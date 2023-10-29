Тур: 11.
0:0
Конец матча
0'
61' Желтая карточкаСараччи Марсело
71' Желтая карточкаРольхейсер Бенхамин
82' Желтая карточкаБарко Валентин
88' Желтая карточкаБульяуде Эсекиэль
90'+6
Ход матча
61'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eros MancusoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Juan Guasone
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
40 Axel Atum
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.57
Среднее время на гол
79
157
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.21
0.93
Среднее время на гол
74
96
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
1.17
0.76
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
118
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|4
|0.36
|Бенедетто Дарио
|2
|0.18
|Дженсон Лукас
|2
|0.18
|Себальос Эсекиэль
|1
|0.09
|Медина Кристиан
|1
|0.09
|Кавани Эдинсон
|1
|0.09
|Рохо Маркос
|1
|0.09
|Lucas Blondel
|1
|0.09
|Сараччи Марсело
|0
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|0
|0
|Барко Валентин
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|3 (2)
|0.27
|Соса Хосе
|1
|0.09
|Zaid Abner Romero
|1
|0.09
|Маньома Алексис
|1
|0.09
|Mauro Menzdez
|1 (1)
|0.09
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Валентини Николас
|3
|0
|Вальдес Бруно
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Рохо Маркос
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Барко Валентин
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Gaston Benedetti
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Santiago Nunez
|2
|0
|Martiniano Moreno
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
2
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
7
50%
2
18%
31-45
1
7%
4
36%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3
Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Альмагро - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Платенсе 3:1 Бока Хуниорс - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Коринтианс 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:3 Коринтианс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Гойяс - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Гойяс 3:0 Архентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Олл Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Барселона Гуаякиль 4:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
2:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
47
110
38
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Уракан
|Matias Coccaro
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Институто Кордоба
|Juan Franco
|5