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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: .
Динамо Киев
0:1
Конец матча
Днепр-1
0'
0:1
13' Гол
Гуцуляк Алексей
21' Желтая карточка
Валентин Рубчинский
31' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
40' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
51' Желтая карточка
Шепелев Владимир
67' Желтая карточка
Бенито
70' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
90' Желтая карточка
Каплиенко Александр
90'+5
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Константин
6
Бражко
Владимир
18
Андриевский
Александр
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
30
Кравец
Василий
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
Динамо Киев
Днепр-1

История личных встреч

Динамо Киев
Днепр-1

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
К
1:4

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.75
Ванат Владислав 4 0.5
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.5
Бражко Владимир 3 0.38
Волошин Назар 2 0.25
Караваев Александр 1 0.13
Бенито 1 0.13
Сидорчук Сергей 1 0.13
Андриевский Александр 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихалёнок Александр 2 (1) 0.22
Гуцуляк Алексей 2 0.22
Филиппов Александр 1 0.11
Бабенко Руслан 1 0.11
Когут Игорь 1 0.11
Леднeв Богдан 1 0.11
Бланко Доминго 1 (1) 0.11
Рубчинский Валентин 0 0
Адамюк Владимир 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Сарапий Эдуард 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шепелев Владимир 3 0
Волошин Назар 3 0
Сирота Александр 1 1
Дубинчак Владислав 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Бражко Владимир 1 0
Дячук Максим 1 0
Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 4 1
Бабенко Руслан 3 0
Адамюк Владимир 2 0
Когут Игорь 2 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Кравец Василий 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Горин Олег 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
5
Динамо Киев
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Днепр-1
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

22
8
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
18%
1
13%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
8
36%
2
25%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Днепр-1

Точный счет

2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 50%
3:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

4
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Днепр-1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
2.5
Больше Меньше
4
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Полесье
 11 7 1 3 18 - 8 22
3.
Шахтёр Донецк
 10 6 3 1 20 - 10 21
4.
Рух Львов
 10 5 4 1 19 - 10 19
5.
Черноморец Од
 11 6 1 4 18 - 11 19
6.
Днепр-1
 9 5 3 1 10 - 5 18
7.
Динамо Киев
 8 5 0 3 22 - 14 15
8.
Колос Ковалёвка
 11 3 6 2 7 - 7 15
9.
Ворскла
 10 4 1 5 10 - 18 13
10.
Оболонь
 11 3 3 5 8 - 14 12
11.
Металлист-1925
 10 3 2 5 7 - 10 11
12.
Заря
 9 2 3 4 10 - 12 9
13.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 8 - 15 9
14.
Александрия
 11 2 3 6 7 - 17 9
15.
Верес
 10 1 3 6 8 - 17 6
16.
Минай
 11 0 4 7 6 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Черноморец Од
 5 4 1 0 9 - 2 13
2.
Днепр-1
 6 3 2 1 7 - 4 11
3.
Кривбасс
 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Рух Львов
 6 2 4 0 9 - 5 10
5.
Динамо Киев
 4 3 0 1 10 - 4 9
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 7 - 3 9
7.
Полесье
 4 3 0 1 7 - 4 9
8.
Колос Ковалёвка
 6 2 2 2 4 - 5 8
9.
Металлист-1925
 5 2 1 2 5 - 6 7
10.
Александрия
 6 2 1 3 4 - 10 7
11.
Ворскла
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Оболонь
 6 1 3 2 5 - 8 6
13.
Верес
 6 1 2 3 7 - 11 5
14.
ЛНЗ Черкассы
 6 1 1 4 5 - 10 4
15.
Минай
 5 0 2 3 3 - 10 2
16.
Заря
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Полесье
 7 4 1 2 11 - 4 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 3 0 13 - 7 12
4.
Рух Львов
 4 3 0 1 10 - 5 9
5.
Заря
 6 2 2 2 9 - 8 8
6.
Днепр-1
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Ворскла
 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Колос Ковалёвка
 5 1 4 0 3 - 2 7
9.
Динамо Киев
 4 2 0 2 12 - 10 6
10.
Оболонь
 5 2 0 3 3 - 6 6
11.
Черноморец Од
 6 2 0 4 9 - 9 6
12.
ЛНЗ Черкассы
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Металлист-1925
 5 1 1 3 2 - 4 4
14.
Александрия
 5 0 2 3 3 - 7 2
15.
Минай
 6 0 2 4 3 - 11 2
16.
Верес
 4 0 1 3 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Рух Львов Климчук Юрий 5 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 4 (3)
Черноморец Од Штогрин Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 6
Заря Джордан 1 4
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 4
Оболонь Taras Moroz 1 4
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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