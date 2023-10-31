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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2023
Тур: 11.
Ланус
2:0
Конец матча
Бельграно
0'
18' Желтая карточка
Matias Marin
32' Красная карточка
Годой Эрик
33' Желтая карточка
Santiago Longo
1:0
48' Гол
Jonathan Torres
2:0
60' Гол
Luciano Boggio
90'+4
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
2
Лема
Кристиан
6
Брагьери
Диего
35
Braian
Aguirre
15
Raul
Loaiza
3
Gonzalo
Perez
10
Де
Ла
Вега
Педро
8
Luciano
Boggio
7
Акоста
Лаутаро
18
Leandro
Diaz
III
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
3
Lucas
Diarte
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
16
Эстебан
Ролон
10
Matias
Marin
26
Facundo
Lencioni
9
Lucas
Passerini
Ланус
4-2-3-1
Бельграно
4-1-4-1

История личных встреч

Ланус
Бельграно

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
3:1
С
0:0
П
1:1
КС
5:1
КС
1:1
П
0:0
П
1:0
П
2:2
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
0:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

0.88
0.38

Среднее время на гол

102
240

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

68
130

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 3 0.27
Luciano Boggio 1 0.09
Акоста Лаутаро 1 0.09
Jonathan Torres 1 0.09
Лотти Аугусто 1 0.09
Juan Caceres 1 0.09
Де Ла Вега Педро 0 0
Matias Esquivel 0 0
Braian Aguirre 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Passerini 7 (1) 0.64
Ulises Sanchez 2 0.18
Juan Barinaga 2 0.18
Matias Marin 1 0.09
Эстебан Ролон 1 0.09
Alejandro Rebola 1 0.09
Facundo Lencioni 1 0.09
Чаварриа Пабло 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Maria Canale 1 2
Juan Caceres 1 2
Leandro Diaz III 3 0
Braian Aguirre 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Санчес-Миньо Хуан 1 1
Лема Кристиан 2 0
Де Ла Вега Педро 2 0
Акоста Лаутаро 1 0
Gonzalo Perez 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Franco Troyansky 1 0
Raul Loaiza 1 0
Franco Orozco 1 0
Matias Esquivel 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Passerini 4 0
Nahuel Losada 4 0
Matias Marin 4 0
Годой Эрик 2 1
Alejandro Rebola 3 0
Santiago Longo 2 0
Juan Barinaga 2 0
Facundo Lencioni 2 0
Lucas Diarte 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Каштру Томаш 1 0
Ulises Sanchez 1 0

Результаты матчей

Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
11
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
25%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
4
44%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
11%
1
7%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0

Результаты матчей

Ланус
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ланус
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
5
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 7 2 2 22 - 11 23
2.
Индепендьенте Авельянеда
 11 5 4 2 11 - 7 19
3.
Уракан
 0:0 11 5 2 4 14 - 10 17
4.
Колон
 11 5 2 4 14 - 12 17
5.
Велес Сарсфилд
 11 5 2 4 12 - 11 17
6.
Банфилд
 11 4 4 3 7 - 5 16
7.
Росарио Сентраль
 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Институто Кордоба
 11 3 6 2 9 - 6 15
9.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 12 - 17 14
10.
Атлетико Тукуман
 11 3 5 3 6 - 7 14
11.
Тальерес Кордоба
 11 3 4 4 11 - 9 13
12.
Архентинос Хуниорс
 11 3 3 5 16 - 19 12
13.
Арсенал Саранди
 11 3 3 5 9 - 12 12
14.
Барракас Сентраль
 0:0 11 3 2 6 8 - 19 11

