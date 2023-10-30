Тур: 11.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
86' Желтая карточкаJavier Ruiz
90' Желтая карточкаCristian Chimino
90'+9
Ход матча
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
22
Brian
Guzman
20
E.
Viveros
27
Juan
Cejas
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Mateo Barcia
-
-
41 Javier Ruiz
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
-
20 E. ViverosПолузащитник
-
27 Juan CejasПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
29 Brandon Sosa
-
-
-
-
Главный тренер: Dario Espinola
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.36
|Alexis Conelo
|2
|0.18
|Braian Martinez
|2 (1)
|0.18
|Исла Маурисио
|1
|0.09
|Christian Baez
|1
|0.09
|Lucas Gonzalez
|1
|0.09
|Манкуэльо Федерико
|0
|0
|Ayrton Costa
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Cejas
|4 (3)
|0.36
|Lucas Brochero
|2
|0.18
|Nestor Breitenbruch
|1
|0.09
|Leandro Moreira
|1
|0.09
|Santiago Toloza
|1 (1)
|0.09
|Braian Rivero
|0
|0
|Спорле Адриан
|0
|0
|Ignacio Gariglio
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|4
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Christian Baez
|3
|0
|Агилар Фелипе
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Рей Родриго
|2
|0
|Joaquin Laso
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Исла Маурисио
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Буффарини Хулио
|1
|0
|Sergio Ortiz
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
|Javier Ruiz
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Breitenbruch
|3
|0
|Joaquin Pombo
|3
|0
|Nicolas Aguirre II
|1
|1
|Спорле Адриан
|2
|0
|Juan Cejas
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Alejandro Medina I
|0
|1
|Кавальяро Хуан
|1
|0
|Cristian Chimino
|1
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Бурручага Мауро
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Ivan Cabrera
|1
|0
|Alfredo Amarilla
|1
|0
|Flabian Londono
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арсенал Саранди
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Арсенал Саранди
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
5
Индепендьенте Авельянеда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Арсенал Саранди
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
1
11%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
18%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
71%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Арсенал Саранди - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 3:1 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:2 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
46
19
19
19
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
Группа А
Группа B
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5