес Сарсфилд Santiago Castro 5
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5
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Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Институто Кордоба Juan Franco 5
Сан-Лоренсо Альмагро Jalil Elias 5
Уракан Matias Coccaro 5
Весь список
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    • 46'
      Хуан Портильо уходит с поля. Риверос Блас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Лукас Брочеро уходит с поля. Брайан Гужман выходит вместо него
    • 38'
      Бустос Науэль получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Габриэль Америко Бенавидес сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Бустос Науэль бьет в цель!
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