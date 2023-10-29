  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
61' Желтая карточка
Сараччи Марсело
71' Желтая карточка
Рольхейсер Бенхамин
82' Желтая карточка
Барко Валентин
88' Желтая карточка
Бульяуде Эсекиэль
90'+6
13
Гарсия
Хавьер
42
Lucas
Blondel
25
Вальдес
Бруно
38
Aaron
Anselmino
3
Сараччи
Марсело
47
Jabes
Saralegui
49
Кампусано
Хорман
5
Бульяуде
Эсекиэль
39
Vicente
Taborda
29
Бриаско-Балекян
Норберто
11
Дженсон
Лукас
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
6
Муньос
Эсекьель
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
7
Соса
Хосе
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
14
Eros
Mancuso
10
Рольхейсер
Бенхамин
16
Mauro
Menzdez
Бока Хуниорс
4-3-1-2
Эстудиантес Ла Плата
3-4-2-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
3:1
КПЛ
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
0:1
П
0:0
ТМК
2:0
П
3:1
ТМК
0:2
П
3:0
П
3:1
П
1:0
ТМ(
0:1
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
0:3
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:1
TPDV
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.57

Среднее время на гол

79
157

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
0.93

Среднее время на гол

74
96

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.17
0.76

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

76
118

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 4 0.36
Бенедетто Дарио 2 0.18
Дженсон Лукас 2 0.18
Себальос Эсекиэль 1 0.09
Медина Кристиан 1 0.09
Кавани Эдинсон 1 0.09
Рохо Маркос 1 0.09
Lucas Blondel 1 0.09
Сараччи Марсело 0 0
Фернандес Игнасио 0 0
Бриаско-Балекян Норберто 0 0
Барко Валентин 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.27
Соса Хосе 1 0.09
Zaid Abner Romero 1 0.09
Маньома Алексис 1 0.09
Mauro Menzdez 1 (1) 0.09
Jorge Rodriguez I 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Валентини Николас 3 0
Вальдес Бруно 2 0
Фернандес Пол 2 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Рохо Маркос 1 0
Фабра Франк 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Lucas Blondel 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Барко Валентин 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аскасибар Сантьяго 4 0
Сукуи Фернандо 2 1
Eros Mancuso 2 1
Gaston Benedetti 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Santiago Nunez 2 0
Martiniano Moreno 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0
Nicolas Palavecino 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
7
50%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3
Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
2:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
1
10
3
8
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 20 - 10 20
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
4.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
5.
Институто Кордоба
 10 3 6 1 9 - 5 15
6.
Колон
 10 4 2 4 13 - 12 14
7.
Велес Сарсфилд
 10 4 2 4 11 - 11 14
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 2 4 11 - 15 14
9.
Атлетико Тукуман
 10 3 5 2 6 - 6 14
10.
Росарио Сентраль
 10 3 4 3 8 - 9 13
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 10 3 3 4 15 - 16 12
13.
Арсенал Саранди
 10 3 2 5 9 - 12 11
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
4.
Росарио Сентраль
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Колон
 5 3 2 0 9 - 4 11
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 6 - 2 10
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 9 9
11.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 4 - 3 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
4.
Ривер Плейт
 5 1 2 2 7 - 8 5
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
7.
Архентинос Хуниорс
 5 1 1 3 6 - 9 4
8.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
9.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
10.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 3 - 6 3
11.
Велес Сарсфилд
 5 0 2 3 3 - 8 2
12.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
13.
Арсенал Саранди
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Уракан Matias Coccaro 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Институто Кордоба Juan Franco 5
Весь список
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