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 10 4 6 0 11 - 6 18
2.
Бельграно
 11 4 6 1 15 - 10 18
3.
Расинг Авельянеда
 10 4 4 2 13 - 12 16
4.
Платенсе
 0:0 11 4 4 3 11 - 13 16
5.
Сентраль Кордоба СдЕ
 10 4 3 3 8 - 10 15
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 11 4 3 4 11 - 8 15
7.
Дефенса и Хустисия
 10 3 4 3 9 - 8 13
8.
Унион Санта-Фе
 10 2 6 2 8 - 7 12
9.
Сармьенто
 11 2 6 3 7 - 7 12
10.
Бока Хуниорс
 11 3 2 6 13 - 14 11
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 11 1 8 2 7 - 10 11
12.
Ланус
 11 2 4 5 8 - 11 10
13.
Эстудиантес Ла Плата
 11 2 4 5 7 - 11 10
14.
Тигре
 10 1 3 6 3 - 11 6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Росарио Сентраль
 7 4 3 0 9 - 3 15
3.
Колон
 6 4 2 0 10 - 4 14
4.
Уракан
 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Атлетико Тукуман
 5 3 2 0 3 - 0 11
7.
Индепендьенте Авельянеда
 6 3 2 1 6 - 2 11
8.
Барракас Сентраль
 0:0 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
Арсенал Саранди
 5 3 1 1 5 - 3 10
10.
Тальерес Кордоба
 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 11 9
12.
Банфилд
 5 2 2 1 5 - 2 8
13.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 9 - 7 8
14.
Институто Кордоба
 5 1 2 2 4 - 4 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Платенсе
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
2.
Бельграно
 5 3 2 0 11 - 6 11
3.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 3 1 1 6 - 6 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 0 2 7 - 7 9
5.
Годой Крус
 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Сармьенто
 6 2 3 1 4 - 2 9
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Ланус
 6 2 2 2 6 - 6 8
9.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 4 0 3 - 2 7
12.
Эстудиантес Ла Плата
 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 5 - 8 4
14.
Тигре
 5 0 3 2 1 - 4 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 6 2 4 0 5 - 2 10
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Ривер Плейт
 6 2 2 2 9 - 9 8
4.
Банфилд
 6 2 2 2 2 - 3 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 2 2 3 - 6 5
6.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 8 5
7.
Уракан
 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
8.
Архентинос Хуниорс
 6 1 1 4 7 - 12 4
9.
Тальерес Кордоба
 5 1 0 4 4 - 7 3
10.
Колон
 5 1 0 4 4 - 8 3
11.
Атлетико Тукуман
 6 0 3 3 3 - 7 3
12.
Арсенал Саранди
 6 0 2 4 4 - 9 2
13.
Росарио Сентраль
 4 0 1 3 2 - 7 1
14.
Барракас Сентраль
 0:0 6 0 1 5 1 - 14 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 2 3 0 7 - 4 9
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 6 2 2 2 7 - 4 8
3.
Расинг Авельянеда
 5 1 4 0 6 - 5 7
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 4 1 2 - 2 7
5.
Бельграно
 6 1 4 1 4 - 4 7
6.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 5 - 5 5
7.
Дефенса и Хустисия
 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Эстудиантес Ла Плата
 6 1 2 3 4 - 6 5
10.
Платенсе
 0:0 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Бока Хуниорс
 5 1 0 4 7 - 8 3
12.
Тигре
 5 1 0 4 2 - 7 3
13.
Сармьенто
 5 0 3 2 3 - 5 3
14.
Ланус
 5 0 2 3 2 - 5 2
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Бельграно Lucas Passerini 7 (1)
Архентинос Хуниорс Luciano Gondou 7
Ривер Плейт Борха Мигель 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Ривер Плейт Рондон Саломон 5
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 1 5
Унион Санта-Фе Franco Calderon 1 5
Атлетико Тукуман Ramiro Carrera 1 4
Ньюэллс Олд Бойз Феррейра Кристиан I 1 4
Архентинос Хуниорс Miguel Angel Torren 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Facundo Lencioni уходит с поля. Mariano Moreno выходит вместо него
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    • 33'
      Santiago Longo получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      УДАЛЕНИЕ! - Годой Эрик увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 28'
      Брагьери Диего уходит с поля. Jose Maria Canale выходит вместо него
    • 18'
      Matias Marin получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Ланус 2:0 Бельграно онлайн

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