Тур: 11.
0'
18' Желтая карточкаMatias Marin
32' Красная карточкаГодой Эрик
33' Желтая карточкаSantiago Longo
1:0
48' ГолJonathan Torres
2:0
60' ГолLuciano Boggio
90'+4
Ход матча
18'
32'
33'
48'
1:0
60'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
24
Годой
Эрик
10
Matias
Marin
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Ланус
Бельграно
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
0.88
0.38
Среднее время на гол
102
240
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.69
Тотал матчей
2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
68
130
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|3
|0.27
|Luciano Boggio
|1
|0.09
|Акоста Лаутаро
|1
|0.09
|Jonathan Torres
|1
|0.09
|Лотти Аугусто
|1
|0.09
|Juan Caceres
|1
|0.09
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
|Matias Esquivel
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Passerini
|7 (1)
|0.64
|Ulises Sanchez
|2
|0.18
|Juan Barinaga
|2
|0.18
|Matias Marin
|1
|0.09
|Эстебан Ролон
|1
|0.09
|Alejandro Rebola
|1
|0.09
|Facundo Lencioni
|1
|0.09
|Чаварриа Пабло
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Maria Canale
|1
|2
|Juan Caceres
|1
|2
|Leandro Diaz III
|3
|0
|Braian Aguirre
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|1
|1
|Лема Кристиан
|2
|0
|Де Ла Вега Педро
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Gonzalo Perez
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Passerini
|4
|0
|Nahuel Losada
|4
|0
|Matias Marin
|4
|0
|Годой Эрик
|2
|1
|Alejandro Rebola
|3
|0
|Santiago Longo
|2
|0
|Juan Barinaga
|2
|0
|Facundo Lencioni
|2
|0
|Lucas Diarte
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Каштру Томаш
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
11
Ланус
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
4
80%
1
25%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
50%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
27%
31-45
4
44%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
11%
1
7%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
1
10%
4
40%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
5
50%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0
Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Ланус 2:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Ланус 2:1 Ланус - Банфилд 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Ланус - Велес Сарсфилд 0:1 Платенсе - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 2:1 Унион Санта-Фе - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Бельграно
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0
Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Бельграно - Клайполе 1:0 Бельграно - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 4:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Колон - Бельграно 0:0 Бельграно - Барракас Сентраль 0:2 Институто Кордоба - Бельграно 1:0 Бельграно - Банфилд 3:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 2:0
Результаты матчей
Ланус
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ланус
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
38
56
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|11
|5
|4
|2
|11 - 7
|19
|3.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|4.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|12 - 11
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|7 - 5
|16
|7.
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|11
|3
|6
|2
|9 - 6
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|12 - 17
|14
|10.
|11
|3
|5
|3
|6 - 7
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|11 - 9
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|16 - 19
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|14.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|4
|6
|0
|11 - 6
|18
|2.
|11
|4
|6
|1
|15 - 10
|18
|3.
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|4.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|11 - 13
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|8 - 10
|15
|6.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|11 - 8
|15
|7.
|10
|3
|4
|3
|9 - 8
|13
|8.
|10
|2
|6
|2
|8 - 7
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|7 - 7
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|13 - 14
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|7 - 10
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|8 - 11
|10
|13.
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|14.
|10
|1
|3
|6
|3 - 11
|6
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 2
|15
|2.
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|8.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|10.
|6
|2
|4
|0
|7 - 2
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|13.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 8
|4
|14.
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|3.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|2 - 3
|8
|5.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|8.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|14.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 14
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|2.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|3.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|4.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|5.
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
- — Выход в плей-офф
|Бельграно
|Lucas Passerini
|7 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Luciano Gondou
|7
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Ривер Плейт
|Рондон Саломон
|5
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|1 5
|Унион Санта-Фе
|Franco Calderon
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Ramiro Carrera
|1 4
|Ньюэллс Олд Бойз
|Феррейра Кристиан I
|1 4
|Архентинос Хуниорс
|Miguel Angel Torren
|5