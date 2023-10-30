  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
29' Желтая карточка
Nestor Breitenbruch
86' Желтая карточка
Javier Ruiz
90' Желтая карточка
Cristian Chimino
90'+9
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
22
Исла
Маурисио
15
Перес
Дамиан
17
Lucas
Gonzalez
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
34
Matias
Gimenez
Rojas
32
Alexis
Conelo
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
18
Gonzalo
Muscia
22
Brian
Guzman
8
Braian
Rivero
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
28
Leandro
Moreira
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2
Арсенал Саранди
4-1-4-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
3:0
КДМЭП
3:4
С
1:1
С
1:2
П
0:2
П
2:0
КС
1:0
КС
1:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
0:2
П
3:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Среднее время на гол

80
102

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.36
Alexis Conelo 2 0.18
Braian Martinez 2 (1) 0.18
Исла Маурисио 1 0.09
Christian Baez 1 0.09
Lucas Gonzalez 1 0.09
Манкуэльо Федерико 0 0
Ayrton Costa 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Cejas 4 (3) 0.36
Lucas Brochero 2 0.18
Nestor Breitenbruch 1 0.09
Leandro Moreira 1 0.09
Santiago Toloza 1 (1) 0.09
Braian Rivero 0 0
Спорле Адриан 0 0
Ignacio Gariglio 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марконе Иван 4 0
Перес Дамиан 3 0
Christian Baez 3 0
Агилар Фелипе 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Рей Родриго 2 0
Joaquin Laso 2 0
Alexis Conelo 2 0
Braian Martinez 2 0
Исла Маурисио 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Буффарини Хулио 1 0
Sergio Ortiz 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Santiago Toloza 1 0
Javier Ruiz 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Breitenbruch 3 0
Joaquin Pombo 3 0
Nicolas Aguirre II 1 1
Спорле Адриан 2 0
Juan Cejas 2 0
Lucas Brochero 2 0
Alejandro Medina I 0 1
Кавальяро Хуан 1 0
Cristian Chimino 1 0
Braian Rivero 1 0
Бурручага Мауро 1 0
Brian Guzman 1 0
Ivan Cabrera 1 0
Alfredo Amarilla 1 0
Flabian Londono 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арсенал Саранди
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
5
Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арсенал Саранди
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
71%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
1
9
1
9
2.5
1
9

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
3.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
4.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
5.
Уракан
 10 5 1 4 14 - 10 16
6.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
7.
Банфилд
 10 4 3 3 7 - 5 15
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 12 - 17 14
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 10 3 3 4 11 - 9 12
12.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 16 - 19 12
13.
Арсенал Саранди
 11 3 3 5 9 - 12 12
14.
Барракас Сентраль
 10 3 1 6 8 - 19 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 10 4 6 0 15 - 8 18
2.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 10 4 3 3 11 - 13 15
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 2 4 11 - 8 14
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 10 2 5 3 7 - 7 11
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 7 2 7 - 10 10
12.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
13.
Ланус
 10 1 4 5 6 - 11 7
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Тальерес Кордоба
 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
2.
Платенсе
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 5 2 2 1 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Ланус
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 5 2 1 2 2 - 3 7
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 5 0 0 5 1 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 7 - 4 7
3.
Бельграно
 5 1 4 0 4 - 2 7
4.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
5.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 3 1 2 - 2 6
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 29'
    Нестор Брайтенбрух получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     