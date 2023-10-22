Тур: 11. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолГуцуляк Алексей
21' Желтая карточкаВалентин Рубчинский
31' Желтая карточкаСарапий Эдуард
40' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
51' Желтая карточкаШепелев Владимир
67' Желтая карточкаБенито
70' Желтая карточкаДубинчак Владислав
90' Желтая карточкаКаплиенко Александр
90'+5
Ход матча
13'
31'
40'
51'
67'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
История личных встреч
Динамо Киев
Днепр-1
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.75
|Ванат Владислав
|4
|0.5
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.5
|Бражко Владимир
|3
|0.38
|Волошин Назар
|2
|0.25
|Караваев Александр
|1
|0.13
|Бенито
|1
|0.13
|Сидорчук Сергей
|1
|0.13
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихалёнок Александр
|2 (1)
|0.22
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.22
|Филиппов Александр
|1
|0.11
|Бабенко Руслан
|1
|0.11
|Когут Игорь
|1
|0.11
|Леднeв Богдан
|1
|0.11
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.11
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Адамюк Владимир
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
|Сарапий Эдуард
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Волошин Назар
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Дячук Максим
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|4
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Кравец Василий
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Горин Олег
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Днепр-1
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Динамо Киев
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Днепр-1
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
5
Динамо Киев
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Днепр-1
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
18%
1
13%
1-15
3
14%
2
25%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
8
36%
2
25%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4
Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Динамо Киев - Динамо Бухарест 4:1 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3
Днепр-1
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Днепр-1 - Кривбасс КР 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 4:0 Днепр-1 - Металлист 1:0 Днепр-1 - Минай 4:0 Днепр-1 - Хуст 4:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Днепр-1
Точный счет
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 50%
3:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
4
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Днепр-1
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|5 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|4 (3)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|4 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|6
|Заря
|Джордан
|1 4
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 4
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 4
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|2 2