Тур: 11.
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаРафа II
34' Желтая карточкаAgustin Fontana
42' Желтая карточкаFranco Paredes
71' Желтая карточкаМарони Гонсало
81' Желтая карточкаGaston Hernandez
85' Желтая карточкаКапроф Хуан
90'+6
Ход матча
6'
34'
42'
71'
81'
85'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Gabriel
Diaz
20
Maico
Quiroz
2
Рафа
II
22
Кампи
Гастон
47
Гиай
Агустин
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
-
20 Maico QuirozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
28 Joaquin Gho
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Гиай АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
17 Elian Irala
-
-
49 Diego Perea
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Сармьенто
Сан-Лоренсо Альмагро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guido Mainero
|2
|0.18
|Gabriel Diaz
|1
|0.09
|Agustin Fontana
|1
|0.09
|Капроф Хуан
|1
|0.09
|Franco Paredes
|1
|0.09
|Diego Calcaterra
|1
|0.09
|Alan Marinelli
|0
|0
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|6 (2)
|0.55
|Джиротти Федерико
|1 (1)
|0.09
|Рамирес Гастон
|0
|0
|Марони Гонсало
|0
|0
|Augustin Hausch
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Calcaterra
|5
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|0
|Alan Marinelli
|2
|1
|Gabriel Diaz
|3
|0
|Franco Paredes
|3
|0
|Maico Quiroz
|3
|0
|Cristian Ojeda
|1
|1
|Agustin Fontana
|2
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Sergio Quiroga
|2
|0
|Мартинес Фернардо
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
|Lautaro Cerato
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|1
|Jalil Elias
|5
|0
|Карлос Санчес
|3
|1
|Рафа II
|3
|1
|Gaston Hernandez
|3
|1
|Марони Гонсало
|4
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|2
|1
|Malcom Braida
|3
|0
|Juan Ignacio Goyeneche
|1
|1
|Кампи Гастон
|2
|0
|Ауски Карлос
|1
|0
|Ivan Leguizamon
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сармьенто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
5
Сармьенто
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1
Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Тигре 2:0 Сармьенто - Банфилд 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Велес Сарсфилд 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Тальерес Кордоба 0:1 Бока Хуниорс - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Сармьенто 2:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармьенто 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3
Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Паулу 1:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Архентинос Хуниорс 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Медельин 2:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Медельин - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Результаты матчей
Сармьенто
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
110
110
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|7.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|9 - 6
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|6 - 7
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 9
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|6
|0
|11 - 6
|18
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|4.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|8 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|10
|1
|3
|6
|3 - 11
|6
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5